«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать Кейна в январе

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вчера, 10:04

Руководство «Манчестер Сити» попытается в январе подписать нападающего «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно.

Напомним, летом были слухи, что клубы находятся на финальной стадии в переговорах, а сумма трансфера должна составить более 130 млн евро, но переход не состоялся.

Кейн, который ранее хотел покинуть лондонцев, сейчас не рассматривает такой вариант развития событий, так как впечатлен приглашением итальянца на пост наставника команды. «Манчестер Сити», в свою очередь, может предложить около 150 млн евро за трансфер футболиста сборной Англии.