Круговой: «О вызове в сборную узнал за полчаса до начала сборов»

Защитник «Зенита» поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили, сказали. Я был очень рад, взял с собой всё самое необходимое и быстренько приехал на такси. Когда позвонили, собирался ехать по своим делам. Возможно, через какое-то время я был бы недоступен.

Очень хотел попасть в итоговый список сборной, но за два дня до оглашения состава заболел гриппом и думал, что меня больше не вызовут. Очень расстроился. Хорошо, что всё получилось так и я оказался в сборной.