Хорваты развесили на трибунах политический баннер

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вчера, 18:34

Фанаты сборной Хорватии развесили на трибунах во время матча с Россией баннер, который посвящен событию во время гражданской войны на Балканах.

На баннере написано «Вуковар. Мы хорваты. 30 лет».

Речь идет о Вуковарском инциденте 18–21 ноября 1991 года, во время него сербскими добровольцами, а также военнослужащими Югославской Народной Армии и Территориальной Обороны Югославии было убито более 250 человек. Все погибшие — это преимущественно хорватские гражданские лица и военнопленные, в основном пациенты вуковарского госпиталя.

В Хорватии имя города Вуковар считается синонимом стойкости и самопожертвования.