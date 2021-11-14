Далич не смог сдержать слез после победы Хорватии над Россией

Наставник сборной Хорватии Златко Далич заплакал после финального свистка в поединке с Россией (1:0) в квалификации ЧМ-2022.
Эта победа дала хорватской команде прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах.
Ранее под руководством Далича сборная Хорватии смогла дойти до финала ЧМ-2018 в России.
Впрочем победа заслуженная, играли лучше. А мы ждем соперника на игры в марте.
Впрочем победа заслуженная, играли лучше. А мы ждем соперника на игры в марте.
Такова жизнь!
Такова жизнь!