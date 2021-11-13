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Вакцинированных «Спутником» болельщиков пустят на игру Хорватия — Россия

вчера, 20:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Журналист Тимур Журавель заявил, что болельщики сборной России, привитые от COVID-19 вакциной «Спутник V» смогут получить европейский сертификат от вакцинации и попасть на игру квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

В РФС озадачились, посчитав, что такие отмены невозможны. В итоге после нескольких проясняющих звонков, нам конвертировали «Спутник» в евросертификат. То же самое будет и для болельщиков, следите за объявлениями на сайте РФС. И спасибо нашим за оперативное вмешательство.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:20
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:13
Багаж наших болельщиков до 2019-го года....


....и после...
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 23:38
Вот это правильно! Давно пора qr-сегрегацию ввести
HiiMaN
HiiMaN ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:57
Ага, главное чтобы не чудили до и после😁
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:42
Вот же твари гейские.
Doping87
Doping87
вчера в 21:39
Надо не только с прививками пускать, а с антителами!
makkie
makkie
вчера в 21:35
Сборной нужна поддержка болельщиков в Сплите.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:34
По сути людей без головы допустят, ну пусть
Bombardier
Bombardier
вчера в 21:28
А много ли российских болельщиков собиралось на матч? 100 человек?
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 21:19
Хорошая реклама "Спутнику".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:15
Лучше журавль в небе,чем Журавель в эфире.Не верьте нам,люди!Он ещё семь раз расскажет совершенно противоположные "новости".В.В Маяковский на вопрос "Почему Вы пишете лесенкой?", отвечал "Мне платят построчно". Так и Журавель -ему платят за "информационные поводы".
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 21:15
Это хорошая новость.
Futurista
Futurista
вчера в 21:11, ред.
Тимур Журавель заявил, что болельщики сборной России, привитые от COVID-19 вакциной «Спутник V» смогут получить европейский сертификат о вакцинации...

"Мечты, мечты, Где ваша сладость?")...

Кстати...европейский сертификат О вакцинации...исправьте, пожалуйста...
drug01
drug01
вчера в 21:10
Спутник должен помочь
ДСА
ДСА
вчера в 20:58
Боже царя храни. Сильный, державный...
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