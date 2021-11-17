Неиграющий Кокорин – проблема боссов «Фиорентины». У форварда 28 минут на поле в Серии А

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17 ноября 2021, 13:30

У Александра огромная зарплата и длительный контракт.

Руководство «фиалок» не хочет признавать ошибку

Летом верилось, что все сложится лучше. «Фиорентина» не команда из ЛЧ с конкуренцией «Аталанты», а Кокорин опытный. А теперь приходится отвечать на вопрос Алейникова. Как нападающий «Спартака» оказался в «Фиорентине»? Начнем ответ с того, что во Флоренции не уважают наставников.

Гаттузо ушел спустя три недели. Дженнаро предложил свое виденье трансферной политики, а его вежливо послали. Якини зашел второй раз за пару лет и продержался несколько месяцев. Итальяно уже шестой тренер с весны 2019-го и увольнения Пиоли. Того самого, чей «Милан» борется за Скудетто.

Пранделли и Монтелла не работали долго. Рокко Коммиссо – новый владелец клуба, который с детства живет в США , не умеет доверять наставникам. Непостоянством босса пользуются подчиненные. Галли – новый спортивный директор команды, не хочет брать на себя грехи предшественника.

В «Фиорентину» Кокорин попал благодаря дружбе директора Праде, который не выдержал давления фанатов и ушел в отставку в конце мая, и сына Манчини. Младшенький работал советником, именно он предложил подписать Кокорина, заручившись поддержкой извне.

Вот только Манчини и Капелло говорили о потенциале многолетней давности. Кокорин прекрасно вписался в игру «Сочи», но в «Спартаке» поняли, что часть его мышечных травм могут нести хронический характер. Итальянцы же, раз Коммиссо давно знал Манчини-младшего, забрали игрока без перепроверки.

Андреа играл за «Нью-Йорк Космос» того же владельца, бизнесмен и молодой человек настолько сдружились, что итальянец из сурового Бронкса называл Андреа «крестным сыном». Кому верить в этом мире, если не «крестнику»? Теперь приходится искать замену российскому форварду.

Кокорин стал заложником итальянских традиций

Праде и Манчини настолько активно сватали Кокорина, что Пранделли не спросили. Но о чем думали многочисленные советники и агенты Кокорина? Александра бросили в команду, где был юный Влахович, один из самых перспективных нападающих Европы. Также вспомним опыт Миранчука, тренировки в клубах Серии А изнуряющие.

Кокорин не самый выносливый, вот организм и не выдержал. И дело не в отношении Александра к делу. Во Флоренции подчеркивают, что тренируется изо всех сил. Просто серия мелких травм выбила, а требования выросли. С Итальяно «фиалки» в четырех пунктов от четверки. Брезгуют ничьими, по 6 побед и поражений.

У Влаховича восемь голов, играют «4-3-3». Структура такова, что Кальехон, Сапонара и молодой аргентинец Николас Гонсалес подходят тренеру намного лучше. А когда разок пришлось подменить Влаховича, то в центре атаки сыграл хавбек Бонавентура. Кокорин в лазарете, на скамейке, или вне заявки, как в поединке против «Ювентуса».

Можно нафантазировать, как Александр появляется слева в атаке вместо немолодого Сапонары, ведь бывший форвард «Эмполи» постоянно отправлялся в аренды из «Фиорентины». Но Риккардо доверяет Итальяно. Так совпало, что Винченцо работал с атакующим хавбеком в «Специи». Кокорин стал заложником серии итальянских традиций, первая из которых — выдавать высокопарные описания.

Манчини уточнял, что понятия не имеет, в какой форме Кокорин был год назад в «Спартаке», но тиражировали в Италии его другую оценку:

Заверяю вас, Кокорин – чемпион. С его качествами можно играть за любой клуб, в том числе, за «Реал». Утонченная работа ног, сильный удар головой, точные передачи. К сожалению, я потерял его из-за травмы в марте 2018-го. Ценность этого игрока бесспорна. С его характеристиками можно делать, что хочешь, и играть, где нужно. Второй нападающий, вингер и, понятное дело, центральный форвард.

