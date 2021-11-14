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Проиграли хорватам в болотный футбол. 0 точных ударов за матч и автогол Кудряшова

14 ноября 2021, 19:38
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник
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В концовке игры фатально не повезло…

Тактические фишки матча

- Выбрали схему «9-0-0-1», держались за нее весь матч. Кудряшов работал в центре защиты, потом перешел на левый фланг, когда появился Чистяков. У этой модели игры, популярной в гостевых матчах, когда соперник технически намного лучше, есть существенный побочный эффект. Практически невозможно перестроиться, когда мяч оказывается в твоих воротах в концовке…

- Карпин поставил справа Караваева – больше опыта игры в позиционной защите, чем у Сутормина. А слева поначалу играл по всему флангу Ионов. К сожалению, гибридная базовая схема – между «4-3-3» и «3-5-2», не помогла раскрыть весь потенциал. Хорваты весь матч давили, поначалу были намного конкретнее. Вот только явных моментов не хватало, поэтому Далич так нервничал и всплакнул после финального свистка – хозяева рисковали сыграть 0:0 и остаться вторыми.

- Хорватия активно использовала смещения на фланг большого количества игроков. Смолову и Бакаеву приходилось много работать без мяча, Модрич традиционно переводил игру на края поля, даже форвард Крамарич уходил на полуфланг, оставляя зоны между зонами. Но выход Фомина помогал Баринову закрывать подход к воротам по центру. К центральным хавбекам в обороне вопросов нет – отпахали шикарно.

- Озадачивало, что в атаке совсем не удавалось цепляться за мяч. На середине первого тайма владение было удручающим, финальный счет тоже заставил многих реагировать на наполнение поединка в стиле Ловчева, который ушел из прямого эфира. Дождливая погода испортила хорватам стройные атаки с яркими комбинациями, но четко работала на гостей. Тройная замена позволила подопечным Карпина выдохнуть, а Мостовой и Глебов могли дополнить картину.

- Гости играли на отбой и поставили «автобус». Работа в пас не клеилась, брак составил 45 % — такое в футболе видим крайне редко. Не факт, что за матч соберется хотя бы пять комбинаций более чем из трех передач. Можно ли винить Смолова, Бакаева, Ионова и Головина? Пожалуй, можно, поскольку на том же поле у хорватов брак в пасах составил 20%. Их нехитрые «4-3-3» работали, даже когда Крамарич и Влашич постоянно проигрывали борьбу в чужой штрафной, а замены Далича игру не усилили.

- Огорчило, что не появился Ерохин. Александр может выбрать нетривиальное решение, а сегодня не было даже банальных. Не увидели фланговые проходы Караваева, не было в атаке Ионова. На весь состав нашлось два автора ударов. Тот случай, когда хорваты могут ругать погоду и самоотдачу Джикии, Дивеева и Сафонова – тому же Георгию будут сниться выносы мяча головой куда подальше, но не должны себя упрекать. В этот вечер все, что нужно для победы, делали хорваты. А Россия, невзирая на все заявления до игры, вышла за ничьей…

Цифровое измерение матча

5:0 по точным ударам. Сразу ответ, были ли попытки Хорватии реально голевыми. Нет, не были. Сафонов забирал, что должен, но ни разу голкипер не вступил в игру с невероятным сэйвом. Подходы были опасными, удары – проходными. Без автогола Кудряшова вряд ли увидели бы сегодня другие цифры на табло, кроме нулей.

19:2 по выстрелам. А вот тут уже упрек сборной России. Даже когда тебя заставляют сидеть на своей половине поля, профессиональные игроки должны искать выход в атаку. Прессинг хорватов был прекрасным, но соединялся со слабым первым пасом подопечных Карпина. Сегодня невзрачно сыграл Головин – через него стоило выходить вперед, а два удара были неточными. 0 метких попыток за матч…

31.9% времени с мячом. Глухой второй номер. Тот случай, когда цифры рассказывают о матче дословно. Хорваты постоянно атаковали, разогнали десятки попыток, а поскольку подбор выигрывали в основном хозяева, то 19 ударов – отражение погоды. На хорошем поле Далич мог увидеть и 25 ударов, причем около десяти в створ. Но когда мяч застревал в лужах, обороняться становилось проще.

