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«Это неправда». Директор «Фиорентины» — о расторжении контракта с Кокориным

вчера, 14:39

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг слухи о возможном расторжении контракта с нападающим Александром Кокориным.

«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда.

В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 3 раза, отыграв в общей сложности 31 минуту.

Ранее сообщалось, что услуги Кокорина предложили команде Андрея Шевченко.

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pele1981
pele1981 ответ Ислам0926 (раскрыть)
сегодня в 06:05
Который сидит на лавке))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:11
Самый дорогой игрок в истории италии
протон
протон
вчера в 21:31
"К сожалению, это неправда..." - и зарыдал...
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 19:07
Если расторгнуть контракт ,кто тогда фиалок тащить будет?скатятся в серию в
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:55
Ну и хорошо!
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:21
Похоже, Александр все-таки играет в составе "Фиорентины" какую-то от всех скрываемую важную роль. Палец в рот не клади.
санек002
санек002
вчера в 17:58
это неправда что мы расторгли с ним контракт!мы его выгнали просто и всего делов!
112910415
112910415
вчера в 17:56
мы же в ответе за тех, кого приручили !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:57
Ну надо же,он еще поиграет за Фиорентину !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:36
Шевченко теперь будет весь шлак по Европе к себе в команду тащить!?
makkie
makkie
вчера в 16:31
Кокорину пора заканчивать с футболом.
berda2003
berda2003
вчера в 16:27
интересно, сколько стоит, для "фиорентины", одна минута на поле кокошки??
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:17
Как же без такого шикарного форворда с 31-й минутой проведеной за год,полтора на поле!!! Как его продавать??!! Спагетти обьелись??
баск
баск
вчера в 16:12
Ну пральна, зачем же расторгать такой замечательный контракт?)

Прям как Сергей Михалков в старом советском мультике:

"-А много ль корова даёт молока?
-Не выдоишь за день, устанет рука.
Бурёнку свою не отдам никому,
Такая скотинка нужна самому"

Фиалки- красавцы..)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:53
Ещё не нашли, кому его впарить можно...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:52
Ценный кадр нужен самим! 😉
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:42
Сломался Кокоша.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:41
Кокоша походу входит в бригаду мафиози и фиалкам сложно будет отделаться от него, придётся до конца жизни его содержать.
drug01
drug01
вчера в 15:38
Значит ждём в составе на поле
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:36
НАм Кокорин очень дорог,
и не стоил ничего!
Расскажите ,что за ворог
льёт помои на него???
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 15:28
- Кокорин футболист?
- Это не правда.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:28
Такая корова нужна самому???))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:21
Наверно зарплатой поделился
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:17
«Это неправда». Директор «Фиорентины» — о расторжении контракта с Кокориным .
Заходил ко мне намедни Александр с просьбой ... !)
Только не отдавайте меня не кому !!!)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:05
Они наверное ещё надеются продать его... ну-ну...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:51
Слишком дорого разрывать с Сашей контракт, дешевле до конца додержать - вдруг пригодится...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:45, ред.
В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 3 раза, отыграв в общей сложности 31 минуту.

Если неправда, то пусть ожидают, когда он ещё выйдет на поле 3 раза, в общей сложности на 31 минуту...

Разорвать контракт, выплатить то, что положено согласно контракта, и забыть - Кокорина, как страшный сон!!!
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