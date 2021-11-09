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Круговой: «О вызове в сборную узнал за полчаса до начала сборов»

вчера, 19:11

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от вызова в сборную России.

О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили, сказали. Я был очень рад, взял с собой всё самое необходимое и быстренько приехал на такси. Когда позвонили, собирался ехать по своим делам. Возможно, через какое-то время я был бы недоступен.

Очень хотел попасть в итоговый список сборной, но за два дня до оглашения состава заболел гриппом и думал, что меня больше не вызовут. Очень расстроился. Хорошо, что всё получилось так и я оказался в сборной.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:11
Теперь парни не подведите !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:00
Здорово стал работать штаб сборной! Видимо,перехвалили...
shlomo
shlomo
вчера в 20:33
Ну теперь доказывай свою проф пригодность
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:07
Какой-то беспорядок творится при вызове в сборную.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 19:34
Эй, Дзюба, вот как надо реагировать на вызов в сборную!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:18
Поздравляю Даниила,это прогрес!
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