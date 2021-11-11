Черышев летом покинет «Валенсию»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев близок к уходу из клуба.
Стороны не планируют продлевать соглашение, которое истекает следующим летом.
В текущем сезоне на счету хавбека 5 матчей в Примере и 1 голевая передача.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев близок к уходу из клуба.
Стороны не планируют продлевать соглашение, которое истекает следующим летом.
В текущем сезоне на счету хавбека 5 матчей в Примере и 1 голевая передача.
ЧМ-2018:
Был включён в заявку сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. В матче открытия, в котором сборная играла против Саудовской Аравии, вышел на поле на 23-й минуте, заменив получившего травму Алана Дзагоева, забил два гола и был признан лучшим игроком поединка по версии ФИФА
Во втором матче на турнире (Россия — Египет) вышел в стартовом составе, забил гол и снова был признан лучшим игроком матча, который закончился победой сборной России со счётом 3:1.
По итогам турнира Д.Черышев вошёл в символическую команду из 11 футболистов, совершивших прорыв в игре на ЧМ-2018, по версии ESPN. По окончании чемпионата ФИФА включила Дениса в число открытий турнира, а также в сборную игроков турнира по статистическим показателям.
Кстати, обладая испанским гражданством, имел право выступать за испанские сборные. Однако выбрал сборную России, начав с юношеской сборной (до 17 лет).
И ещё один интересный факт из "футбольной жизни" семьи Черышевых:
Черышевы стали первой парой отец—сын, сыгравшей за сборную России!!!
Сейчас Денису 30-лет, и печально что игрок с таким потенциалом играет очень мало из-за проблем со здоровьем, травмы которые мешают ему играть...
Вряд ли руководство "Валенсии" изменит своё решение, и очень непросто будет найти Денису себе новую команду из-за травм, которые мешают ему играть...
Хочется пожелать здоровья Денису, и играть как только возможно больше за свой клуб и сборную России, которой он нужен в каждом матче!
ЧМ-2018:
Был включён в заявку сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. В матче открытия, в котором сборная играла против Саудовской Аравии, вышел на поле на 23-й минуте, заменив получившего травму Алана Дзагоева, забил два гола и был признан лучшим игроком поединка по версии ФИФА
Во втором матче на турнире (Россия — Египет) вышел в стартовом составе, забил гол и снова был признан лучшим игроком матча, который закончился победой сборной России со счётом 3:1.
По итогам турнира Д.Черышев вошёл в символическую команду из 11 футболистов, совершивших прорыв в игре на ЧМ-2018, по версии ESPN. По окончании чемпионата ФИФА включила Дениса в число открытий турнира, а также в сборную игроков турнира по статистическим показателям.
Кстати, обладая испанским гражданством, имел право выступать за испанские сборные. Однако выбрал сборную России, начав с юношеской сборной (до 17 лет).
И ещё один интересный факт из "футбольной жизни" семьи Черышевых:
Черышевы стали первой парой отец—сын, сыгравшей за сборную России!!!
Сейчас Денису 30-лет, и печально что игрок с таким потенциалом играет очень мало из-за проблем со здоровьем, травмы которые мешают ему играть...
Вряд ли руководство "Валенсии" изменит своё решение, и очень непросто будет найти Денису себе новую команду из-за травм, которые мешают ему играть...
Хочется пожелать здоровья Денису, и играть как только возможно больше за свой клуб и сборную России, которой он нужен в каждом матче!