Юран: «В сборной уже нельзя назвать потерей выбывание кого-либо из игроков»

Главный тренер « СКА -Хабаровск» порассуждал о предстоящих матчах сборной России в отборе ЧМ -2022 с Кипром и Хорватией.

Ожидаю победу. В оставшихся двух матчах ребятам надо заработать четыре очка, мотивация будет. Кипр нужно обыгрывать, а в Хорватии, вы прекрасно понимаете, какой тренерский штаб и игроки, и какой это будет матч. Надо с Кипром сыграть максимально, чтобы ехать на последнюю встречу на первом месте.

Травмы? Сейчас уже нельзя назвать потерей выбывание того или иного футболиста. Это раньше, если бы Акинфеев или Аршавин не отправились на матчи, то было бы серьезно, а тут в команде на каждый сбор добавляется группа игроков. Не надо заострять внимание на том же Жемалетдинове, есть еще футболисты. Это не те ребята, о которых можно говорить, как о потере.

Потеря ли Дзюба? Тема уже закрыта. Артём интеллигентно все сказал, не надо это ворошить. Каждый определился: и Дзюба, и главный тренер сборной Валерий Карпин.