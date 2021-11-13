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Журавель: «На матч Хорватия – Россия не будут пускать привитых „Спутником“»

вчера, 19:10
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Комментатор Тимур Журавель рассказал о порядке посещения зрителями стадиона в Сплите, на котором пройдет матч отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Ранее сообщалось, что на стадион в Сплите будут пускать вакцинированных «Спутником». Так планировалось, но так не будет!

На матч Хорватия – Россия пускают только с европейской вакциной или с отрицательным тестом.

Матч Хорватия — Россия пройдет на «Полюде» 14 ноября. Начало – в 17:00 мск.

На матч с Хорватией не отправился один из голкиперов российской сборной.

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Все комментарии
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:21
Надо продавать газ из России всем этим Эуропейцам при условии, что более 50% населения этих стран привиты российским "Спутником".
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:58
Что творят эти европейцы!!! Придётся нашим болелам срочно приобретать сертификаты о вакцинировании Пфайзер/Астразенека!!! 😂😂😂
David Young
David Young ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 20:37
.
Союзник противников
Союзник противников ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:35, ред.
А что,других сообщений о требованиях Еврообщака раньше не было? Ну ладно-Юрий Палыч Сёмин,который рвётся на матч в Италии со "Спутником"-у него возраст и завышенное самомнение,а те,кто моложе???Всё изначально известно,новостью может быть одно : "Незаконопослушная страна Х еврообщака (условная Венгрия) приняла решение о допуске наших болельщиков с национальной прививкой,не взирая на угрозы санкций. ".Это был бы взрыв.
4RT
4RT
вчера в 20:31, ред.
Аполлон 13 подойдёт? 😁
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 20:30
Посмешил...Они полетят на это "важное мероприятие"??? Это же не ночная "Лига хоккея"!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:27, ред.
Отрицательный тест для нашей гопоты-самый простой путь к болельщицкому счастью, особенно за пределами отечества. Нашли чем испугать, глупцы! Это вам не прививка, от которой "покрываются чешуей, жабры растут и через семь поколений воспроизводство рода прекращается". А ещё чипируют - можно смартфон +-не покупать-все двери сами открываются... Эуропейцы и не подозревают, что в любом спуске в метро у нас можно купить хоть наш, хоть международный, хоть межзвёздный, отрицательный тест на любой вирус.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:02
И тут придумали как нам под....ть!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:51
Не верят в нашу вакцину
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:45, ред.
Одним словом - у с т а ш и
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:38
Депутаты и кремлёвские пройдут а до остальных дела нет.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:37
На оскорбление нужно ответить игрой.
К сожалению ложиться костьми и умирать за Россию наши футболисты не собираются. Карпин не в состоянии настроить игроков на жестокую борьбу. У него понты на первом месте и унижение Дзюбы на втором.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:32
Это демонстративное унижение
cska1948
cska1948
вчера в 19:31
Это сделано специально, чтобы у нашей команды не было поддержки.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:28, ред.
И об этом надо было сообщить накануне матча...
А до этого времени надо было выдать информацию:

Ранее сообщалось, что на стадион в Сплите будут пускать вакцинированных «Спутником».

Игра Хорватия-Россия началась с этого решения, игра не по правилам, но очевидно те лица, которые изменили своё решение накануне матча, решили:

Чтобы сборная Хорватии выиграла эту игру, все средства хороши, и лишили таким способом 12-го игрока сборной России...
Многие могут лишиться возможности присутствовать на этом матче...
beefs
beefs
вчера в 19:19
это чисто по европейски...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 19:15
Тест сдадут и все
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