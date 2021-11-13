Вакцинированных «Спутником» болельщиков пустят на игру Хорватия — Россия

Журналист Тимур Журавель заявил, что болельщики сборной России, привитые от COVID-19 вакциной «Спутник V» смогут получить европейский сертификат от вакцинации и попасть на игру квалификации ЧМ -2022 против Хорватии.

В РФС озадачились, посчитав, что такие отмены невозможны. В итоге после нескольких проясняющих звонков, нам конвертировали «Спутник» в евросертификат. То же самое будет и для болельщиков, следите за объявлениями на сайте РФС . И спасибо нашим за оперативное вмешательство.