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«Арсенал» заинтересован в Кулусевски

вчера, 09:44

Шведский вингер «Ювентуса» Деян Кулусевски может покинуть стан туринцев. Футболист получает мало игрового времени в Турине, а тренер Массимилиано Аллегри не делает ставку на игрока.

Главным претендентом на шведа считается лондонский «Арсенал». Туринцы будут готовы расстаться с Кулусевски за 40 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 13:05
Он в большинстве матчей выходит на поле во втором тайме на 20-25 минут в среднем...этого мало для того, чтоб постоянно чувствовать игровой тонус, ритм...
Ничего не имею против Деяна, (говорю же нравилась его игра в Парме) но для Арсенала это не усиление. Тоже самое было и с Эдегором...в Реале просиживал на банке, хотя в аренде в Сосьедаде показывал отличную игру, а после возвращения в Реал снова обделили его игровым временем, но Артета взял игрока в аренду зимой, и лично я ничего хорошего от Мартина так и не дождался,а после и вовсе выкупили его заплатили за него 40 млн... поэтому и говорю,что если брать игрока, то только для реального усиления состава а не для ротации
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:28
Кто-нибудь замечает тенденцию роста «Арсенала» к январскому трансферному окну? Что касается игроков и их позиций, то довольно просто, что нападающие и полузащитники находятся на повестке дня, но, похоже, во многих недавних ссылках есть общий знаменатель.

«Арсенал», за плечами которого немало приличных футболистов из Италии, за последние два десятилетия не добился больших успехов. Торрейра и Вивиано этого мира, наконец, были замечены успехом Такехиро Томиясу, но в остальном мы вернулись к Виейре, Бергкампу, Кану и Генри за кем-нибудь запоминающимся.

В последнее время мы наблюдаем связи с Душаном Влаховичем и Маттиасом Сванбергом, а последнее имя, появившееся в Италии - Деян Кулусевски.

В последнее время Массимилиано Аллегри вернулся к ударной силе из двух человек, и Кулусевски не вмешивался в его мысли, и хотя в вышеупомянутом говорится только об основном расследовании, проводимом Арсеналом, в других разговорах, исходящих из Италии, добавляется что нападающий может быть на поле боя.

«Бьянконери» думают о продаже, и Атлетико Мадрид и Тоттенхэм также проявляют интерес, и если клуб сможет заработать около 35 миллионов евро, это поможет им профинансировать крупный переезд для Влаховича.

Он явно может похвастаться множеством способностей, может ли он вписаться в Арсенал?
juvenale
juvenale ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:42
а что не так с игровым временем?он практически в каждом матче играет
juvenale
juvenale
вчера в 11:41
за 35-40 нужно продавать.Игрок кончено перспективный,но в футболе Аллегри в Ювентусе ему нет места
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:05, ред.
40 млн многовато за Деяна. Когда он выступал за Парму на правах аренды, вот тогда он показывал хороший футбол, а после возвращения в Юве так и не повысил свой уровень, да еще и стал получать слишком мало игрового времени. Брать игрока без игровой практики для усиления команды, это не очень правильное решение, но это в стиле нашего руководства...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:49
40 лямов както многовато!
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