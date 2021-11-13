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«Барселона» хочет опередить конкурентов в борьбе за подписание Антони

вчера, 11:03

Нападающий «Аякса» Антони заинтересовал своей игрой множество топ-клубов Европы. Активнее всех проявляет интерес «Барселона». Каталонцы испытывают дефицит игроков в передней линии. Бразилец, по мнению руководства клуба, считается идеальным кандидатом в нападение «сине-гранатовых».

«Барселона» попытается опередить своих конкурентов в борьбе за подписание нападающего. «Аякс» хочет получить за трансфер 21-летнего футболиста около 60 млн евро.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:55
Хави выделили 10 лямов и как Барселона кого-то может опережать?)))
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:52, ред.
Увидели?А ведь футболист вышел на ведущие роли в Аяксе ,да и в сборной Бразилии на первых ролях,Руководство Аякса сразу рассмотрели в нём лидера ,а вы всё ждёте готовое!!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 11:52, ред.
«Аякс» хочет получить за трансфер 21-летнего футболиста около 60 млн евро.

Хави на трансферы дают или дали 10 млн евро, хотелось бы узнать поподробнее, как "Барселона" хочет опередить имея в наличии 10 млн, когда "Аякс" оценивает своего игрока в 60 млн...

Да руководство "Аякса" на эту тему даже разговаривать не будет...с руководством "Барселоны"....
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:39
Летом определится.Аякс сейчас хорош.Аллер и Энтони играют просто бомбово.
shlomo
shlomo
вчера в 11:16
А иХде Барса возьмет такие деньги???....вроде как был разговор только о 10 лямах...
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:13
Аякс гнёт свою линию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:08, ред.
Кто больше даст того и будет.
Ничего личного, бизнес !
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