45% брака в передачах. Это был слабый матч от сборной России с мячом. Вернее, как такового футбола в атакующей фазе не увидели. Цепляться за полторы контратаки не стоит, лучше честно признать – ничего не получилось. Непонятно, почему российские футболисты посчитали себя настолько слабее хорватов в гостях, если дома действовали намного смелее, но констатируем факт. Тот случай, когда комбинаций не было, поскольку потеря следовала за потерей, а игра была на отбой. 35 выносов от ворот – норма на два матча. Что ж, опять не обыграли хорватов.

В плей-офф все зависит от жребия и везения

Будет 12 команд, которые разделят на три квартета. Россия точно не получит в соперники украинцев, если они пробьются в стыковой раунд, но потенциальные оппоненты неприятные. Слабых там нет, а вот Карпину к решающему марту 2022-го придется активно поработать с атакующей фазой игры. Сегодня не получилось сыграть в футбол.

Если со словаками или киприотами были неприятные отрезки, то сегодня за весь матч ни секунды радости. Такой подход мог сработать, но судьба наказала команду Карпина за полный отказ от созидательного футбола. Автогол Кудряшова обидный, поскольку без него хорваты не забили бы – если без эмоций смотреть, то у них тоже не все получалось, ведь контроль мяча не равен контролю игры.

Но вот с чем нельзя спорить – Хорватия больше заслужила первое место после такого поединка, чем Россия. В этом смысле все справедливо. Непростые словаки и словенцы финишировали ниже, чем подопечные Карпина, их обыгрывали. Получается, групповая стадия отборочного турнира завершилась для российской команды справедливо. Свое не потеряли, а чужое не завоевали. Хорваты напрямую попадают на чемпионат мира, а Сафонова ждут приключения в полуфинале и, надеемся, финале второго раунда отбора.

Жеребьевка состоится 26 ноября, но чуть раньше узнаем потенциальных соперников. Среди возможных оппонентов в полуфинале шотландцы, турки, финны, северные македонцы и австрийцы. А вот в финале может быть жарко, если не повезет со жребием или в ближайшие дни одна из больших сборных опустится на второе место. Но после изнурительного болотного футбола будем гнать негативные мысли – сами прилипнут, если захотят.

Констатируем, что у Карпина полно работы. С мячом боялась играть команда его предшественника – с испанцами тоже могли пропустить в концовке даже без автогола. И нынешний состав не знает, что делать в атаке, поэтому сделали ровно то, что почти все предупреждали не делать.

