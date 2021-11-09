Гендузи попал в сферу интересов «Ньюкасла»

Английский «Ньюкасл» заинтересовался Маттео Гендузи из «Марселя». Полузащитник принадлежит лондонскому «Арсеналу», а во французском клубе находится на правах аренды.
«Ньюкасл» хотел бы прибрести Гендузи будущим летом, а размер предложения будет зависеть от выступлений француза в текущем сезоне.
Если я ничего не путаю, то у Марселя будет право выкупа Гендузи за сумму близкую к 20 млн...вот теперь интересная ситуация, продать Марселю за договоренную сумму или продать дороже в Ньюкасл...
Если я ничего не путаю, то у Марселя будет право выкупа Гендузи за сумму близкую к 20 млн...вот теперь интересная ситуация, продать Марселю за договоренную сумму или продать дороже в Ньюкасл...