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Дортмундская «Боруссия» опережает конкурентов в борьбе за Адейеми

вчера, 12:36

«Боруссия» из Дортмунда хочет выиграть гонку за нападающего из «Ред Булл Зальцбург» Карима Адейеми. Боссы «шмелей» хотят этим игроком заменить Эрлинга Холанда, который, скорее всего, покинет клуб будущим летом.

На молодого немецкого нападающего претендуют ПСЖ, «Реал», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Барселона».

Отмечается, что Адейеми готов сделать выбор в пользу Дортмунда, поскольку именно в немецком коллективе ему гарантировано место в основе.

Рыночная стоимость игрока равняется 20 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:43
Севилья стала последней стороной, пытавшейся заключить сделку по подписанию контракта со звездой РБ Зальцбурга Каримом Адейеми.

«Ливерпуль», наряду с другими клубами, такими как «Бавария» и «Боруссия Дортмунд», в последние недели по-прежнему был связан с 19-летним нападающим. Поскольку юноша продолжает выступать на поле на высоком уровне каждую неделю, это только усилило интерес.

Севилья теперь присоединилась к гонке за услугами немецкой звезды, поскольку ряд сторон, похоже, готовы сражаться за его услуги.

Адейеми забил 15 голов и отдал две голевые передачи в 22 матчах во всех соревнованиях в этом сезоне.

Но Севилья это не вариант для него. Конечно один из вариантов, но «Боруссия Дортмунд» думаю вариант удобнее. Даже в «Ливерпуле» ему будет трудно, в АПЛ...
shlifen
shlifen
вчера в 15:11
Сегодня многие молодые игроки предпочтут Дортмунд даже предложению из топ-клубов. Боруссия создала себе репутацию команды которая развивает молодые таланты, и не сильно против их последующей продажи. В БД у игрока будет не только постоянная игровая практика, но и стабильно игра в ЛЧ, возможность демонстрировать отличную статистику (поскольку команда играет в атакующий футбол то забивает много), развитие собственных скиллов в подходящей обстановке. И главное, когда придёт время - Дортмунд его без колебаний продаст в топ-клуб, найдя следующего молодого таланта на его место.
Адейеми пригодился бы всей указанной выше пятёрке топ-клубов, но ни в одном из них он не получит настолько комфортных условий для развития, поэтому если парень толковый - точно выберет переезд к "шмелям", а топ-клубы от него никуда не денутся, если талант у него действительно есть...
Q-J-G
Q-J-G ответ Антон Белянкин (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:49
Антон, я извиняюсь, это были не Вы!, Вы предлагали внести изменения в условия КП, но Ваши предложения были здравые и логичные... Тот юзер, не играет в группе без призов!
Комментарий отредактирую.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:43
Надо срочно брать ..
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