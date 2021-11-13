Журавель: «На матч Хорватия – Россия не будут пускать привитых „Спутником“»

Комментатор Тимур Журавель рассказал о порядке посещения зрителями стадиона в Сплите, на котором пройдет матч отбора ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.
Ранее сообщалось, что на стадион в Сплите будут пускать вакцинированных «Спутником». Так планировалось, но так не будет!
На матч Хорватия – Россия пускают только с европейской вакциной или с отрицательным тестом.
Матч Хорватия — Россия пройдет на «Полюде» 14 ноября. Начало – в 17:00 мск.
На матч с Хорватией не отправился один из голкиперов российской сборной.