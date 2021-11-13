«Барселона» хочет опередить конкурентов в борьбе за подписание Антони

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вчера, 11:03

Нападающий «Аякса» Антони заинтересовал своей игрой множество топ-клубов Европы. Активнее всех проявляет интерес «Барселона». Каталонцы испытывают дефицит игроков в передней линии. Бразилец, по мнению руководства клуба, считается идеальным кандидатом в нападение «сине-гранатовых».

«Барселона» попытается опередить своих конкурентов в борьбе за подписание нападающего. «Аякс» хочет получить за трансфер 21-летнего футболиста около 60 млн евро.