«Вест Хэм» прервал 25-матчевую серию Клоппа без поражений. Без Крала и Влашича, зато выше МЮ в АПЛ

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08 ноября 2021, 10:15

Трудятся и ломают фаворитов – «молотобойцы» в ударе.

«Ливерпулю» не дали побить клубный рекорд

Клопп собрал серию из 18 побед и 7 ничьих во всех турнирах. Так долго без поражений не держались с 1982 года, когда взяли 20 побед и 5 ничьих. Как и тогда, серия прервалась на двадцать шестом поединке. Вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что Мойес сможет забрать у «Ливерпуля» больше ничьей. «Красные» ведь в полном порядке, особенно Салах и Александер-Арнольд. Юбиляр Клопп тоже в ударе.

«Вест Хэм» понимал, с кем имеет дело – Трент реализовал штрафной красивым ударом, но до этого успел подвести Алиссон. Он неуверенно вышел из ворот при угловом (его не толкали, сам напоролся на спину соперника, не рассчитав траекторию полета мяча). Дальше вратарь пропустил удар Форнальса – почти дотянулся, мог спасти, а спустя пару минут еще раз неудачно сыграл на стандарте.

Ван Дейк справедливо винит не голкипера, а всю команду – сравняв счет, «Ливерпуль» побеждал забивать второй, что позволило Мойесу в перерыве отдать приказ о контратаках. После игры Клопп, поскольку Юрген обожает жаловаться, не только кивал на арбитра, но и описал стиль «Вест Хэма» как спайку стандартов и контратак. Его коллега согласился – в матче против команды, которая 25 матчей не проигрывает, надо быть рациональными и жесткими. «Молотобойцы» выполнили задачу, и сыграли грамотно далеко не впервые в сезоне.

«Вест Хэм» повторил результаты «Сити» в АПЛ

Самый успешный «Юнайтед» в АПЛ на данный момент – лондонский «Вест Хэм». И хотя «Челси» оторвался на три пункта от Мойеса и Гвардиолы, для Дэвида повторить с составом «молотобойцев» результат «Манчестер Сити» в таблице – уже победа. Столичная команда заметно чаще пропускает, что неудивительно, но по забитым мячам опережает чемпиона, уступая только коллективам Клоппа и Тухеля. У «Вест Хэма» качественные моменты – обошли тот же МЮ , причем заметно.

У Мойеса старая школа – отсюда никакого высокого прессинга, много борьбы, никаких голов с пенальти, зато 5 мячей после стандартов. «Вест Хэм» бьет по чужим воротам чаще, чем «Челси» и МЮ , и хотя предсказуемо отдает мяч и бракует столько же передач, как «Лестер» или «Арсенал», читают игру на уровне «Ливерпуля» — по перехватам, как команда Клоппа. Поэтому Юргену было так тяжело прочитать соперника, а второй гол Ориги забил лишь в самой концовке, без него «Вест Хэм» мог праздновать победу 3:1. Хотя такая команда для начала может не проиграть многим.

Например, в Кубке Английской Лиги выбили вечного победителя турнира «Манчестер Сити» – взяли шесть титулов за восемь лет, в том числе, четыре подряд. И не подумайте, что команда Гвардиолы «возила» лондонского соперника. Нет, матч был непростым для фаворита -е серия пенальти. Резервный голкипер Ореола подстраховал по ходу матча, а в серии лондонцы реализовали все пенальти, тогда как Фоден пробил мимо. Впервые за пять лет у Кубка Лиги будет новый обладатель.

Райс, Соучек, Боуэн и Антонио — герои команды

Конечно же, выручает класс лидеров. Дэклана Райса пытаются заманить в «Манчестер Юнайтед», чтобы Рой Кин и другие фанаты «дьяволов» оставили Фреда в покое, а тренер команды получил 22-летнего сильного центрального хавбека. Рядом с англичанином Томас Соучек. В этом сезоне не такой результативный, как в прошлом, зато невероятно полезный для структуры игры. В команде сразу три чеха – еще Цоуфал и Крал. Славян много, есть еще Влашич, которому пока не везет.

Но список указывает на мощь состава. У многих клубов Ореола был бы основным, но есть старина Фабиански. Цоуфал вернулся после травмы, но справа заиграл 21-летний Бен Джонсон. Огбонна и Зума – в центре защиты, Доусон – где-то рядом. Ярмоленко в приличном резерве, а в основе есть и проверенный ямаец Майкл Антонио, и ловкий испанец Пабло Форнальс, который вчера умно сыграл в оттяжке и помешал «Ливерпулю» завладеть не только мячом, но и инициативой. Также можно отметить молодого Боуэна, ведь у Джаррода продолжается прогресс.

У Мойеса не такая широкая обойма, заметен явный костяк из всего 11 футболистов, ведь остальные провели от 440 минут и меньше. Но Крала, Влашича, Ярмоленко, Нобла, Джонсона, Лансини и Масуаку обязательно будут выпускать на поле, ведь сезон очень длинный, «Вест Хэм» сейчас разрывается на трех фронтах, а появится еще и четвертый – Кубок Англии. Очевидно, что команда Мойеса уступит по составу многим фаворитам, в том числе, упавшим в середину таблицы. Это не новый «Лестер». Но даже в Лиге Европы показывают класс – одержали три победы подряд над «Динамо» Загреб, «Рапидом» и «Генком», а гостевая ничья с бельгийцами ничего не меняет. Лидеры группы и должны быть в плей-офф.

Мыльные пузыри в этом сезоне – символ побед

Традиция с мыльными пузырями на стадионе «Вест Хэма» не самая древняя, но песня в ее основе – «Я всегда выдуваю мыльные пузыри», появилась в США в 1918-м году. Перекочевала в Великобританию, где приглянулась местной публике. Ее слышали на стадионе прадеды и прабабушки фанатов «Вест Хэма» в 20-х и 30-х годах, а позже исполняли сами лондонцы во время немецких бомбардировок города в убежищах. Хит держался десятилетиями, и хотя это не аналог музыкального гимна «Ливерпуля», символ развили.

В конце прошлого века фанатам «Вест Хэма» пришло в голову установить мировой рекорд – 23 680 человек одновременно выдували мыльные пузыри одновременно. С тех пор можно увидеть красивую картинку – футболисты или Мойес на фоне пузырей. Детский символ радости и одновременно взрослый символ хрупкости идеально подходит, чтобы описать «Вест Хэм». Команда жестких гуляк, вроде Джимми Гривза и Бобби Мура. Клуб, который с семидесятых без трофеев, сохранил колоритность.

Вся борьба впереди, но «молотобойцы» уже классная команда с опытным тренером. Игра против «Генка» была тысячной в его карьере за 23 года в профессии, у которой есть почерк, стиль и фанатская база. Так получается, что без выдающихся результатов, сохраняют популярность. И могут получить нового владельца, ведь чешский миллиардер Даниэль Кретинский заинтересовался в покупке акций «Вест Хэма», где играют его соотечественники. Посмотрим на их результаты в Лиге Европы и Кубке Английской Лиги. Оценим попытку зацепиться за четверку в АПЛ , хотя тут шансы намного ниже.

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» рядом в таблице, а «Тоттенхэм» элитного наставника Конте лишь в семи пунктах. Но прямо сейчас «Вест Хэм» — герои старта сезона, часто побеждают, немало забивают и обыграли мощный «Ливерпуль».