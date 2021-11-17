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Неиграющий Кокорин – проблема боссов «Фиорентины». У форварда 28 минут на поле в Серии А

17 ноября 2021, 13:30
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У Александра огромная зарплата и длительный контракт.

Руководство «фиалок» не хочет признавать ошибку

Летом верилось, что все сложится лучше. «Фиорентина» не команда из ЛЧ с конкуренцией «Аталанты», а Кокорин опытный. А теперь приходится отвечать на вопрос Алейникова. Как нападающий «Спартака» оказался в «Фиорентине»? Начнем ответ с того, что во Флоренции не уважают наставников.

Гаттузо ушел спустя три недели. Дженнаро предложил свое виденье трансферной политики, а его вежливо послали. Якини зашел второй раз за пару лет и продержался несколько месяцев. Итальяно уже шестой тренер с весны 2019-го и увольнения Пиоли. Того самого, чей «Милан» борется за Скудетто.

Пранделли и Монтелла не работали долго. Рокко Коммиссо – новый владелец клуба, который с детства живет в США, не умеет доверять наставникам. Непостоянством босса пользуются подчиненные. Галли – новый спортивный директор команды, не хочет брать на себя грехи предшественника.

В «Фиорентину» Кокорин попал благодаря дружбе директора Праде, который не выдержал давления фанатов и ушел в отставку в конце мая, и сына Манчини. Младшенький работал советником, именно он предложил подписать Кокорина, заручившись поддержкой извне.

Вот только Манчини и Капелло говорили о потенциале многолетней давности. Кокорин прекрасно вписался в игру «Сочи», но в «Спартаке» поняли, что часть его мышечных травм могут нести хронический характер. Итальянцы же, раз Коммиссо давно знал Манчини-младшего, забрали игрока без перепроверки.

Андреа играл за «Нью-Йорк Космос» того же владельца, бизнесмен и молодой человек настолько сдружились, что итальянец из сурового Бронкса называл Андреа «крестным сыном». Кому верить в этом мире, если не «крестнику»? Теперь приходится искать замену российскому форварду.

Кокорин стал заложником итальянских традиций

Праде и Манчини настолько активно сватали Кокорина, что Пранделли не спросили. Но о чем думали многочисленные советники и агенты Кокорина? Александра бросили в команду, где был юный Влахович, один из самых перспективных нападающих Европы. Также вспомним опыт Миранчука, тренировки в клубах Серии А изнуряющие.

Кокорин не самый выносливый, вот организм и не выдержал. И дело не в отношении Александра к делу. Во Флоренции подчеркивают, что тренируется изо всех сил. Просто серия мелких травм выбила, а требования выросли. С Итальяно «фиалки» в четырех пунктов от четверки. Брезгуют ничьими, по 6 побед и поражений.

У Влаховича восемь голов, играют «4-3-3». Структура такова, что Кальехон, Сапонара и молодой аргентинец Николас Гонсалес подходят тренеру намного лучше. А когда разок пришлось подменить Влаховича, то в центре атаки сыграл хавбек Бонавентура. Кокорин в лазарете, на скамейке, или вне заявки, как в поединке против «Ювентуса».

Можно нафантазировать, как Александр появляется слева в атаке вместо немолодого Сапонары, ведь бывший форвард «Эмполи» постоянно отправлялся в аренды из «Фиорентины». Но Риккардо доверяет Итальяно. Так совпало, что Винченцо работал с атакующим хавбеком в «Специи». Кокорин стал заложником серии итальянских традиций, первая из которых — выдавать высокопарные описания.

Манчини уточнял, что понятия не имеет, в какой форме Кокорин был год назад в «Спартаке», но тиражировали в Италии его другую оценку:

Заверяю вас, Кокорин – чемпион. С его качествами можно играть за любой клуб, в том числе, за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы в марте 2018-го. Ценность этого игрока бесспорна. С его характеристиками можно делать, что хочешь, и играть, где нужно. Второй нападающий, вингер и, понятное дело, центральный форвард.

Есть в пафосном описании ключевой момент. У Кокорина настолько сильный изначальный потенциал, что всю карьеру делает, что хочет. А стоило поступать, как советовали тренеры «Динамо», «Зенита» и «Сочи». Вместо этого Александр отдал приказ агентам найти клуб в топ-5. Вместо тщательных поисков команды, которой был нужен второй нападающий с характеристиками Кокорина, нашли связь с Манчини.

В принципе, и в «Спартак» Тедеско форвард не вписывался. Забрали по принципу «нужен, раз играет в РПЛ лучше всех» (был такой отрезок, Александр работал круто, как позже Нобоа). А вторая традиция итальянцев, что подставила Кокорина – ставить личные связи выше профессиональных. Праде совершал столько ошибок, что лишь дружба с «крестником» босса держала у руля.

А Кокорин, даже когда оправился от травм, сходил в православную церковь и наведывался в тренажерный зал в выходные для футболистов команды, остается героем мемов фанатов «фиалок». Они мечтают о прорыве, понимают, что новый босс Коммиссо слабо разбирается в футболе, но не готовы любить Кокорина, поскольку их к этому подтолкнули Манчини и Капелло.

Александру срочно нужно искать игровую практику

Проблема – контракт до 2024-го года. Надеемся, комиссия Андреа Манчини не была космической, и Кокорин хотя бы денег хорошо поднимет. В «Спартаке» его зарплата была выше, но для форварда рубли, евро и доллары давно стали абстрактными величинами. Всю сознательную жизнь деньги для Кокорина не проблема.

