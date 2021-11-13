Дортмундская «Боруссия» опережает конкурентов в борьбе за Адейеми

«Боруссия» из Дортмунда хочет выиграть гонку за нападающего из «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. Боссы «шмелей» хотят этим игроком заменить Эрлинга Холанда, который, скорее всего, покинет клуб будущим летом.
На молодого немецкого нападающего претендуют ПСЖ, «Реал», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Барселона».
Отмечается, что Адейеми готов сделать выбор в пользу Дортмунда, поскольку именно в немецком коллективе ему гарантировано место в основе.
Рыночная стоимость игрока равняется 20 млн евро.
Адейеми пригодился бы всей указанной выше пятёрке топ-клубов, но ни в одном из них он не получит настолько комфортных условий для развития, поэтому если парень толковый - точно выберет переезд к "шмелям", а топ-клубы от него никуда не денутся, если талант у него действительно есть...
Адейеми пригодился бы всей указанной выше пятёрке топ-клубов, но ни в одном из них он не получит настолько комфортных условий для развития, поэтому если парень толковый - точно выберет переезд к "шмелям", а топ-клубы от него никуда не денутся, если талант у него действительно есть...
«Ливерпуль», наряду с другими клубами, такими как «Бавария» и «Боруссия Дортмунд», в последние недели по-прежнему был связан с 19-летним нападающим. Поскольку юноша продолжает выступать на поле на высоком уровне каждую неделю, это только усилило интерес.
Севилья теперь присоединилась к гонке за услугами немецкой звезды, поскольку ряд сторон, похоже, готовы сражаться за его услуги.
Адейеми забил 15 голов и отдал две голевые передачи в 22 матчах во всех соревнованиях в этом сезоне.
Но Севилья это не вариант для него. Конечно один из вариантов, но «Боруссия Дортмунд» думаю вариант удобнее. Даже в «Ливерпуле» ему будет трудно, в АПЛ...
«Ливерпуль», наряду с другими клубами, такими как «Бавария» и «Боруссия Дортмунд», в последние недели по-прежнему был связан с 19-летним нападающим. Поскольку юноша продолжает выступать на поле на высоком уровне каждую неделю, это только усилило интерес.
Севилья теперь присоединилась к гонке за услугами немецкой звезды, поскольку ряд сторон, похоже, готовы сражаться за его услуги.
Адейеми забил 15 голов и отдал две голевые передачи в 22 матчах во всех соревнованиях в этом сезоне.
Но Севилья это не вариант для него. Конечно один из вариантов, но «Боруссия Дортмунд» думаю вариант удобнее. Даже в «Ливерпуле» ему будет трудно, в АПЛ...