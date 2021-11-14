Проиграли хорватам в болотный футбол. 0 точных ударов за матч и автогол Кудряшова

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14 ноября 2021, 19:38

В концовке игры фатально не повезло…

Тактические фишки матча

- Выбрали схему «9-0-0-1», держались за нее весь матч. Кудряшов работал в центре защиты, потом перешел на левый фланг, когда появился Чистяков. У этой модели игры, популярной в гостевых матчах, когда соперник технически намного лучше, есть существенный побочный эффект. Практически невозможно перестроиться, когда мяч оказывается в твоих воротах в концовке…

- Карпин поставил справа Караваева – больше опыта игры в позиционной защите, чем у Сутормина. А слева поначалу играл по всему флангу Ионов. К сожалению, гибридная базовая схема – между «4-3-3» и «3-5-2», не помогла раскрыть весь потенциал. Хорваты весь матч давили, поначалу были намного конкретнее. Вот только явных моментов не хватало, поэтому Далич так нервничал и всплакнул после финального свистка – хозяева рисковали сыграть 0:0 и остаться вторыми.

- Хорватия активно использовала смещения на фланг большого количества игроков. Смолову и Бакаеву приходилось много работать без мяча, Модрич традиционно переводил игру на края поля, даже форвард Крамарич уходил на полуфланг, оставляя зоны между зонами. Но выход Фомина помогал Баринову закрывать подход к воротам по центру. К центральным хавбекам в обороне вопросов нет – отпахали шикарно.

- Озадачивало, что в атаке совсем не удавалось цепляться за мяч. На середине первого тайма владение было удручающим, финальный счет тоже заставил многих реагировать на наполнение поединка в стиле Ловчева, который ушел из прямого эфира. Дождливая погода испортила хорватам стройные атаки с яркими комбинациями, но четко работала на гостей. Тройная замена позволила подопечным Карпина выдохнуть, а Мостовой и Глебов могли дополнить картину.

- Гости играли на отбой и поставили «автобус». Работа в пас не клеилась, брак составил 45 % — такое в футболе видим крайне редко. Не факт, что за матч соберется хотя бы пять комбинаций более чем из трех передач. Можно ли винить Смолова, Бакаева, Ионова и Головина? Пожалуй, можно, поскольку на том же поле у хорватов брак в пасах составил 20%. Их нехитрые «4-3-3» работали, даже когда Крамарич и Влашич постоянно проигрывали борьбу в чужой штрафной, а замены Далича игру не усилили.

- Огорчило, что не появился Ерохин. Александр может выбрать нетривиальное решение, а сегодня не было даже банальных. Не увидели фланговые проходы Караваева, не было в атаке Ионова. На весь состав нашлось два автора ударов. Тот случай, когда хорваты могут ругать погоду и самоотдачу Джикии, Дивеева и Сафонова – тому же Георгию будут сниться выносы мяча головой куда подальше, но не должны себя упрекать. В этот вечер все, что нужно для победы, делали хорваты. А Россия, невзирая на все заявления до игры, вышла за ничьей…

Цифровое измерение матча

5:0 по точным ударам. Сразу ответ, были ли попытки Хорватии реально голевыми. Нет, не были. Сафонов забирал, что должен, но ни разу голкипер не вступил в игру с невероятным сэйвом. Подходы были опасными, удары – проходными. Без автогола Кудряшова вряд ли увидели бы сегодня другие цифры на табло, кроме нулей.

19:2 по выстрелам. А вот тут уже упрек сборной России. Даже когда тебя заставляют сидеть на своей половине поля, профессиональные игроки должны искать выход в атаку. Прессинг хорватов был прекрасным, но соединялся со слабым первым пасом подопечных Карпина. Сегодня невзрачно сыграл Головин – через него стоило выходить вперед, а два удара были неточными. 0 метких попыток за матч…

31.9% времени с мячом. Глухой второй номер. Тот случай, когда цифры рассказывают о матче дословно. Хорваты постоянно атаковали, разогнали десятки попыток, а поскольку подбор выигрывали в основном хозяева, то 19 ударов – отражение погоды. На хорошем поле Далич мог увидеть и 25 ударов, причем около десяти в створ. Но когда мяч застревал в лужах, обороняться становилось проще.

45% брака в передачах. Это был слабый матч от сборной России с мячом. Вернее, как такового футбола в атакующей фазе не увидели. Цепляться за полторы контратаки не стоит, лучше честно признать – ничего не получилось. Непонятно, почему российские футболисты посчитали себя настолько слабее хорватов в гостях, если дома действовали намного смелее, но констатируем факт. Тот случай, когда комбинаций не было, поскольку потеря следовала за потерей, а игра была на отбой. 35 выносов от ворот – норма на два матча. Что ж, опять не обыграли хорватов.

В плей-офф все зависит от жребия и везения

Будет 12 команд, которые разделят на три квартета. Россия точно не получит в соперники украинцев, если они пробьются в стыковой раунд, но потенциальные оппоненты неприятные. Слабых там нет, а вот Карпину к решающему марту 2022-го придется активно поработать с атакующей фазой игры. Сегодня не получилось сыграть в футбол.

Если со словаками или киприотами были неприятные отрезки, то сегодня за весь матч ни секунды радости. Такой подход мог сработать, но судьба наказала команду Карпина за полный отказ от созидательного футбола. Автогол Кудряшова обидный, поскольку без него хорваты не забили бы – если без эмоций смотреть, то у них тоже не все получалось, ведь контроль мяча не равен контролю игры.

Но вот с чем нельзя спорить – Хорватия больше заслужила первое место после такого поединка, чем Россия. В этом смысле все справедливо. Непростые словаки и словенцы финишировали ниже, чем подопечные Карпина, их обыгрывали. Получается, групповая стадия отборочного турнира завершилась для российской команды справедливо. Свое не потеряли, а чужое не завоевали. Хорваты напрямую попадают на чемпионат мира, а Сафонова ждут приключения в полуфинале и, надеемся, финале второго раунда отбора.

Жеребьевка состоится 26 ноября, но чуть раньше узнаем потенциальных соперников. Среди возможных оппонентов в полуфинале шотландцы, турки, финны, северные македонцы и австрийцы. А вот в финале может быть жарко, если не повезет со жребием или в ближайшие дни одна из больших сборных опустится на второе место. Но после изнурительного болотного футбола будем гнать негативные мысли – сами прилипнут, если захотят.

Констатируем, что у Карпина полно работы. С мячом боялась играть команда его предшественника – с испанцами тоже могли пропустить в концовке даже без автогола. И нынешний состав не знает, что делать в атаке, поэтому сделали ровно то, что почти все предупреждали не делать.