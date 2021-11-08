Витория – непонятный тренер. У «Спартака» нет почерка после ухода Тедеско

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08 ноября 2021, 15:02

Волевые отрезки бодрят фанатов, но цельной картинки нет.

Не влияет на трансферную политику

Федуном и Салиховой не так уж сложно манипулировать. Они не всемирное зло, а скорее дополнительные источники хаоса в «Спартаке». Посредники за них всегда держатся – зарабатывают. А вот главный тренер запрашивал встречу с Леонидом Арнольдовичем, но четко сформировать потребности не сумел. Трансферы обсуждают на берегу, именно поэтому Гаттузо не задержался в «Фиорентине». Дженнаро сватали в «Спартак», но придумали веселую причину отказа. Якобы требовал, чтобы Зарема не вмешивалась. Витория же просто наблюдал, как Салихова грызлась с Поповым, а затем клуб остался без спортивного директора. Отдали Крала, не расстались с Хендриксом и Ларссоном, спасать сезон подписали Кофрие.

Не выстроил свой тактический рисунок

Селекция – раз, тактика – два, а о третьем пункте работы сильного тренера скажем чуть ниже. Крутой тренер подстраивает команду под себя. Даже Гисдоль, которого считают «марионеткой» Рангника злые эксперты, ставит атакующий футбол. «Локомотив» изначально защитный, а «Спартак» не оборонительный по стилю, как и Витория. Но как раз к атаке ключевые вопросы. Массовых расстрелов в защите долгое время не было, но Руй не поставил классические «4-3-3». Перешел на «3-5-2», но не видим вертикалей, как при Тедеско. «Спартак» выгрызает очки на характере, а позиционная возня редко приносит легкие победы.

Не пользуется молодостью состава

А вот и третий пункт. Сильный наставник следит за функциональной готовностью. «Спартак» по интенсивности прессинга — третья команда РПЛ , а были первыми. Ударов много, почти как у «Зенита», но по метким выстрелам хуже «Рубина». Зато по последним пасам снова среди лидеров. Подход к отборам и перехватам, как у «Зенита» или «Краснодара», фаворитов по подходу. Почему же москвичи девятые в таблице? Витория не контролирует затухания и вспышки. «Спартак» эмоционально взрывается за счет игроков, которых гонят фанаты. Играют на топливе из стыда после ляпов, а ведь речь о второй команде прошлого сезона в РПЛ , которая выдерживала натиск «Наполи» и «Лестера».

Ошибки не прощали только Кутепову

Витории стоило раньше отреагировать на спад Максименко. За весь сезон ошибки не простили только Илье, хотя многие могли оказаться на лавке в педагогических целях. Команда, которая часто сама виновата, но не анализирует спады – например, Ларссона, теряет важное качество. Сильный футболист корит себя за ошибки, а «спартаковцы» ищут банальные оправдания. Помним знаменитое выступление Рассказова про предательства и убийства. Хотя извинения Литвинова начинаются с фразы «у всех бывают ошибки». Тренер должен научить не путать ляпы в критических ситуациях и в простых. «Спартак» дарит голы и очки слишком легко, в этом беда.

Не потребовал сильного переводчика

Не так важно, что переводчик Витории искажает смысл его слов на пресс-конференциях. Хотя после 7:1 в Санкт-Петербурге дословный перевод мыслей наставника точно требовался. Важнее работа с командой в бою. Руй Витория может говорить на португальском, испанском и английском языках. Но уровень понимания от команды слабый. Следовательно, нет сильного футбольного синхрониста-переводчика – нет связи наставника и коллектива. Даже от экспрессивности перевода мыслей тренера многое зависит. Витория никак не реагировал на проблему, у него всегда ответ в стиле «жизнь тренера – боль, надо терпеть»

Недостаточно агрессивный с командой

У жесткого тренера не бывает таких первых таймов, как у «Спартака». Футбольный тренер должен не просто прыгать на бровке, но и четко доносить собственные идеи команде. Тот же Тедеско собирал игроков в раздевалке и орал, что кто не хочет побеждать – может остаться в углу. Витория по темпераменту не похож на успешного тренера именно для «Спартака», очень сложного клуба. Он скорее Кононов, чем как Каррера, который до сих пор смотрит и оценивает матчи «Спартак». Не ждем от португальца серии побед.

Не работает с игроками персонально

Рассказова использовали как правого центрального. Но объяснить Николаю, как играть в чужой зоне, не сумели. Айртон допускает типичные ошибки в защите. Литвинов плох в отборе, Руслана тренерский штаб не научил анализировать типичные ошибки. Максименко – аналогичная история. Ларссон – еще один пример. У Витории нормально играли те, кому не нужна поддержка, как Жиго и Понсе. Но Самуэль был частью коллективных ошибок, а Понсе потеряли из-за травмы. Хендрикс – еще один пример, когда наставник не настроил легионера на правильный футбол и личный прогресс. Кого Руй сделал сильнее, чем тот был? Даже Литвинов и Игнатов не настолько стабильные, чтобы записать их появление в актив португальцу. Да и Бакаев – аналог Дзагоева, Зелимхан умеет создавать моменты, но в футбол играет нестабильно.

Готов забрать миллионы евро и уехать

Ни разу не сказал, что мечтает остаться на много лет. Всегда видно, когда у тренера есть стратегический план. И заметно, когда морально наставник готовится к отставке. Витории большой респект, что не винит всех вокруг, как Моуриньо после неудачного отрезка в «Роме». Менее именитый португалец берет ответственность, но не дает ответов, как избежать привычных ошибок. «Спартак» в первом тайме против «Локомотива» был слаб, как почти весь матч с «Динамо» и всю игру с «Зенитом». Тренер перекрестится, когда получит свои миллионы, а семья переберется в теплые края, как привыкли? Скорее всего, так и случится. Зима близко, итальянцы хотят вернуться в «Спартак» и получить доступ к миллиардам. Но период безвластия – не похож Витория на человека, который готов править долго, отбрасывает «красно-белых» назад. Руй часто лишь наблюдатель и жертва обстоятельств.

Эмоциональные перевороты – в Неаполе, в Лестере, в концовке дерби с «Динамо», или после удаления против «Локомотива», не являются отражением мощной тренерской работы. Футболисты у «Спартака» лучше, чем их результаты, но это и без Витории понятно. Девятое место накануне столетнего юбилея клуба – большая неудача. А 1:7 еще долго будут припоминать. Единственная причина, почему Витория до сих пор у руля – никто из однозначно сильных наставников не согласился. А чтобы найти нового Тедеско, нужно время. Особенно в клубе, где нет спортивного директора. Руя описывали как добряка. Ведет себя достойно, но мягкость бывает вредной для ее источника, когда не подкреплена профессионализмом. Было меньше причин увольнять понятного тренера Николича из «Локомотива», без тактически безликого португальца.