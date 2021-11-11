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Черышев летом покинет «Валенсию»

вчера, 08:17

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев близок к уходу из клуба.

Стороны не планируют продлевать соглашение, которое истекает следующим летом.

В текущем сезоне на счету хавбека 5 матчей в Примере и 1 голевая передача.

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Все комментарии
msa79
msa79 ответ Doping87 (раскрыть)
вчера в 19:23
А где его родина? 😁
Doping87
Doping87
вчера в 14:06
Пора на родину.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:21
У Дениса могла быть просто шикарная карьера, все для этого было, но травмы просто замучили парня. Может стоит задуматься о завершении карьеры???
galem72
galem72
вчера в 11:44
"...стороны не планируют продлевать соглашение..."

Стороны? )) Скорее, речь идёт об одной стороне — Валенсии, потому что такой игрок ей н***й не нужен.
kyxy
kyxy
вчера в 10:47
В Россию меньше нагрузок, может травм поубавится
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 10:11
Вообще надо отдать должное упорству и целеустремлённости Дениса. Несмотря на частую травматичность, он все-таки никогда не опускал руки и всегда старался вернуться на свой прежний уровень. А уровень этот нужно признать был довольно высокий, если вспомнить лучшие его игры за Вильяреал и выходы на замену Роналдо в Реале) Не думаю, что его в футболе держали только деньги. Все-таки не из бедной семьи) Как минимум только за это уже можно относиться к нему с уважением.
stanichnik
stanichnik ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 09:33
Доброго Здоровья, Garrincha!
Если в Россию, тогда уж в Сочи, там любят пенсионеров собирать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 09:32
неудивительно. Уже староват и слишком хрустальный
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:31
Держись Дениска,мы с тобой!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:23
Добегался , а в футболл еще играть надо ...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:22
Похоже нужно искать клуб попроще.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:20
Бесполезный балласт.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:11, ред.
Хороший игрок, который из-за травм играет не сколько как он мог бы играть. Игрок, который зарекомендовал себя в сборной России с первых же матчей как один из лучших игроков сборной.

ЧМ-2018:
Был включён в заявку сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. В матче открытия, в котором сборная играла против Саудовской Аравии, вышел на поле на 23-й минуте, заменив получившего травму Алана Дзагоева, забил два гола и был признан лучшим игроком поединка по версии ФИФА
Во втором матче на турнире (Россия — Египет) вышел в стартовом составе, забил гол и снова был признан лучшим игроком матча, который закончился победой сборной России со счётом 3:1.
По итогам турнира Д.Черышев вошёл в символическую команду из 11 футболистов, совершивших прорыв в игре на ЧМ-2018, по версии ESPN. По окончании чемпионата ФИФА включила Дениса в число открытий турнира, а также в сборную игроков турнира по статистическим показателям.


Кстати, обладая испанским гражданством, имел право выступать за испанские сборные. Однако выбрал сборную России, начав с юношеской сборной (до 17 лет).

И ещё один интересный факт из "футбольной жизни" семьи Черышевых:
Черышевы стали первой парой отец—сын, сыгравшей за сборную России!!!

Сейчас Денису 30-лет, и печально что игрок с таким потенциалом играет очень мало из-за проблем со здоровьем, травмы которые мешают ему играть...

Вряд ли руководство "Валенсии" изменит своё решение, и очень непросто будет найти Денису себе новую команду из-за травм, которые мешают ему играть...

Хочется пожелать здоровья Денису, и играть как только возможно больше за свой клуб и сборную России, которой он нужен в каждом матче!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:01
31 год уже...самый РПЛьный возраст....
Пора ...пора....
beefs
beefs
вчера в 08:59
Пора в Россию, здесь можно..
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:57
Хрусталь сейчас не в моде.
particular
particular
вчера в 08:35
Пожалуй, уже и расставание с футболом не за горами...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 08:30
я даже знаю куда он пойдёт лечиться в Зенит они любят таких подпишут на пару сезонов он сыграет матчей пять, а может и меньше
jpjp4qbs6mfr
jpjp4qbs6mfr
вчера в 08:23
В России походу окажется
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:20
Денис так и толком не поиграл нигде.
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