Есть в пафосном описании ключевой момент. У Кокорина настолько сильный изначальный потенциал, что всю карьеру делает, что хочет. А стоило поступать, как советовали тренеры «Динамо», «Зенита» и «Сочи». Вместо этого Александр отдал приказ агентам найти клуб в топ-5. Вместо тщательных поисков команды, которой был нужен второй нападающий с характеристиками Кокорина, нашли связь с Манчини.

В принципе, и в «Спартак» Тедеско форвард не вписывался. Забрали по принципу «нужен, раз играет в РПЛ лучше всех» (был такой отрезок, Александр работал круто, как позже Нобоа). А вторая традиция итальянцев, что подставила Кокорина – ставить личные связи выше профессиональных. Праде совершал столько ошибок, что лишь дружба с «крестником» босса держала у руля.

А Кокорин, даже когда оправился от травм, сходил в православную церковь и наведывался в тренажерный зал в выходные для футболистов команды, остается героем мемов фанатов «фиалок». Они мечтают о прорыве, понимают, что новый босс Коммиссо слабо разбирается в футболе, но не готовы любить Кокорина, поскольку их к этому подтолкнули Манчини и Капелло.

Александру срочно нужно искать игровую практику

Проблема – контракт до 2024-го года. Надеемся, комиссия Андреа Манчини не была космической, и Кокорин хотя бы денег хорошо поднимет. В «Спартаке» его зарплата была выше, но для форварда рубли, евро и доллары давно стали абстрактными величинами. Всю сознательную жизнь деньги для Кокорина не проблема.

Не хочет в РПЛ , ведь какой смысл, кроме финансового? Да, всегда можно огорчить Юсупова или Бурмистрова — Кокорин может стать напарником Кассьерры и вести борьбу за второе место в РПЛ . Но не забывайте, что «Зенит» сдал Кокорина на юг против воли игрока, и при первой же возможности тот убежал в Москву.

А во Флоренции совсем другая жизнь. Италия — обворожительное место. Кокорину может нравиться еда и быт. Александр не реализовал себя в «Фиорентине», но за счет таланта у него были яркие отрезки всюду, где ему доверяли. Итальяно не звал форварда в команду, а теперь оправдывает «мышечной усталостью» неверие.

При этом не сказать, что у «фиалок» идеальная игра в атаке. Влахович зарабатывает переход в клуб уровня «Манчестер Сити» или «Баварии», с ним все понятно. Но тот же Кальехон далеко не идеальный, а играет. Кокорин в конкретном случае ни в чем не виноват. Ему до сих пор доверяют боссы «Фиорентины» — просто потому, что покладистый.

А еще получает одну из самых высоких зарплат в команде, около 2 млн евро. «Фиорентина» не ругает Кокорина, надеясь разорвать контракт? Но важнее мнение Итальяно. А тренер его не ставит. Тут же всплыл «Дженоа» — в команду Шевченко будут сватать всех, кто понимает русский язык.

И важно, чтобы на новом месте в Кокорина поверили. И для российского футбола игровой тонус Александра важен, ведь у сборной мало форвардов. Заболотный вряд ли поможет в сложном плей-офф к ЧМ . У Сергеева нет опыта, а Тюкавин в силу возраста нестабильный. Играющий и забивающий Кокорин в марте пригодился бы в заявке сборной.

Кокорин, если заиграет на новом месте, пригодится. Как Рибери, который остался в Италии, ведь там понравилось его семье. Франк спокойно играет за «Салернинату». В этом и загвоздка. Кокорин, как и Миранчук, станут полезнее российскому футболу в составе аутсайдеров, но в основе, чем в командах из первой семерки, но в глухом запасе.