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Матч Россия — Кипр рассудит польская бригада арбитров

вчера, 12:33
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КипрКипрЗавтра в 20:00 Не начался

Стало известно, кто рассудит матч сборной России против команды Кипра в отборе ЧМ-2022.

Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Ассистенты – Давид Голис и Михал Обукович, резервный судья – Дамиан Силвестжак, VAR – Павел Рачковски, AVAR – Кжиштоф Мырмус.

Матч состоится 11 ноября, начало — в 20:00 мск.

Ранее стало известно о потерях в составе сборной России.

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:58
Хорошо что на матч против Хорватии не назначили поляков. Там всё, было бы без шансов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:54
Не есть гуд.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:10
Вот и приехали, легко не будет.
Вся надежда на набравшего форму Зобнина, думаю он положит Кипру и шахматным
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:50
За нас топить не будут.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:40
Это уже повод для беспокойства за исход матча.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:39
Главное чтобы арбитры ничего не решали.
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