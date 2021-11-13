«Манчестер Сити» предпримет попытку подписать Кейна в январе

Руководство «Манчестер Сити» попытается в январе подписать нападающего Харри Кейна «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно.
Напомним, летом были слухи, что клубы находятся на финальной стадии в переговорах, а сумма трансфера должна составить более 130 млн евро, но переход не состоялся.
Кейн, который ранее хотел покинуть лондонцев, сейчас не рассматривает такой вариант развития событий, так как впечатлен приглашением итальянца Антонио Конте на пост наставника команды. «Манчестер Сити», в свою очередь, может предложить около 150 млн евро за трансфер футболиста сборной Англии.
У Дэниела Леви были все карты, несмотря на все попытки Кейна форсировать ход, и Кейн был вынужден вернуться к тренировкам «Шпор» и отказаться от своего широко разрекламированного желания уйти.
Сити хотел подписать Кейна, и у него были на это деньги, если Леви соответствовал их оценке, но председатель «Шпор» не стал бы рассматривать продажу, и Пеп Гвардиола прекрасно резюмировал это, что они не могут вести переговоры, если Леви не станет «большим мастером переговоров».
В результате Кейн остался в «Шпорах», а у «Сити» нет нападающего. Вы уже знаете динамику - каждый раз, когда «Сити» проигрывает, говорят о том, что могло бы произойти, если бы Кейн присоединился, а когда они выигрывают, они прекрасно справляются без него.
По общему признанию, «Шпоры» боролись и уже уволили Нуну Санту и заменили его на Антонио Конте, и это могло объяснить форму Кейна, поскольку их вряд ли просили играть экспансивный, атакующий футбол в соответствии с его сильными сторонами.
Кейн:
«Вы проходите через все взлеты и падения на крупном турнире, приближаясь к мечте, и ее забирают у вас в такой короткий момент», - сказал он.
У Дэниела Леви были все карты, несмотря на все попытки Кейна форсировать ход, и Кейн был вынужден вернуться к тренировкам «Шпор» и отказаться от своего широко разрекламированного желания уйти.
Сити хотел подписать Кейна, и у него были на это деньги, если Леви соответствовал их оценке, но председатель «Шпор» не стал бы рассматривать продажу, и Пеп Гвардиола прекрасно резюмировал это, что они не могут вести переговоры, если Леви не станет «большим мастером переговоров».
В результате Кейн остался в «Шпорах», а у «Сити» нет нападающего. Вы уже знаете динамику - каждый раз, когда «Сити» проигрывает, говорят о том, что могло бы произойти, если бы Кейн присоединился, а когда они выигрывают, они прекрасно справляются без него.
По общему признанию, «Шпоры» боролись и уже уволили Нуну Санту и заменили его на Антонио Конте, и это могло объяснить форму Кейна, поскольку их вряд ли просили играть экспансивный, атакующий футбол в соответствии с его сильными сторонами.
Кейн:
«Вы проходите через все взлеты и падения на крупном турнире, приближаясь к мечте, и ее забирают у вас в такой короткий момент», - сказал он.