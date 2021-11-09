Гендузи попал в сферу интересов «Ньюкасла»

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вчера, 10:41

Английский «Ньюкасл» заинтересовался из «Марселя». Полузащитник принадлежит лондонскому «Арсеналу», а во французском клубе находится на правах аренды.

«Ньюкасл» хотел бы прибрести Гендузи будущим летом, а размер предложения будет зависеть от выступлений француза в текущем сезоне.