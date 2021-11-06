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Масалитин: «То, что происходит в ЦСКА, бьёт по психологии Акинфеева»

вчера, 23:12
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что происходящее в клубе бьет по психологии капитана команды Игоря Акинфеева. 6 ноября «армейцы» проиграли «Сочи» в РПЛ со счетом 1:4.

То, что происходит в клубе, бьет по психологии Акинфеева. Он привык быть победителем, выигрывать, всех разрывать, у него были только положительные эмоции и ощущения. А тут приходится окунаться все ниже и ниже и конкурировать с теми командами, с кем раньше и представить такое не мог. Это бьет по психологии. Где-то он уже и сам не выручает, несмотря на то, что он остается на своем уровне, но его слабая позиция – на выходах. Вот третий мяч пропущенный от «Сочи», почему он не пошел на перехват? Если тебе с двух метров забивают в дальнюю штангу, то на ближней ты должен реагировать.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 11:36
Игорь принял верное решение не выступать больше за сборную. Он и за цска уже не всегда выручает, а на два фронта точно не потянул бы и физически, и психологически
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:34
Да ну, неправда! Игорёк − ветеран с закалённой в матчах ЛЧ психикой 😂
112910415
112910415
сегодня в 09:16
защита не преуспела, скажем так
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:47
Доведёте Игорька до инфаркта
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:35
Все видели, что в первом тайме футболисты Березуцкого, создавая плотность в середине обороны, упустили фланги, чем соперник воспользовался душевно. Было ощущение, что обороняясь, ЦСКА не давало пробить сочинцам по воротам. Они так играли и раньше. Многие удары приходились в игроков, или футболисты ложились под мяч, как итог круглый не доходил до Акинфеева.
Тут же на краях появились свободные зоны. Много свободы, оттуда и пошли неприятности Березуцкого и Ко. Прострел с фланга и колумбиец замыкает передачу.
Игорь стоял на рамке. Просто стоял.
Ошибка Дивеева разовая и исправляется, а вот Акинфеев перестает выручать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:38, ред.
Сейчас профессор психологии и параллельно бывший нападающий Масалитин быстренько научит Акинфеева стоять в воротах....)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:28
Акинфеев как был дырой дырой и остался.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 00:53
Ужасный и позорный матч в исполнении ЦСКА, который хочется и нужно поскорее забыть.Сочи с победой.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:30
У Акинфеева крепкая психика но бардак действует и на него тоже.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:21, ред.
43 матча в ЕК всех разрывал...а тут такое)...доведут старика)...
Если без шуток...чего психовать то?)...это возраст...против природы не попрешь...
Gahi
Gahi
сегодня в 00:08, ред.
А что должен делать вратарь если защитники позволяют противнику бить с 2 - 3 метров по воротам. Акинфеев старается как может, но он тоже не всё может один, чтобы сдержать натиск игроков атакующий команды. Все кругом мечутся в штрафной ЦСКА, а помочь голкиперу своей команды не могут, позволяют расстреливать мячам с близкого расстояния своего капитана. Вот такие нынче лейтенанты команды, которые позволяют играть себе так плохо, что за них приходится капитану Игорю Акинфееву отвечать за результат команды в которой он служит верой и правдой, но чтобы так играли футболисты ЦСКА бездарно, ему ещё не приходилось видеть. Удачи
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:58, ред.
Во-первых, поражение с таким результатом должно "бить" по психологии главного тренера, который отвечает за результат команды...!!!

Во-вторых, если такое поражение и бьёт по психологии кого-то из игроков, то игроков "слабых", но вряд ли это имеет отношение к И.Акинфееву, который сколько лет в большом футболе, играя огромное количество матчей за ЦСКА, и который играл огромное количество матчей и за сборную России...
Поэтому на мой взгляд поражение от "Сочи" для Игоря Акинфеева всего лишь игра, в которой его команда проиграла... Команда проиграла во главе с главным тренером, а не Игорь Акинфеев проиграл...

Всё что происходит в команде должно "бить" по психологии главного тренера, отвечающего за результат команды, как в конкретном матче, так и в целом...
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:47
ему пора бутсы на гвоздь и на тренерскую работу идти в фк СПАРТАК...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:45
Можэт пора начать тренеровать молодёжь!?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 23:40
Наймите ему психолога.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:39
Пусть найдет другой клуб.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:38
Он к игре имеет прямое отношение
протон
протон
вчера в 23:31
этот вратарь вчера пинка давал этим защитникам, а эти уже физруки не понимают что делать
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:27
Спасибо тебе за всё, товарищ топ тренер Березуцкий !!!)
Mi6
Mi6
вчера в 23:16
Гинер с Бабаевым топят клуб
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