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Далич не смог сдержать слез после победы Хорватии над Россией

вчера, 19:11
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник сборной Хорватии Златко Далич заплакал после финального свистка в поединке с Россией (1:0) в квалификации ЧМ-2022.

Эта победа дала хорватской команде прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. Россия сыграет в стыковых матчах.

Ранее под руководством Далича сборная Хорватии смогла дойти до финала ЧМ-2018 в России.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
вчера в 22:18
Это был дождь
Землянин
Землянин
вчера в 20:08, ред.
Один от счастья, второй от невезения, когда даже погода была на твоей стороне 🙄
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:05, ред.
На чм ничего не получится у Хорватии, нету больше талантов Модрич, Перешич, уже староваты а заменить их не кому, выйти из группы будет счастье для них, да же такую слабую Россию которая не пробили не одного удара вствор с владением 32% мяча, обыграли только за счёт автогола.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:37
Вполне нормальная реакция. Лететь мимо 1го места весь практически матч, при этом имея тотальное преимущество , а потом такой "подарок", заплачешь тут.
Впрочем победа заслуженная, играли лучше. А мы ждем соперника на игры в марте.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:33
У кого-то слёзы-победы, у кого-то слёзы-поражения...
Такова жизнь!
pendulum47
pendulum47
вчера в 19:32
НеЕдемвКатар
112910415
112910415
вчера в 19:19
лучше бы Карпин плакал от радости
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:15
Результат ожидаемый!
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