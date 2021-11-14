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Джикия: «После игры с хорватами в раздевалке сборной было молчание»

вчера, 20:20
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что в автоголе в поединке отбора ЧМ-2022 с командой Хорватии (0:1) виновата вся команда, которая сейчас пребывает в плохом настроении.

Мы расстроились. Обидное поражение, да. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на персоналиях делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем сложно, мы все проиграли этот матч. После игры с хорватами в раздевалке сборной было молчание.

Хорваты агрессивно начали матч, как мы предполагали. Мы вынуждены были большую часть игры обороняться. Плохо выходили в атаку, потому что хорваты хорошо действовали.

Сборная России не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, команде предстоит сыграть в стыковых матчах. Хорваты завоевали путевку на мундиаль.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 23:36
Шансы есть всегда.
Другое дело, если играть так как с хорватами - то можно пролететь фанерой над Парижем.
n272nm
n272nm
вчера в 22:46
А почему было молчание?! Валера же обещал, что теперь он будет клоуном?! Ему нужно было создавать атмосферу праздника и безудержного веселья.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:23
"Плохо выходили в атаку, потому что хорваты хорошо действовали."(с)
Потому что не умеете в неё выходить, ибо не обучены. Тоска смертная, а не игра в "матче года"... 24и.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:21, ред.
Иногда молчание имеет больше значение, чем разговоры на эмоциях, крики, обвинения...
Все расстроены, все всё понимают...

Остаётся узнать с кем предстоит играть, делать выводы, "не наступать на одни и те же грабли", продолжать бороться в отборе на ЧМ-2022...

Но сейчас очень многое зависит от того, кто будет соперник сборной России...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:15
Сегодня радовался только Дзюба!
autochthon
autochthon
вчера в 20:53
То кнут сломался, то конюх 79..я
mr.bra
mr.bra
вчера в 20:53
спели бы валера валера
Djamal67
Djamal67
вчера в 20:39
Обидели нас вам не стыдно
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:35
А планировали включить песню про Валеру
Cat01
Cat01
вчера в 20:31
Это следовало ожидать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:27
"Молчание ягнят".
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:27
В стыках шансов нет ...
112910415
112910415
вчера в 20:26
Далич верно предсказывал
Землянин
Землянин
вчера в 20:21
То Зобнин, то Кудряшов покажут "класс и мастерство"🙄
shlomo
shlomo
вчера в 20:20
Ага.... не калинку - малинку же петь....
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