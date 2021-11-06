Масалитин: «То, что происходит в ЦСКА, бьёт по психологии Акинфеева»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что происходящее в клубе бьет по психологии капитана команды Игоря Акинфеева. 6 ноября «армейцы» проиграли «Сочи» в РПЛ со счетом 1:4.
То, что происходит в клубе, бьет по психологии Акинфеева. Он привык быть победителем, выигрывать, всех разрывать, у него были только положительные эмоции и ощущения. А тут приходится окунаться все ниже и ниже и конкурировать с теми командами, с кем раньше и представить такое не мог. Это бьет по психологии. Где-то он уже и сам не выручает, несмотря на то, что он остается на своем уровне, но его слабая позиция – на выходах. Вот третий мяч пропущенный от «Сочи», почему он не пошел на перехват? Если тебе с двух метров забивают в дальнюю штангу, то на ближней ты должен реагировать.
Во-вторых, если такое поражение и бьёт по психологии кого-то из игроков, то игроков "слабых", но вряд ли это имеет отношение к И.Акинфееву, который сколько лет в большом футболе, играя огромное количество матчей за ЦСКА, и который играл огромное количество матчей и за сборную России...
Поэтому на мой взгляд поражение от "Сочи" для Игоря Акинфеева всего лишь игра, в которой его команда проиграла... Команда проиграла во главе с главным тренером, а не Игорь Акинфеев проиграл...
Всё что происходит в команде должно "бить" по психологии главного тренера, отвечающего за результат команды, как в конкретном матче, так и в целом...
Во-вторых, если такое поражение и бьёт по психологии кого-то из игроков, то игроков "слабых", но вряд ли это имеет отношение к И.Акинфееву, который сколько лет в большом футболе, играя огромное количество матчей за ЦСКА, и который играл огромное количество матчей и за сборную России...
Поэтому на мой взгляд поражение от "Сочи" для Игоря Акинфеева всего лишь игра, в которой его команда проиграла... Команда проиграла во главе с главным тренером, а не Игорь Акинфеев проиграл...
Всё что происходит в команде должно "бить" по психологии главного тренера, отвечающего за результат команды, как в конкретном матче, так и в целом...