Матч Россия — Кипр рассудит польская бригада арбитров

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вчера, 12:33

Не начался

Стало известно, кто рассудит матч сборной России против команды Кипра в отборе ЧМ -2022.

Встречу обслужит польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Ассистенты – Давид Голис и Михал Обукович, резервный судья – Дамиан Силвестжак, VAR – Павел Рачковски, AVAR – Кжиштоф Мырмус.

Матч состоится 11 ноября, начало — в 20:00 мск.

Ранее стало известно о потерях в составе сборной России.