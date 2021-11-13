Журавель: «На матч Хорватия – Россия не будут пускать привитых „Спутником“»

Комментатор Тимур Журавель рассказал о порядке посещения зрителями стадиона в Сплите, на котором пройдет матч отбора ЧМ -2022 между сборными Хорватии и России.

Ранее сообщалось, что на стадион в Сплите будут пускать вакцинированных «Спутником». Так планировалось, но так не будет!

На матч Хорватия – Россия пускают только с европейской вакциной или с отрицательным тестом.