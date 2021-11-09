Матч Россия — Кипр рассудит польская бригада арбитров

Стало известно, кто рассудит матч сборной России против команды Кипра в отборе ЧМ-2022.
Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Ассистенты – Давид Голис и Михал Обукович, резервный судья – Дамиан Силвестжак, VAR – Павел Рачковски, AVAR – Кжиштоф Мырмус.
Матч состоится 11 ноября, начало — в 20:00 мск.
Ранее стало известно о потерях в составе сборной России.
Вся надежда на набравшего форму Зобнина, думаю он положит Кипру и шахматным
Вся надежда на набравшего форму Зобнина, думаю он положит Кипру и шахматным