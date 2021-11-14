Джикия: «После игры с хорватами в раздевалке сборной было молчание»

Защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что в автоголе в поединке отбора ЧМ-2022 с командой Хорватии (0:1) виновата вся команда, которая сейчас пребывает в плохом настроении.
Мы расстроились. Обидное поражение, да. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на персоналиях делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем сложно, мы все проиграли этот матч. После игры с хорватами в раздевалке сборной было молчание.
Хорваты агрессивно начали матч, как мы предполагали. Мы вынуждены были большую часть игры обороняться. Плохо выходили в атаку, потому что хорваты хорошо действовали.
Сборная России не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, команде предстоит сыграть в стыковых матчах. Хорваты завоевали путевку на мундиаль.
Другое дело, если играть так как с хорватами - то можно пролететь фанерой над Парижем.
Другое дело, если играть так как с хорватами - то можно пролететь фанерой над Парижем.
Потому что не умеете в неё выходить, ибо не обучены. Тоска смертная, а не игра в "матче года"... 24и.
Потому что не умеете в неё выходить, ибо не обучены. Тоска смертная, а не игра в "матче года"... 24и.
Все расстроены, все всё понимают...
Остаётся узнать с кем предстоит играть, делать выводы, "не наступать на одни и те же грабли", продолжать бороться в отборе на ЧМ-2022...
Но сейчас очень многое зависит от того, кто будет соперник сборной России...
Все расстроены, все всё понимают...
Остаётся узнать с кем предстоит играть, делать выводы, "не наступать на одни и те же грабли", продолжать бороться в отборе на ЧМ-2022...
Но сейчас очень многое зависит от того, кто будет соперник сборной России...