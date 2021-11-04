«Пока Карасёв лучший в Европе». Арбитр Федотов — о судействе матчей ЛЧ

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва на матчах Лиги чемпионов.

Карасёв на фоне остальных арбитров отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жёлтая Жозефу – тоже по делу.