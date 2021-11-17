«Это неправда». Директор «Фиорентины» — о расторжении контракта с Кокориным .

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг слухи о возможном расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным.
«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда.
В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 3 раза, отыграв в общей сложности 31 минуту.
Ранее сообщалось, что услуги Кокорина предложили команде Андрея Шевченко.
Прям как Сергей Михалков в старом советском мультике:
"-А много ль корова даёт молока?
-Не выдоишь за день, устанет рука.
Бурёнку свою не отдам никому,
Такая скотинка нужна самому"
Фиалки- красавцы..)))))
Прям как Сергей Михалков в старом советском мультике:
"-А много ль корова даёт молока?
-Не выдоишь за день, устанет рука.
Бурёнку свою не отдам никому,
Такая скотинка нужна самому"
Фиалки- красавцы..)))))
и не стоил ничего!
Расскажите ,что за ворог
льёт помои на него???
и не стоил ничего!
Расскажите ,что за ворог
льёт помои на него???
- Это не правда.
- Это не правда.
Заходил ко мне намедни Александр с просьбой ... !)
Только не отдавайте меня не кому !!!)
Заходил ко мне намедни Александр с просьбой ... !)
Только не отдавайте меня не кому !!!)
Если неправда, то пусть ожидают, когда он ещё выйдет на поле 3 раза, в общей сложности на 31 минуту...
Разорвать контракт, выплатить то, что положено согласно контракта, и забыть - Кокорина, как страшный сон!!!
Если неправда, то пусть ожидают, когда он ещё выйдет на поле 3 раза, в общей сложности на 31 минуту...
Разорвать контракт, выплатить то, что положено согласно контракта, и забыть - Кокорина, как страшный сон!!!