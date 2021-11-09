Агаларов близок к переходу в «Динамо»

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может сменить клубную прописку.
Сообщается, что 21-летний футболист близок к переходу в «Динамо».
В текущем сезоне на счету Агаларова 14 матчей в РПЛ и 11 голов.
Форвард «Уфы» Гамид Агаларов может сменить клубную прописку.
Сообщается, что 21-летний футболист близок к переходу в «Динамо».
В текущем сезоне на счету Агаларова 14 матчей в РПЛ и 11 голов.
По Агаларову в Динамо никаких переговоров не ведётся, в том числе и хотя бы на начальной стадии.
Утка это, хотя и аналитически довольно прошаренная.
Динамо и в самом деле могло бы по бороться за Агаларова ввиду дефицита сил в атаке, но клуб ищет сильного форварда посерьёзнее, т.е. постарше и с евроопытом.
Реальные переговоры летом велись по Арнаутовичу и Митровичу, и с тех пор трансферные цели, насколько известно, не изменились.
А то, что Уфа, вероятно, хотела бы навариться на Агаларове- так это понятно, зимой или максимум летом продадут куда-нить..
По Агаларову в Динамо никаких переговоров не ведётся, в том числе и хотя бы на начальной стадии.
Утка это, хотя и аналитически довольно прошаренная.
Динамо и в самом деле могло бы по бороться за Агаларова ввиду дефицита сил в атаке, но клуб ищет сильного форварда посерьёзнее, т.е. постарше и с евроопытом.
Реальные переговоры летом велись по Арнаутовичу и Митровичу, и с тех пор трансферные цели, насколько известно, не изменились.
А то, что Уфа, вероятно, хотела бы навариться на Агаларове- так это понятно, зимой или максимум летом продадут куда-нить..