Икарди хочет покинуть ПСЖ

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вчера, 12:50

Нападающий «Пари Сен-Жермен» хочет уйти из команды. Игрока не устраивает его положение в команде. В текущем сезоне аргентинец сыграл лишь 656 минут в 14 матчах, при этом трижды отличился забитыми мячами.

Приоритетный вариант для Икарди – вернуться в Италию, где он ранее играл за «Интер». Минувшим летом футболист был близок к переходу в «Ювентус».