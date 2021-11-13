ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

Икарди хочет покинуть ПСЖ

вчера, 12:50

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди хочет уйти из команды. Игрока не устраивает его положение в команде. В текущем сезоне аргентинец сыграл лишь 656 минут в 14 матчах, при этом трижды отличился забитыми мячами.

Приоритетный вариант для Икарди – вернуться в Италию, где он ранее играл за «Интер». Минувшим летом футболист был близок к переходу в «Ювентус».

Все новости
СлухиКонте отказался от идеи трансфера Азара в «Тоттенхэм»
Сегодня, 09:24 Комментарии1
Слухи«Манчестер Юнайтед» установил цену за Лингарда
Сегодня, 08:37 Комментарии7
СлухиХавбек «Баварии» Рока может вернуться в Испанию
Вчера, 23:34 Комментарии2
СлухиЙович готов покинуть «Реал», если клуб устроит предложение
Вчера, 21:24 Комментарии11
Слухи«Ювентус» намерен продать Рабьо и Рэмзи
Вчера, 20:50 Комментарии9
Слухи«Реал» хочет подписать Ндиди
Вчера, 20:05 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
David Young
David Young ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 21:48
Пора ему куда-нибудь в Соединённые Штаты Америки.
Nazi
Nazi
вчера в 21:43
Дай бог, что бы свалил вместе со своей непутевой женушкой.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:03
В поисках утраченного счастья, в поисках искупления от своей жены и агента Ванды Нары, Икарди задает себе вопросы. По информации, аргентинец, как и прошлым летом, все еще хочет уехать, где стал роскошной заменой, вторым ножом после мега-звезд Месси, Неймара и Мбаппе. Он понимал, что для того, чтобы иметь шанс начать матч, один из этих людей или даже Ди Мария в добавок должны отсутствовать.

Возвращение в Италию?

Между его борющейся парой и сокращающимся игровым временем (всего 5 стартов в этом сезоне) Икарди чувствует, что ничего не изменилось в правильном для него направлении с тех пор, как он перешел во французскую столицу, несмотря на убедительные начинания в 2019-2020 годах. Икарди смог это увидеть во время двух последних встреч (вернулся на 90-й минуте против Лейпцига, всего 5 минут против Бордо), он не входит в планы Маурисио Почеттино.

Его желание очевидно: найти более спокойный клуб, где он был бы основным элементом и где он мог бы позаботиться о своей семье. Если в январе представится возможность, он расследует. Очевидно, что взоры будут обращены на Италию, но нам нужно будет найти клуб, заинтересованный и способный заплатить значительную сумму ПСЖ, даже если стоимость 28-летнего нападающего значительно упадет (Трансфермаркет оценивает его в 35 миллионов евро). Прошлым летом «Интер» был готов присоединиться к «Ювентусу», который не смог добиться сделки с «Пари Сен-Жермен».
112910415
112910415
вчера в 13:43
главное, с женой не ругаться )
Cat01
Cat01
вчера в 13:10
Нет места в составе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:52
Забивает но не играет,надо валить!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100