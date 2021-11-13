Икарди хочет покинуть ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди хочет уйти из команды. Игрока не устраивает его положение в команде. В текущем сезоне аргентинец сыграл лишь 656 минут в 14 матчах, при этом трижды отличился забитыми мячами.
Приоритетный вариант для Икарди – вернуться в Италию, где он ранее играл за «Интер». Минувшим летом футболист был близок к переходу в «Ювентус».
Возвращение в Италию?
Между его борющейся парой и сокращающимся игровым временем (всего 5 стартов в этом сезоне) Икарди чувствует, что ничего не изменилось в правильном для него направлении с тех пор, как он перешел во французскую столицу, несмотря на убедительные начинания в 2019-2020 годах. Икарди смог это увидеть во время двух последних встреч (вернулся на 90-й минуте против Лейпцига, всего 5 минут против Бордо), он не входит в планы Маурисио Почеттино.
Его желание очевидно: найти более спокойный клуб, где он был бы основным элементом и где он мог бы позаботиться о своей семье. Если в январе представится возможность, он расследует. Очевидно, что взоры будут обращены на Италию, но нам нужно будет найти клуб, заинтересованный и способный заплатить значительную сумму ПСЖ, даже если стоимость 28-летнего нападающего значительно упадет (Трансфермаркет оценивает его в 35 миллионов евро). Прошлым летом «Интер» был готов присоединиться к «Ювентусу», который не смог добиться сделки с «Пари Сен-Жермен».
Возвращение в Италию?
Между его борющейся парой и сокращающимся игровым временем (всего 5 стартов в этом сезоне) Икарди чувствует, что ничего не изменилось в правильном для него направлении с тех пор, как он перешел во французскую столицу, несмотря на убедительные начинания в 2019-2020 годах. Икарди смог это увидеть во время двух последних встреч (вернулся на 90-й минуте против Лейпцига, всего 5 минут против Бордо), он не входит в планы Маурисио Почеттино.
Его желание очевидно: найти более спокойный клуб, где он был бы основным элементом и где он мог бы позаботиться о своей семье. Если в январе представится возможность, он расследует. Очевидно, что взоры будут обращены на Италию, но нам нужно будет найти клуб, заинтересованный и способный заплатить значительную сумму ПСЖ, даже если стоимость 28-летнего нападающего значительно упадет (Трансфермаркет оценивает его в 35 миллионов евро). Прошлым летом «Интер» был готов присоединиться к «Ювентусу», который не смог добиться сделки с «Пари Сен-Жермен».