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Kosmos58
Kosmos58
21 ноября в 21:41
Какой ранимый в. бадров! Но даже за убийство по удо выпускают!
steelhead
steelhead ответ tank 166 (раскрыть)
16 ноября в 21:12
Проблема не в том, что Кудряшов качественно попал в свои ворота, проблема в том, что он попал в стартовый состав.
tank 166
tank 166 ответ steelhead (раскрыть)
16 ноября в 19:03
Отвечу тем специалистам,кто не знает,откуда взялся Кудряшов и умеет ли он играть в футбол. "Взялся" он у Курбана Бердыева в Ростове, где очень прилично играл в защите под руководство Сесара Наваса. Между прочим, это самое "фиаско" участвовало в победе "Ростова" над "Баварией". Наверное,можно ему предъявлять претензии,что он не Фернандес, но на данный момент это один из лучших стопперов в нашем футболе. Да и в турецком,где он сейчас играет. Ну,а издеваться над ним за автогол -это вообще ниже плинтуса. Карпин переживает,что не сможет психологически настроить игроков на мартовские стыки - при таком отношении болельщиков к своим футболистам, они не то,что в атаку будут бояться ходить - в сборную не поедут под любыми предлогами.
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
15 ноября в 16:20
Автор взял и принизил заслуги Матвея в том, что у нас оставалась надежда до самого конца, благодаря его сэйвам и очень уверенной игры в целом. На самом деле в таком болоте каждый отраженный вратарем удар - уже спасение.
Persenchik
Persenchik
15 ноября в 13:50
Ловчев не тренер. Мостовой не тренер. Рахимов только брыкался, но тоже не тренер. Все что могут, это только критиковать. Критиковать и орать на каждом углу « что все плохо» дело нехитрое. Любой, кто понимает что такое футбол, осознавал что хорватские футболисты сильнее отечественных. Отсюда следует, что только неисправимые максималисты и оптимисты ждали от России победы. Поэтому наша сборная избрала вчера верную стратегию. Обороняться всей командой и ждать какого нибудь шального шанса. Именно таким образом Реххагель и греки положили всех на лопатки в 2004 году. Что по поводу гола в свои ворота, то в данном случае просто не повезло. 😊
Валерий Белов 1
Валерий Белов 1
15 ноября в 13:14
Карпин зашел в " автобус " и больше не выйдет. Снимать его надо, а не " Валера верим ". Во втором тайме надо было быстрых нападающих выпускать, а он пытается двери в " автобус " закрыть. Поздно выпустил Мостового, а вместо Чистякова нужен был Круговой или Сутормин.
Твой Арсен
Твой Арсен
15 ноября в 12:22
Сб. России отблагодарила хорватов за путёвку на Евро 2008. В стыках при их нынешней системе из двух финалов 0 шансов. Это вам не старые гостевой и домашний матч, где можно один раз обделаться и иметь ещё одну запасную игру. Как играет наша сборная в решающих матчах да ещё и с более сильными соперниками нам показали. Поболею на ЧМ за сербов. В кои-то веке их вечно перспективная сборная реализовала свой потенциал. Сербы - это как русские, только живут на Балканах)
ESPANOL
ESPANOL
15 ноября в 12:04
Сборная вышла на поле со спущенными трусами, ожидая порки. Жалко было Карпина. Мне вся эта картина напоминала эпизод из фильма о войне, когда командир (тренер), достав пистолет и поднявшись из окопа, призывает своих бойцов бежать в атаку, чтобы выбить врага, но бойцы его не слушают, а упрямо и трусливо сидят в окопе, изредка стреляя в воздух для самоуспокоения.
Нашим миллионерам футболистам никто не привил жажду победы через не могу, чувства собственного достоинства, гордости за свою страну. Я давно понял мышление наших игроков, хоть клубных, хоть сборников - они все боятся взять ответственность на себя, рискнуть, потому что если игрок начнет атаку и потеряет мяч, нужно будет срочно возвращаться, а это очень утомительно, бегать туда сюда, вот они и стоят толпой у своей штрафной и играют в детскую игру "Штандер", когда ты или твой напарник по команде, при попадании ему мяча, должен со всей дури отбить его как можно дальше от себя. Почему случился автогол? Потому что Кудряшов при получении мяча от страха чуть сознание не терял и не имел ни малейшего понятия, что с ним делать. Буквально перед этим конфузом он, получив мяч, даже не думая о точной передаче партнеру, словно в панике, выбил его, не глядя, на трибуны. И автогол он забил по этой же причине, получил мяч и душа в пятки ушла, не имея представления, что с ним делать дальше. Уж лучше бы вообще его не трогал, а сделал вид, что идет на мяч! И так играли абсолютно все! Жалкое зрелище. Для меня удивительно еще одно. Как пускают в эфир Черданцева, человека не разбирающегося абсолютно в футболе. Ловчев, единственный человек, который обьективно все разложил по полочкам. Рахимов тоже указал на явные слабые места, но он всегда делает это очень осторожно, чтобы никого не обидеть. Черданцев, поднаторев в статистике футбола, бравирует всеми этими годами, матчами, но сути футбола не знает! В этом они очень похожи с Губерниевым с той лишь разницей, что Губерниев шоумен, а Черданцев выдает себя за специалиста, хотя таковым не является.
Nick Ch
Nick Ch
15 ноября в 11:46
Удачи в стыках! Валера, верим!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ rubin kazzzan (раскрыть)