Не хочет в РПЛ, ведь какой смысл, кроме финансового? Да, всегда можно огорчить Юсупова или Бурмистрова — Кокорин может стать напарником Кассьерры и вести борьбу за второе место в РПЛ. Но не забывайте, что «Зенит» сдал Кокорина на юг против воли игрока, и при первой же возможности тот убежал в Москву.

А во Флоренции совсем другая жизнь. Италия — обворожительное место. Кокорину может нравиться еда и быт. Александр не реализовал себя в «Фиорентине», но за счет таланта у него были яркие отрезки всюду, где ему доверяли. Итальяно не звал форварда в команду, а теперь оправдывает «мышечной усталостью» неверие.

При этом не сказать, что у «фиалок» идеальная игра в атаке. Влахович зарабатывает переход в клуб уровня «Манчестер Сити» или «Баварии», с ним все понятно. Но тот же Кальехон далеко не идеальный, а играет. Кокорин в конкретном случае ни в чем не виноват. Ему до сих пор доверяют боссы «Фиорентины» — просто потому, что покладистый.

А еще получает одну из самых высоких зарплат в команде, около 2 млн евро. «Фиорентина» не ругает Кокорина, надеясь разорвать контракт? Но важнее мнение Итальяно. А тренер его не ставит. Тут же всплыл «Дженоа» — в команду Шевченко будут сватать всех, кто понимает русский язык.

И важно, чтобы на новом месте в Кокорина поверили. И для российского футбола игровой тонус Александра важен, ведь у сборной мало форвардов. Заболотный вряд ли поможет в сложном плей-офф к ЧМ. У Сергеева нет опыта, а Тюкавин в силу возраста нестабильный. Играющий и забивающий Кокорин в марте пригодился бы в заявке сборной.

Кокорин, если заиграет на новом месте, пригодится. Как Рибери, который остался в Италии, ведь там понравилось его семье. Франк спокойно играет за «Салернинату». В этом и загвоздка. Кокорин, как и Миранчук, станут полезнее российскому футболу в составе аутсайдеров, но в основе, чем в командах из первой семерки, но в глухом запасе.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
18 ноября в 14:16
вывод правильный. Лучше играть в основе андердога, чем сидеть на лавке у фаворита до пенсии

Только вот вариантов особо нет. В Дженоа были только слухи.
БиллиБоб
БиллиБоб
18 ноября в 06:59
Худший трансфер в истории серии А.
brooks
brooks ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
17 ноября в 15:43
Какие команды РПЛ?))) Он командам ФНЛ то на фиг не нужен)
Nick Ch
Nick Ch
17 ноября в 15:39
Вспомнили этот футбольный труп... Его трансфер - футбольная афера как минимум года. Какая футбольная практика? До конца контракта будет "залечивать травмы", а потом уже и на пенсию с мешком евро... а автор тут про практику, набор формы, сборную... вы о каком футболисте вообще?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
17 ноября в 14:56
Вот так уроженец Валуйки Белгородской области в московский спорт интернат попал. Что теперь из топ 5 танком не выпрешь.
Q-J-G
Q-J-G
17 ноября в 14:18
Если говорить о футболе, то трансфер Кокорина в "Фиоренитну" - это афёра века!
rubin kazzzan
rubin kazzzan
17 ноября в 14:11
Пишут о Кокорине больше чем о месси с Роналду. Вот как надо играть, чтоб о тебе писали!!!! 😅
shlomo
shlomo
17 ноября в 14:10, ред.
Спасибо за статью....ну что, на евро 2012 в английском языке появился глагол Kerzhakoved что означало запороть 200 % процентный момент..... чувствую у итальянцев скоро появиться свой глагол kakorino- купить за 5 и отдать еще 2+ чтоб это чудо забрали.... вот хоть убейте, я никак не пойму, как и чем думали в Италии, когда его покупали?!.... а там Фиорентину на местных форумах еще лет 10 будут троллить за этот супертрансфер! .... кто его подписывал, такое клеймо на всю жизнь получил.... больше Кокорина (его зарплата 1,8 лямов) получают лишь два футболиста.... речь о сербском защитнике Николе Миленковиче и испанце Хосе Кальехоне..... оклад первого 2,2 ляма евро в год, второго 2,5 ежегодно (однако их оклады можно хотя бы попробовать объяснить.... Миленкович важнейший защитник, который уже успел забить в этом сезоне, а у Кальехона шикарное прошлое в мадридском Реале и Наполи, да и на поле он выходит регулярно....).... ну а так что, Санёк хоть сейчас готов зашить отступные в стул и домой, в московских барах восстанавливать подорванное здоровье....
Байкал-38
Байкал-38
17 ноября в 14:00
А Сашка молодец, ведь ему многие поначалу радовались в клубе и стане фанатов "фиалок". Ну, а если вспомнить как его приняли в Спартаке и как болелы Спартака верили в Сашку, даже простили ему всё, что прощать нельзя.
Видать Кокорин владеет какими то чарами или просто попадает в такие клубы где обманываться рады!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
17 ноября в 13:49
У нас тут своих проблем вагон, не хватало ещё в проблемах боссов Фиорентины копаться.
Его сейчас никто кроме команд РПЛ не возьмёт. А смысл боссам РПЛ отбивать затраты боссам Фиорентины. Возьмут за символическую денюжку, и будет пахать в условном Ростове или Химках. А ему это надо? Съехать с двух лимонов евриков на 200 тысяч рубликов?
Досидит до 24 года в Италии. Потом приедет в у словный Енисей или Брянское Динамо. А там в баре хоть все стулья обломай об посетителей. Никому уже не интересно, даже местному прокурору.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 ноября в 13:31
На тренеровках видно,кто чего стоит!
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