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Рубашко: «„Сочи“ заслуженно победил ЦСКА. В команде всё позитивно»

вчера, 23:45
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи4 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями о разгроме ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (4:1).

Самое главное, что победили. Команда провела первый тайм достаточно уверенно, потом уже чуть по счету стали играть, появились подходы у ЦСКА. В принципе, выстояли, забили, приятно, что Игорь Юрганов отметился в Премьер-лиге. Все позитивно в команде.

Каждая игра несет свой рисунок, на сегодняшний момент мы сильнее были, хорошо сыграли. Нужно настраиваться на матчи, которые пройдут после паузы на игры сборных. Конечно, важно было победить, чтобы уйти на паузу с хорошим настроем и тремя очками, понятно, что к этому готовились. В любом случае я считаю, что заслуженно победили.

Ранее стал известен лучший игрок матча «Сочи» — ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:54
сбалансированная команда с отличным тренером
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:09
Главное − выстояли в начале второго тайма, хотя пропустили один, а могли и ещё парочку. Потом уже кони выдохлись окончательно.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:38
У Сочи есть все составляющие для успешного выступления в РПЛ, это: добротные игроки, квалифицированный тренер и хороший микроклимат в команде.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:29
Что Сочи победили по делу в этом сомнений нет.
Gahi
Gahi
сегодня в 05:52
Действительно Сочи заслуженно победили и удивляют своим результатом, а главное уверенной игрой команды. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:59
Второе поражение подряд у ЦСКА. Березуцкий не справляется, а Сочи наоборот на ходу и уже на второе место взошли. Молодцы!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:23
Никто не сомневается.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:46
армейцев в пердив, надоели
SHMEL
SHMEL
сегодня в 00:31
Сочи поздравляю с отличной игрой и победой, ЦСКА сегодня очень разочаровал, было стыдно.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:29
Уже добрались до второго места,остался только Зенит на пути.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:10
Ещё бы, команда на втором месте идёт...
протон
протон
вчера в 23:50
вы лучше скажите, когда ЦСКА вообще в последний раз брал очки против топов РПЛ
Изначально говорил что Березуцкий не тот тренер для клуба, стабильности при этом не будет. победы будут с отскоками и не более.
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