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Агаларов близок к переходу в «Динамо»

вчера, 21:22

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может сменить клубную прописку.

Сообщается, что 21-летний футболист близок к переходу в «Динамо».

В текущем сезоне на счету Агаларова 14 матчей в РПЛ и 11 голов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:51
Уфе деньги нужны
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:40
Забивает он реально много.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:48
Скорей всего очередная утка.
Agamaga........
Agamaga........ ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 23:55
А он давал клятву играть за Уфу до конца карьеры?
Нынешний работодатель не против навариться на нём, и сам игрок пойдёт туда, где дают больше зарплаты.
valt134
valt134
вчера в 23:47
И Этот продался.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:42
Динамо? Это вариант. В Уфе ему точно нечего делать.
gentlewolf
gentlewolf ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:41, ред.
Кокорин в Динамо играл, забивал, отдавал, и в сборной был не худшим. Мешки его сделали таким - сначала Анжи запределили ему зарплату, потом Керимов его слил ВТБ с этими прайсами, а продолжилось и апогея достигло все в Питере.
Так что все вопросы туда, и не надо с больной головы на здоровую пытаться.
Capral
Capral ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 23:16
Зенит не скупает ерунду, там работают по крупному.
4RT
4RT
вчера в 23:14
Скучно тут без сплетен 😁
pomor45
pomor45
вчера в 23:12
Ещё одна история о подающем надежды таланте с бравурным началом и грустным концом: а ля Кокорин в Динамо.
Capral
Capral
вчера в 23:01, ред.
Всегда смешно читать, как из рядового игрочишки делают событие. Кому он забивал, где засветился? Типичный Игбун, только помоложе.... Игбун в Уфе был агрессивный форвард, а перешел в Динамо и потух. Для каждого игрока, важна его, среда обитания.
протон
протон
вчера в 22:46
А я думаю что уже согласовали все. И скоро этот бомбардир будет с Тюкой, Арсеном и Грулевым. Тренер Воронин точно наверное сосватал его в Динамо
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:46
Зачем ему в Динамо? Может сразу в Европу, в какой-нибудь скромный клуб?
YVG
YVG
вчера в 22:42
Его только спартак может забрать, им нужнее.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:30
Инсайдеры пишут нет переговоров.
Следить - следим но не рассматриваем.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:25
Вот динамики красавцы, быстро подсуетились. В зените на просмотре его не разглядели, зато теперь колотит мячи почти в каждом матче. Нам бы тоже такой не помешал.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:21
Не успел поиграть уже купили.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:18
То что парень долго в Уфе не задержится , ясно как белый день. Прозябать в команде борющейся за выживание смысла нет. Парню надо и дальше расти и переход в более статусный клуб - это правильное решение. Удивляюсь почему только Динамо засуетилось, ведь и в ЦСКА , и в Локо, и в Рубине , и в Сочи есть проблема с нападающими. Думаю , что ближе к ТО появятся еще претенденты на нападающего .
Ждем ТО, там все и прояснится.
Всем здоровья.
баск
баск
вчера в 22:12, ред.
Карп- типичный собиратель сплетен..

По Агаларову в Динамо никаких переговоров не ведётся, в том числе и хотя бы на начальной стадии.
Утка это, хотя и аналитически довольно прошаренная.
Динамо и в самом деле могло бы по бороться за Агаларова ввиду дефицита сил в атаке, но клуб ищет сильного форварда посерьёзнее, т.е. постарше и с евроопытом.

Реальные переговоры летом велись по Арнаутовичу и Митровичу, и с тех пор трансферные цели, насколько известно, не изменились.

А то, что Уфа, вероятно, хотела бы навариться на Агаларове- так это понятно, зимой или максимум летом продадут куда-нить..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:11
Я понимаю Динамо - перехватить недорого молодого забивного игрока большое дело. Зачем это нужно Уфе? Без Агаларова они останутся на том же уровне забитых, что и сейчас, только место будет ниже. И что запоют в ФНЛе, даже с лишними 6-ю лимонами (если Динамо ещё их выкатит)?
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:02
Наивно было бы полагать, что молодой игрок провинциальной команды, забивающий почти в каждом туре и лидирующий после четырнадцати игр в РПЛ с показателем в одиннадцать голов в гонке бомбардиров, не обратит на себя внимание богатых столичных клубов Москвы и Питера. Похоже, что футбольный клуб Динамо сделал первым предложение футболисту, подождём чем ответят конкуренты и комментарии агента на опубликованную новость, мяч как говорится на той стороне.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:01
Верю только папе малтшика...
Знатог
Знатог ответ за (раскрыть)
вчера в 21:59
Уфа собралась в ФНЛ...
stanichnik
stanichnik ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 21:52
Слай, назад в Уфу, или так на выход. В Динамо он сейчас, как мозоль на пятке.
berda2003
berda2003
вчера в 21:44
полетели утки...
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:36
Не совсем понятно зачем он там. Кто-то на выход или солить будут?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
Супер Динамо получается !!! Удачи если конечно это правда !
BDA81
BDA81
вчера в 21:28
Ну и правильно , а то практика показывает в Зенит и Спартак молодым нельзя , сразу карьера в трубу улетаете. Удачи парню.
particular
particular
вчера в 21:27
Ожидаемо. Если с Динамо срастётся, то нападение там подбирается убойное. Даже, пожалуй, избыточное...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:24
Забивает много,будет полезен
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