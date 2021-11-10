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Юран: «В сборной уже нельзя назвать потерей выбывание кого-либо из игроков»

вчера, 16:15

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран порассуждал о предстоящих матчах сборной России в отборе ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.

Ожидаю победу. В оставшихся двух матчах ребятам надо заработать четыре очка, мотивация будет. Кипр нужно обыгрывать, а в Хорватии, вы прекрасно понимаете, какой тренерский штаб и игроки, и какой это будет матч. Надо с Кипром сыграть максимально, чтобы ехать на последнюю встречу на первом месте.

Травмы? Сейчас уже нельзя назвать потерей выбывание того или иного футболиста. Это раньше, если бы Акинфеев или Аршавин не отправились на матчи, то было бы серьезно, а тут в команде на каждый сбор добавляется группа игроков. Не надо заострять внимание на том же Жемалетдинове, есть еще футболисты. Это не те ребята, о которых можно говорить, как о потере.

Потеря ли Дзюба? Тема уже закрыта. Артём интеллигентно все сказал, не надо это ворошить. Каждый определился: и Дзюба, и главный тренер сборной Валерий Карпин.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Россия — Кипр в Петербурге.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:09
От некоторых выбывших только выигрывает.
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:34
Согласен с ним. Сейчас нет незаменимых, потому что все среднего уровня.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:47
Сказал интеллигентно Дзюба
крутейшим матом,как Юран,
не сборная - а тумба -юмба.
и главный тренер там-баран.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:02
Оказывается может конкретизировать Юран когда хочет.
112910415
112910415
вчера в 16:39
завтра будет победа
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:35
Всё чётко и правильно сказано. Удачи тебе Сборная России с Карпиным !!!
4RT
4RT
вчера в 16:32
Широка Россия,а в сборную по футболу вызывать некого...
drug01
drug01
вчера в 16:30
Юран всё знает
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:21
О потерях не надо говорить есть ещё молодёжка.
d_fincher
d_fincher
вчера в 16:19
Подсиживает Карпина. Уж Юран бы с любым составом всех победил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:19
нет незаменимых нигде...
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