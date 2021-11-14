Далич не смог сдержать слез после победы Хорватии над Россией

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вчера, 19:11

Наставник сборной Хорватии заплакал после финального свистка в поединке с Россией (1:0) в квалификации ЧМ -2022.

Эта победа дала хорватской команде прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах.