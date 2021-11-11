Ерохин порадовал Карпина. Результат с Кипром – разгром, а над качеством футбола надо работать

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11 ноября 2021, 22:17

Соперник рассыпался после перерыва.

Выводы об игре сборной России

1. Оценки такого матча будут различаться из-за вашего ноябрьского настроения. Можно увидеть очередную скучную, но работающую ставку на результат, сдобренную голами слабому сопернику. Команда России из-за потерь и логичных тренерских решений вышла в ослабленном составе. Потратили тайм на поиски смыслов, а потом добили. А если у вас плохое настроение, то оценки будут куда жестче. Ожидаемы оба пути, и даже третий – где-то посередине.

2. Огорчило, что команда Валерия Георгиевича не контролировала соперника до 55-й минуты. Слишком длительный отрезок, за такое время хорваты натворят футбольных преступлений. Играли с Кипром не вторым номером, но сначала без достаточно количества явных голевых моментов, чтобы быстренько забить дважды, и вот тогда уже издеваться перед заходом в «хорватский ад».

3. Опасения Карпина о настрое на Кипр перед хорватами были не напрасными, пришлось поговорить по душам, чтобы включились. Тренер попытался разбавить заявку людьми, для которых любой матч в составе сборной – новизна, воде Терехова, Осипенко, Фомина и Мостового. Но без неприятностей не продержались и тридцати минут.

4. Ерохин – человек с хорошим футбольным вкусом. Скорости, физической мощи или выносливости у него нет, но есть тонкость, которой радуют далеко не все отечественные игроки. Можно сравнить Александра лишь с Захаряном по хитрости решений. Сегодня Ерохин выручил Карпина, что прочувствовал момент и открыл счет в дебюте матча.

5. Любой состав России против Кипра по схеме «4-3-3» правильный, если сыграть на совесть. Смелые атаки соперника с тридцатой минуты и до конца первого тайма – результат небрежности хозяев, а не класса гостей. За Кипр играют опытные люди, что видно по седым волосам и залысинам на макушках, но в резкости заметно уступают. Это и спасло сборную России, которая замедлилась и оставляла свободные зоны.

6. Очевидно, что Карпин дал установку беречься футболистам на желтых карточках. Возможно, отказ от жесткости во имя кадрового богатства в Хорватии немного сковал. За первый тайм российская команда пять раз нарушила правила, а могла на грани фола собрать больше высоких отборов. С другой стороны, не все рисковали получить дисквалификацию после желтой. Стоило агрессивнее играть, чтобы Сафонов не тащил единственный удар Кипра в створ за первый тайм.

7. Не хватало Джикии, ведь Георгий пока не готов работать в двух матчах за пару дней. Хорошо, что вожака берегут, но защитник нужен не только в игре, но и для мотивации напарников. Капитан Головин так за собой вести не умеет, совершенно другой темперамент. На поле не хватало мастеров мотивировать коротко и емко. Смолов мягкий для такой роли, а у Терехова и Сутормина нет статуса Жиркова, чтобы «пихать».

8. Тренер перед игрой допускал любое развитие событий. Карпин поговорил с командой в перерыве, дал шанс стартовому составу реабилитироваться за непонятный первый тайм. Долго не хватало стремительности, ведь Самошников и Захарян по левому флангу могли развить парочку атак, а Кузяев и Баринов в центре иначе бы встречали контратаки Кипра. Но это лишние оправдания, если дома играешь с аутсайдером группы.

9. Похвалим Гасперини. Гоняет футболистов «Аталанты», поэтому Миранчук физически в форме, которой раньше не было. Алексей в первом тайме сделал прострел вдоль пустых ворот, но Дуван Сапата забыл приехать в сборную России. Зато после перерыва Миранчук убежал от защитника Кипра, а Смолов разобрался с вратарем. Второй мяч существенно упростил задачу команды Карпина.

10. Первые голы пришли в идеальное время и не были следствием серии подготовленных атак. С позиционной игрой пока проблемы, даже с Кипром искали контратаки. Хорошо, что Мостовой включил режим «играй красиво», третий гол раскрепостил. Матч можно было закрывать, все дальнейшие события значения не имели. Заболотный вышел добивать, до этого отличился Сутормин, а завершил погром Ерохин – 6:0.

Цифровое измерение поединка

13:1 – разница по точным ударам. В принципе, этого достаточно, чтобы понять причину разгромного поражения Кипра. Им не хватает уровня и выносливости, чтобы растягивать приятные отрезки с пятнадцати минут до целого матча. России, правда, тоже, но разница в классе сказалась. Она огромная, чтобы там скептики не рассказывали.

17:6 – разница по ключевым передачам. Приятно, что Карпин пытается поставить игру через напарника. Смолов искал передачей Ерохина, Миранчук не стал рисковать и отдал мяч на Федора. Мостовой сыграл сам, но это было лучшее из решений. Возможно, с самими интересными игроками на борту получилось бы веселее и легче, но и так неплохо. Замечают друг друга, игра на высокого форварда, как раньше, больше нет.

10:11 – разница по перехватам. Не понравилось, что сборная России вяло читала чужую игру. Конечно, по перехвату на единицу игрового времени команда Карпина чуть опережает киприотов, но это аутсайдер группы, а ему слишком многое позволили. Зато по проценту выигранных единоборств команда России обошла Кипр. В старательности не откажешь, хотя многое поначалу не получалось.

Три очка в кармане, в Хорватии нельзя так поздно включаться

Понимаем, что Карпин берег отдельных игроков. Точно не давал установки экономить силы, но футболисты – народ простой. Понимали, что впереди изнуряющая битва, поэтому при первой же возможности оставались без мяча. Контролировали его чаще, чем Кипр, из-за разницы в классе, но гости сначала старались сильнее.

Они слабее, их подход примитивнее, но похвалим аутсайдера – симпатично сопротивлялись, пока хватало сил. Разок лишь серия подкатов спасла, и удары мимо тоже были острыми. Лишь после третьего гола стало спокойнее, начали развлекаться. Вот только чего в легкой победе больше, слабости Кипра или подготовки команды Карпина? Скорее первого, ведь так «возить» себя хорваты не позволят.

Не будь следующего матча в качестве маяка на катарском берегу, назвали бы разгром простым, ведь пережили пятнадцать плохих минут, но ответили на них после перерыва. Но раз есть большой финал в Сплите, то напоминаем – Карпин пока не создал свою команду. Кандидаты в ее состав слышат тренера не с первой попытки, но самое главное, что слышат.