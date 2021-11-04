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«Пока Карасёв лучший в Европе». Арбитр Федотов — о судействе матчей ЛЧ

вчера, 16:15

Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Сергея Карасёва на матчах Лиги чемпионов.

Карасёв на фоне остальных арбитров отсудил хорошо – по 11-метровому в ворота «Бешикташа» у меня вопросов нет, защитник просто играл в спину. Вторая жёлтая Жозефу – тоже по делу.

Карасёв дойдёт до финала ЛЧ, если европейские судьи продолжат устраивать такой цирк. Тем более финал турнира в Санкт-Петербурге. Главное – ему продолжить работать на том же уровне. Пока он лучший в Европе – Маккели и Оливер устраивают клоунаду, Брых вроде бы вернулся, но это ещё не точно, куда-то пропал Чакыр. Так что шансы у Карасёва хорошие.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:33
Чакыр куда то пропал? Его поди фаны Милана ищут за ту клоунаду, что он с Атлетико устроил
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:03
Не пустят.
YVG
YVG
вчера в 17:49
В РПЛ бы еще так работал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:40
«Пока Карасёв лучший в Европе» !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:12
Кажется что Карасев при выступлениях за пределами РПЛ чем-то напоминает эту легенду
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:33
На европейском уровне Карась расстарался.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:27
Карасёв умеет судить международные матчи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:26
Побольше бы таких судей ! 😜
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