Сергеев: «Надо проявить себя в сборной, чтобы не подвести родителей и клуб»

Форвард «Крыльев Советов» высказался о своем вызове в сборную России для подготовки к ноябрьским матчам отбора ЧМ -2022.

Я долго ждал этого. Это шанс, которым надо воспользоваться и проявить себя с лучшей стороны, чтобы не подвести родителей и свой клуб. Волнения нет. Сегодня переночую в Самаре, а завтра вылетаю в Питер.

Почему нужно сбрить бороду? Я пообещал. В том году давал интервью, сказал, если попаду в сборную, то побреюсь. Поэтому по приезде придётся сбрить. Губернатор вот подарил электробритву.

Не жалко ли? Жалко. Отдам на аукцион и продам (смеётся).

Взять 22-й номер в сборной, чтобы подколоть Дзюбу? Я спокойно отношусь к этому, не хочу никому отвечать. Какой дадут, такой и возьму. Я первый раз еду, не знаю как и что будет. Посмотрим.