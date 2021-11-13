Дортмундская «Боруссия» опережает конкурентов в борьбе за Адейеми

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вчера, 12:36

«Боруссия» из Дортмунда хочет выиграть гонку за нападающего из «Ред Булл Зальцбург» . Боссы «шмелей» хотят этим игроком заменить , который, скорее всего, покинет клуб будущим летом.

На молодого немецкого нападающего претендуют ПСЖ , «Реал», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Барселона».

Отмечается, что Адейеми готов сделать выбор в пользу Дортмунда, поскольку именно в немецком коллективе ему гарантировано место в основе.

Рыночная стоимость игрока равняется 20 млн евро.