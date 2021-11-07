Федотов: «Судья верно показал вторую жёлтую Литвинову»

Футбольный арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с удалением полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Вторую жёлтую Литвинову в матче с «Локо» судья показал верно. Он летел прямыми ногами, не играл в мяч. Карасёв бы не показал здесь карточку, сохранил бы игру. Ему так можно, а другие этого не умеют. Для Сиденкова это жёлтая, а что это московское дерби, когда сам он из Питера, он не понимает. Как и не понимает, где дать играть, а где нет.
Мир меняется и меняется всё, в том числе и в футболе. Многие болельщики которые "болеют" не один десяток лет наверняка знают и помнят что ранее такие удаления были редкостью и в исключительных случаях. Сейчас это обыденно и привычно. Сейчас игроки играют не только жестко, но и жестоко, и очень часто преднамеренно...
А ведь "закон бумеранга" никто не отменял...
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе!
Мир меняется и меняется всё, в том числе и в футболе. Многие болельщики которые "болеют" не один десяток лет наверняка знают и помнят что ранее такие удаления были редкостью и в исключительных случаях. Сейчас это обыденно и привычно. Сейчас игроки играют не только жестко, но и жестоко, и очень часто преднамеренно...
А ведь "закон бумеранга" никто не отменял...
Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе!