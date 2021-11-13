«Арсенал» заинтересован в Кулусевски

Шведский вингер «Ювентуса» Деян Кулусевски может покинуть стан туринцев. Футболист получает мало игрового времени в Турине, а тренер Массимилиано Аллегри не делает ставку на игрока.
Главным претендентом на шведа считается лондонский «Арсенал». Туринцы будут готовы расстаться с Кулусевски за 40 млн евро.
«Арсенал», за плечами которого немало приличных футболистов из Италии, за последние два десятилетия не добился больших успехов. Торрейра и Вивиано этого мира, наконец, были замечены успехом Такехиро Томиясу, но в остальном мы вернулись к Виейре, Бергкампу, Кану и Генри за кем-нибудь запоминающимся.
В последнее время мы наблюдаем связи с Душаном Влаховичем и Маттиасом Сванбергом, а последнее имя, появившееся в Италии - Деян Кулусевски.
В последнее время Массимилиано Аллегри вернулся к ударной силе из двух человек, и Кулусевски не вмешивался в его мысли, и хотя в вышеупомянутом говорится только об основном расследовании, проводимом Арсеналом, в других разговорах, исходящих из Италии, добавляется что нападающий может быть на поле боя.
«Бьянконери» думают о продаже, и Атлетико Мадрид и Тоттенхэм также проявляют интерес, и если клуб сможет заработать около 35 миллионов евро, это поможет им профинансировать крупный переезд для Влаховича.
Он явно может похвастаться множеством способностей, может ли он вписаться в Арсенал?
«Арсенал», за плечами которого немало приличных футболистов из Италии, за последние два десятилетия не добился больших успехов. Торрейра и Вивиано этого мира, наконец, были замечены успехом Такехиро Томиясу, но в остальном мы вернулись к Виейре, Бергкампу, Кану и Генри за кем-нибудь запоминающимся.
В последнее время мы наблюдаем связи с Душаном Влаховичем и Маттиасом Сванбергом, а последнее имя, появившееся в Италии - Деян Кулусевски.
В последнее время Массимилиано Аллегри вернулся к ударной силе из двух человек, и Кулусевски не вмешивался в его мысли, и хотя в вышеупомянутом говорится только об основном расследовании, проводимом Арсеналом, в других разговорах, исходящих из Италии, добавляется что нападающий может быть на поле боя.
«Бьянконери» думают о продаже, и Атлетико Мадрид и Тоттенхэм также проявляют интерес, и если клуб сможет заработать около 35 миллионов евро, это поможет им профинансировать крупный переезд для Влаховича.
Он явно может похвастаться множеством способностей, может ли он вписаться в Арсенал?