15 ноября в 10:57
Или будут тыкать
Serg_Diamond
Serg_Diamond
15 ноября в 10:45
Сушите весла, приехали! С таким "атакующим футболом" в стыках делать нечего. Там не будет ни Кипра ни Мальты.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Pendushkin (раскрыть)
15 ноября в 10:41
или штанами...?
Pendushkin
Pendushkin
15 ноября в 10:29
Автобус со спущенными шинами.
лукулл
лукулл
15 ноября в 08:27
Одно можно сказать уверенно - Вратарь у сборной есть. Неприятно поразила "бешеная" скорость Заболотного, вышедшего на замену, зачем нужен в сборной этот странный персонаж, непонятно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
15 ноября в 07:09
нам достаточно было ничьей, и она была в руках, все объяснимо, не будь гола
Дима Логинов
Дима Логинов
15 ноября в 05:41
Невысокое мастерство, слабая дыхалка, отсутствие желания бороться - это всё уже очень давно является спутниками нашей сборной. Но я бы хотел остановиться на трусости.
Сербия приезжает в гости к Роналду, празднующему выход на ЧМ-22, и заставляет его плакать. Почему-то сербы не испугались громких имён и их родного поля. А про поездку молдавского Шерифа на Сантьяго Бернабеу наши игроки знают?
Нет ни одной сборной, вообще ни одной, кто так удручающе смотрится в играх, где на кону что-то стоит. Да, есть футбольные карлики, которые в одну калитку проигрывают более именитым командам, но то просто их уровень, они не могут прыгнуть выше своей головы. Наши же ребята несравнимо выше классом, чем игроки Гибралтара или Люксембурга, но выходя играть на игру, где нужно лечь костьми и выгрызть путёвку на ЧМ, у них вдруг начинают трястись коленки. И автогол - квинтэссенция этого страха.
В нынешнем своём своём состоянии, сборная Хорватии из себя почти ничего не представляет - стареющие лидеры, расхлябанная молодёжь. Их можно было даже обыгрывать, не говоря про ничью. А Карпин выставляет на матч десять защитников...
Трусы! Все, от тренерского штаба и до самого дальнего игрока на поле. Только когда замените свой страх на желание играть и стремление победить, вот только тогда вы будете не проигрывать матчи, в которых нужна ничья, а одерживать в них победы.
Верг
Верг
15 ноября в 04:37
НОрмальный результат, просто все ждали чуда а его не произошло, но в нашей сборной никогда не было и не будет даже близко игрока уровня Модрича, а тут еще Перешич, Крамарич. Сыграли как могли, исходя из своих сил, второе место достойное в этой группе.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
15 ноября в 02:28
Вместо Бакаева Зиньковский нужен
И где Агаларов
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
15 ноября в 02:27
Карма за автогол Шкриньяра.
Походу это конец.
zamsb
zamsb
15 ноября в 02:00
Ну что же произошло то, что и должно было произойти. Проиграли Хорватии, как и на прошлом ЧМ 2018. Если посмотреть на ситуацию трезво, то по большому счёту с такой игрой, какую показывала сборная России, в Катаре делать не чего. Съездить для того, что бы после трех групповых игр вернуться домой в Россию особого смысла не вижу. В принципе ни одна из команд, игравших в нашей группе ничего сверхъестественного в играх не показала. А ехать в Катар в виде "баласта" и быть чужими на празднике футбола наверное не стоит. Всё что произошло и должно было произойти.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
15 ноября в 01:56
В стыках теперь будем тыкаться
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
14 ноября в 23:59
Сидел долго, написал много... Потом стёр всё к х...ям!!!
Те же самые грабли, когда достаточно ничьей!!! Тьфу!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ steelhead (раскрыть)
14 ноября в 23:45
Можно долго говорить кабы, но по факту хорваты нулевые, прям совсем, и этотзаслуга Валеры
steelhead
steelhead ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 ноября в 23:42
Ну а про Кудряшова и Ионова с Бакаевым тоже болтовня? Ну, понятно, тогда... Дождь только за Валеру играл, никак не за хорватов. В Москве хорваты возили наших и без Модрича дай боже. Безидейно, да, но возили.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ steelhead (раскрыть)
14 ноября в 23:37
Да болтовня там, друг, нельзя предвидеть шторм
steelhead
steelhead ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 ноября в 23:33
По какому на хрен факту, почитай мои комменты за полчаса до старта матча.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ steelhead (раскрыть)
14 ноября в 23:18
Круто быть экспертом по факту
25процентный клоун
25процентный клоун
14 ноября в 23:17
отскок хорватов, ни единого шанса у них не было
Сергей Возиян
Сергей Возиян
14 ноября в 22:45
Если подойти ко всему произошедшему с холодной головой, то это наш увы потолок. В рейтинге мы не на ведущих ролях и это не вина футболистов а вина тех кто у нас отвечает за футбол в частности и за весь профессиональный спорт в целом. Ребята бились, да за ничью, к сожалению на большее надежды не было.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
14 ноября в 22:43
Кудряшова за такой автогол хорваты запомнят надолго
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