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«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать Кейна в январе

вчера, 10:04

Руководство «Манчестер Сити» попытается в январе подписать нападающего Харри Кейна «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно.

Напомним, летом были слухи, что клубы находятся на финальной стадии в переговорах, а сумма трансфера должна составить более 130 млн евро, но переход не состоялся.

Кейн, который ранее хотел покинуть лондонцев, сейчас не рассматривает такой вариант развития событий, так как впечатлен приглашением итальянца Антонио Конте на пост наставника команды. «Манчестер Сити», в свою очередь, может предложить около 150 млн евро за трансфер футболиста сборной Англии.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:47
Летом «Манчестер Сити» и Гарри Кейн издалека «флиртовали», но, по правде говоря, так и не приблизились к тому, чтобы запечатать передачу из «Тоттенхэма».

У Дэниела Леви были все карты, несмотря на все попытки Кейна форсировать ход, и Кейн был вынужден вернуться к тренировкам «Шпор» и отказаться от своего широко разрекламированного желания уйти.

Сити хотел подписать Кейна, и у него были на это деньги, если Леви соответствовал их оценке, но председатель «Шпор» не стал бы рассматривать продажу, и Пеп Гвардиола прекрасно резюмировал это, что они не могут вести переговоры, если Леви не станет «большим мастером переговоров».

В результате Кейн остался в «Шпорах», а у «Сити» нет нападающего. Вы уже знаете динамику - каждый раз, когда «Сити» проигрывает, говорят о том, что могло бы произойти, если бы Кейн присоединился, а когда они выигрывают, они прекрасно справляются без него.

По общему признанию, «Шпоры» боролись и уже уволили Нуну Санту и заменили его на Антонио Конте, и это могло объяснить форму Кейна, поскольку их вряд ли просили играть экспансивный, атакующий футбол в соответствии с его сильными сторонами.

Кейн:

«Вы проходите через все взлеты и падения на крупном турнире, приближаясь к мечте, и ее забирают у вас в такой короткий момент», - сказал он.
allemz
allemz ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 11:52
Никто не против иметь его в своем составе, конкуренция за него дикая!) Остается только надеяться) Из-за запросов агента по комиссионным и зарплате норвежца, МС на Влаховича переключился, хотя серб - рисковый вариант, полтора сезона только на уровне. Но слова Пепа о том, что без форварда тоже круто, особо не вселяют уверенности в покупке кого-то из двоих. Хотя очевидно, что викинг - лучший вариант для МС во всех планах. Смешная ситуация)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:33
Не нужен он Сити
Viduka
Viduka ответ allemz (раскрыть)
вчера в 11:12
?:)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:49
Тотэнхем его не отпустит!
allemz
allemz
вчера в 10:28, ред.
Кейн уже пройденный этап за свои деньги, не нужен.
Конте обещал ему кубок Ауди, пусть работает над мечтой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:15
Неее, уже поздно, лучше уж летом за Холланда побороться)
shlomo
shlomo
вчера в 10:07
Возможно, что Кейн останется
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