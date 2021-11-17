«Это неправда». Директор «Фиорентины» — о расторжении контракта с Кокориным .

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вчера, 14:39

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде опроверг слухи о возможном расторжении контракта с нападающим .

«Фиорентина» может разорвать контракт с Кокориным? Это неправда.

В текущем сезоне Серии А Кокорин вышел на поле 3 раза, отыграв в общей сложности 31 минуту.

Ранее сообщалось, что услуги Кокорина предложили команде Андрея Шевченко.