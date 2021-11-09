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Гендузи попал в сферу интересов «Ньюкасла»

вчера, 10:41

Английский «Ньюкасл» заинтересовался Маттео Гендузи из «Марселя». Полузащитник принадлежит лондонскому «Арсеналу», а во французском клубе находится на правах аренды.

«Ньюкасл» хотел бы прибрести Гендузи будущим летом, а размер предложения будет зависеть от выступлений француза в текущем сезоне.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:30
Сейчас все, кто уходит от нас, показывают хорошие результаты..
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:51
Маттео показывает хорошую игру в Марселе, как и другой наш игрок находящийся в аренде в Французсуом клубе. И Гендузи, и Салиба показывают высокие результаты. Но к сожалению они не входят в планы Артеты....
Если я ничего не путаю, то у Марселя будет право выкупа Гендузи за сумму близкую к 20 млн...вот теперь интересная ситуация, продать Марселю за договоренную сумму или продать дороже в Ньюкасл...
Cat01
Cat01
вчера в 10:45
Это хорошо
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