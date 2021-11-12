Вертолёт Неймара и потеря Хави. Бразилия Тите досрочно вышла на ЧМ-2022

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12 ноября 2021, 16:24

Невзирая на победы, у фанатов конфликт со сборной.

Бразильцы не любят команду Тите

Не исключено, что знаменитую фразу «если у них нет хлеба, пусть едят пирожные» придумал Жан-Жак Руссо, пытаясь коротко описать оторванность богачей от народа. Изречение приписывают знаменитой королеве Марии-Антуанетте, которой французский суд в итоге вынес смертный приговор.

Ту фразу, как и фотошоп с наследницей миллиардов Пэрис Хилтон – футболку с надписью «Перестаньте быть бедным», многие запомнили. Всегда немало конфликтов из-за непонимания богатыми жизни бедных. Бразильских фанатов возмутило, что билеты на матч их команды против Колумбии дороже, чем на отборочные игры Португалии и Испании.

Добавим эпатажное решение президента Бразилии, которого не пускают на международные конференции из-за отказа вакцинироваться, провести Кубок Америки 2020. Мало того, что проиграли в домашнем финале Месси, так еще и устроили пир во время чумы. Бразильцы помнят, как их обворовали чиновники, устраивая ЧМ -2014.

Многие политики воровали деньги при строительстве стадионов и других объектов, тратя миллионы на себя и избирательные кампании. И их никто толком не наказал. Президентша Дилма Русеф пережила импичмент из-за другой коррупции, но последние семь лет не лучшие в экономике Бразилии. Протесты стали привычными.

Победа на выборах популиста Болсонару не облегчила жизнь бразильцев, обещать не значит помогать. Конечно, когда люди видят, как Неймар прилетает на тренировку сборной на личном геликоптере за 12 млн евро, то возмущаются. Это как ребенок лимита в РПЛ на дорогом автомобиле, избивающий пешехода на переходе.

Оценка будет предсказуемой, как и роскошной жизни Неймара, который заработал за жизнь 615 млн евро. Футболисты сборной Бразилии где-то далеко в Европе живут в роскоши, «селесао» оторвались от народа. Конечно, это не мешает миллионам фанатов поддерживать команду в дни матчей – разумеется, за «канариньо» активно болеют, ведь речь о национальном достоянии. Вот только побед больше, чем восторгов.

Неймара дома критикуют по инерции

К главной звезде, жутко популярной в стране, двоякое отношение. Часть публики критикует Неймара за поведение и неуважение к публике. А стоило бразильцу сделать заявление, что ЧМ -2022 станет его последним – не факт, что будет играть в 2026-м, так упрекнули в нежелании помогать команде до футбольной старости, как получилось у Пеле.

За действия в ПСЖ его можно песочить. Точнее, за постоянные пропуски матчей из-за мелких травм, которые явно связаны со способом жизни и тренировок бразильца. Но Неймар – выдающийся талант в солидном футбольном возрасте. И за сборную Бразилии дерется с большим желанием. Речь о человеке, который вечно жалуется и любит ныть.

При этом стабильно приносит пользу в желтой футболке. В отборе ЧМ -2022 у Неймара 7 голов и 8 ассистов в 10 матчах. Никто другой – Ришарлисон, Фирмино, Жезус или Пакета, не приносят больше пользы. Лидер тащит Бразилию к победам. Понятно, что нужно разделять голевые показатели бразильца от его симуляций или нежелание отрабатывать в отборе и командном прессинге.

Но Тите – классный тренер, учитываем минусы Неймара, когда выстраивает тактику и выбирает стартовый состав. Колумбию обыграли после паса Неймара, тренер справедливо заступился за звезду, Жуниор за «селесао» забил 70 мячей. Осталось восемь, чтобы побить рекорд Пеле. Неймар – легенда сборной Бразилии, нравится это почтенной публике или нет.

Строят невероятно жесткую команду

В Европе среди фаворитов только Италия может задать такую же планку борьбы, как нынешняя Бразилия. Настолько агрессивно работать, как бразильцы против неприятных для соперника колумбийцев, мало кто в мире может. Отчасти такой стиль продиктован особенностями соперника – Месси тоже давил на колумбийцев морально, получая по ногам. Но сам факт, что бразильцы агрессивные, показательный.

Тите понимает, что техники для успеха на ЧМ -2022 хватит. Но вот жесткости не было ни в полуфинале с немцами, ни в решающем поединке с бельгийцами в России – нанесли по воротам Куртуа много ударов, но не реализовали подходы. А после матча неадекватные люди слали угрозы семье и самому Фернандиньо, ведь именно хавбек забил в свои ворота в матче против Бельгии. Отдаем должное Тите – в итоге он убедил хавбека вернуться в команду.

Хотя в основе чаще появляются другие, ведь легенде «Манчестер Сити» немало лет. Как и Дани Алвесу, которому лимиты Ла Лиги на зарплаты могут помешать заключить контракт с «Барселоной». Зато Данило в порядке – провел 12 отборочных матчей, единственный такой игрок в составе Тите. Лидер защиты Маркиньос, Пакета, Неймар, Алекс Сандро и Каземиро – еще порция основных. А дальше вспоминаем, сколько крутых бразильцев играет в футбол.

Разумеется, этот состав не тянет сравнение с тем, что последним выиграл чемпионат мира – в 2002 году у Роналдо напарниками были Ривалдо и Роналдиньо, на флангах бегали Кафу и Роберто Карлос. Но та команда Луиса Фелипе Сколари состояла не только из суперзвезд, но и из бойцов. Сейчас у Тите есть Тиаго Силва, Милитао, Фред, Лоди и Кунья из «Атлетико». Бойцов достаточно, как и созидателей. Пакета может выстрелить на ЧМ -22, как раз наберет форму в основе «Лиона» вместо скамейки в «Милане».

Неймару в феврале исполнится тридцать лет, очевидно, что будет готовиться к катарскому чемпионату мира с особым настроем. Да и коллектив у Тите нормальный. Многие футболисты сборной Бразилии понимали, в каких условиях живет их народ, пытались бойкотировать Кубок Америки. Но пришли приказы от чиновников ФИФА и местных властей, турнир провели, игроков упросили не бойкотировать матч и сыграть на пустых стадионах. Ту страницу перевернули, а изменить огромную страну футболисты не могут.

Зато умеют дарить людям радость. Матч против Колумбии был без ворот и почти без футбола, но гол Пакеты после паса Неймара досрочно вывел команду Тите на чемпионат мира первой из южноамериканских сборных. Хотя Болсонару пытался убрать тренера, когда тот выступил против идеи экстренно проводить Кубок Америки 2020 на бразильской земле. И замену для Тите нашли – приглашали Хави.