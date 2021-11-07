Баринов: «У меня колено в кровь, а судья показывает мне карточку»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).
Моя карточка? Вы видели эпизод? У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Там нет карточки, на мне фолили.
Как мне это объяснили? Никак не объяснили. Просто показали желтую.
Пытался ли как-то объяснить ошибочное решение? Он просто ударил мне в колено. Все хорошо, без последствий. Чуть-чуть раскровили, а так все нормально. Не мое дело это комментировать.
Также об удалении в матче с «Локо» высказался хавбек «Спартака» Руслан Литвинов.
На моей памяти два удаления в этом сезоне и море 🟨 карточек. А сколько прощали этого недотепу? Да в каждом матче!
Вывод☝️➡️ Чья бы 🐄 мычала.... 🖕
На моей памяти два удаления в этом сезоне и море 🟨 карточек. А сколько прощали этого недотепу? Да в каждом матче!
Вывод☝️➡️ Чья бы 🐄 мычала.... 🖕