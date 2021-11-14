Джикия: «После игры с хорватами в раздевалке сборной было молчание»

Защитник сборной России заявил, что в автоголе в поединке отбора ЧМ -2022 с командой Хорватии (0:1) виновата вся команда, которая сейчас пребывает в плохом настроении.

Мы расстроились. Обидное поражение, да. Этот гол мы пропустили все вместе, не надо на персоналиях делать акцент. Это наша общая вина. Нам всем сложно, мы все проиграли этот матч. После игры с хорватами в раздевалке сборной было молчание.

Хорваты агрессивно начали матч, как мы предполагали. Мы вынуждены были большую часть игры обороняться. Плохо выходили в атаку, потому что хорваты хорошо действовали.