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Баринов: «У меня колено в кровь, а судья показывает мне карточку»

вчера, 23:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями о судействе в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Моя карточка? Вы видели эпизод? У меня колено в кровь, а судья показывает мне желтую карточку. Там нет карточки, на мне фолили.

Как мне это объяснили? Никак не объяснили. Просто показали желтую.

Пытался ли как-то объяснить ошибочное решение? Он просто ударил мне в колено. Все хорошо, без последствий. Чуть-чуть раскровили, а так все нормально. Не мое дело это комментировать.

Также об удалении в матче с «Локо» высказался хавбек «Спартака» Руслан Литвинов.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:29
Главное, что без серьезных повреждений.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:38
В футболе всякое бывает и не такое.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:47
Мы все видели что ты не виноват,держись там! 😜🤣
drug01
drug01
сегодня в 00:04
В футболе бывает всякое
ЧиП
ЧиП
сегодня в 00:04
Если мозгов нет и ты бросаешься на соперника при этом сам получаешь травму, а потом жалуется на судейство,то этого дровосека нужно вообще подальше держать от футбола.
На моей памяти два удаления в этом сезоне и море 🟨 карточек. А сколько прощали этого недотепу? Да в каждом матче!
Вывод☝️➡️ Чья бы 🐄 мычала.... 🖕
4RT
4RT
вчера в 23:52
Что за мужики пошли,"чуть раскровили" , весь изнылся
протон
протон
вчера в 23:41
Один из самых грязных игроков чемпионата. Такое же дуболом, как и Тарасов. Помолчал бы лучше.
beefs
beefs
вчера в 23:41
ничего не меняется, козлы баранов меняют, а суть осталась та же...
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:37
Судейскии беспредел
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