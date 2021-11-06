Рубашко: «„Сочи“ заслуженно победил ЦСКА. В команде всё позитивно»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мыслями о разгроме ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ (4:1).

Самое главное, что победили. Команда провела первый тайм достаточно уверенно, потом уже чуть по счету стали играть, появились подходы у ЦСКА . В принципе, выстояли, забили, приятно, что Игорь Юрганов отметился в Премьер-лиге. Все позитивно в команде.

Каждая игра несет свой рисунок, на сегодняшний момент мы сильнее были, хорошо сыграли. Нужно настраиваться на матчи, которые пройдут после паузы на игры сборных. Конечно, важно было победить, чтобы уйти на паузу с хорошим настроем и тремя очками, понятно, что к этому готовились. В любом случае я считаю, что заслуженно победили.