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Сергеев: «Надо проявить себя в сборной, чтобы не подвести родителей и клуб»

вчера, 22:53

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев высказался о своем вызове в сборную России для подготовки к ноябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

Я долго ждал этого. Это шанс, которым надо воспользоваться и проявить себя с лучшей стороны, чтобы не подвести родителей и свой клуб. Волнения нет. Сегодня переночую в Самаре, а завтра вылетаю в Питер.

Почему нужно сбрить бороду? Я пообещал. В том году давал интервью, сказал, если попаду в сборную, то побреюсь. Поэтому по приезде придётся сбрить. Губернатор вот подарил электробритву.

Не жалко ли? Жалко. Отдам на аукцион и продам (смеётся).

Взять 22-й номер в сборной, чтобы подколоть Дзюбу? Я спокойно отношусь к этому, не хочу никому отвечать. Какой дадут, такой и возьму. Я первый раз еду, не знаю как и что будет. Посмотрим.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:25
Может быть дадут шанс. Хочется пожелать парню удачи в сборной. Ну и родителей порадовать. Родители - это святое!
112910415
112910415
сегодня в 09:31
чудес не бывает ... а вдруг !?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:09
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:34
    Если будет играть.
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 03:21
    На скамейке проявит себя, а играть будет какой нибудь ЗеБол
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:09
    Посмотрим на тебя, если конечно тебя выпустят на игру. Удачи !
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 01:48
    Правильно мыслишь парниша!
    протон
    протон
    вчера в 23:32
    Карпина замучали вопросами про Дзюбу, сейчас и Сергеева начнут спрашивать
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 23:32
    Давай Ваня, удиви нас всех!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 23:13
    Давай Иван, на тебя вся надежда.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 23:12
    Организуй сенсацию.
    shur
    shur
    вчера в 23:09
    ...удиви нас парень с берегов Волги, знатного города Самары!!!
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 22:59
    Ну так ты не подведи) все в твоих руках (ногах)
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