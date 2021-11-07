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Федотов: «Судья верно показал вторую жёлтую Литвинову»

вчера, 19:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с удалением полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Вторую жёлтую Литвинову в матче с «Локо» судья показал верно. Он летел прямыми ногами, не играл в мяч. Карасёв бы не показал здесь карточку, сохранил бы игру. Ему так можно, а другие этого не умеют. Для Сиденкова это жёлтая, а что это московское дерби, когда сам он из Питера, он не понимает. Как и не понимает, где дать играть, а где нет.

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Все комментарии
38nt8g7bc82h
38nt8g7bc82h
сегодня в 03:53
Так оно и есть
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:20
Удаление пошло на пользу Спартаку.
протон
протон
вчера в 20:54
Понятно, хорошие правила. Там ЖК, но если СМ, то показывать нельзя.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:38
Вторая верно, по первой есть вопросы.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:35
Жаль что в футбольных матчах, тем более такого уровня, в дерби, игроки получают красные карточки. Болельщики ожидают такие матчи с надеждой на борьбу команд в равных составах, чтобы увидеть кто же на самом деле в этом матче сильнейший, но к сожалению такие удаления случаются всё чаще и чаще и не только в РПЛ...

Мир меняется и меняется всё, в том числе и в футболе. Многие болельщики которые "болеют" не один десяток лет наверняка знают и помнят что ранее такие удаления были редкостью и в исключительных случаях. Сейчас это обыденно и привычно. Сейчас игроки играют не только жестко, но и жестоко, и очень часто преднамеренно...
А ведь "закон бумеранга" никто не отменял...

Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе!
drug01
drug01
вчера в 20:15
Нарушил и получил
makkie
makkie
вчера в 20:03
Первая карточка Литвинова была на тоненького. Срыв атаки, но ничего опасного там не было. Но на 10-й минуте уже "горчичник".
При этом Сиденков пропустил фол на ЖК от Марадишвили, так что тот мог уже на карточке висеть - а дальше у него был фол против Зобнина. И тоже потенциальное удаление.

У арбитра 11-й матч в РПЛ, и сразу такой матч дают. Странно.
Futurista
Futurista
вчера в 20:01
Вторую верно, а первую?)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:00
Все правильно,нарушил получи.
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