«Арсенал» заинтересован в Кулусевски

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вчера, 09:44

Шведский вингер «Ювентуса» может покинуть стан туринцев. Футболист получает мало игрового времени в Турине, а тренер не делает ставку на игрока.

Главным претендентом на шведа считается лондонский «Арсенал». Туринцы будут готовы расстаться с Кулусевски за 40 млн евро.