«Барселона» хочет опередить конкурентов в борьбе за подписание Антони

Нападающий «Аякса» Антони заинтересовал своей игрой множество топ-клубов Европы. Активнее всех проявляет интерес «Барселона». Каталонцы испытывают дефицит игроков в передней линии. Бразилец, по мнению руководства клуба, считается идеальным кандидатом в нападение «сине-гранатовых».
«Барселона» попытается опередить своих конкурентов в борьбе за подписание нападающего. «Аякс» хочет получить за трансфер 21-летнего футболиста около 60 млн евро.
Хави на трансферы дают или дали 10 млн евро, хотелось бы узнать поподробнее, как "Барселона" хочет опередить имея в наличии 10 млн, когда "Аякс" оценивает своего игрока в 60 млн...
Да руководство "Аякса" на эту тему даже разговаривать не будет...с руководством "Барселоны"....
Хави на трансферы дают или дали 10 млн евро, хотелось бы узнать поподробнее, как "Барселона" хочет опередить имея в наличии 10 млн, когда "Аякс" оценивает своего игрока в 60 млн...
Да руководство "Аякса" на эту тему даже разговаривать не будет...с руководством "Барселоны"....
Ничего личного, бизнес !
Ничего личного, бизнес !