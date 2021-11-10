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Агент Лунёва прокомментировал слухи о возможном уходе вратаря из «Байера»

вчера, 09:45

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» Андрея Лунёва, в своем телеграм-канале прокомментировал сообщения в СМИ про возможный уход россиянина из немецкого клуба.

Если в СМИ появляется информация, что клуб проявляет интерес к игроку, то это не значит, что игрок сам по себе хочет уйти из своей нынешней команды. И это не означает, что его нынешний клуб недоволен им и хочет избавиться от него. Не означает, что это провальный трансфер, что он проиграл конкуренцию.

Чтобы проиграть конкуренцию, нужно сыграть бездарно 1-2 матча, и тогда руководство принимает решение. Андрей на сегодня не сыграл ни одного матча. О каком провальном трансфере можно говорить? Провальный ли трансфер Лунёва? Нет, клуб так не считает.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:29
Так Лунтику не доверяют сыграть хоть 1 матч,это ли не провал? Пусть продают в Турцию,агент денег опять заработает и Лунев начнет может играть.Учи турецкий язык Лунтик,хотя уже знает наверное,там одни турки в той Германии.
berda2003
berda2003
вчера в 12:29
все, без исключения, агенты маленькие копии кашпировского и чумака - все их пассы и заклинания надо понимать только наоборот...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:03
Дайти ему хоть за молодёжку поиграть!
Cat01
Cat01
вчера в 10:30
Зачем эти слухи
beefs
beefs
вчера в 10:23
но дыма без огня не бывает...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:19
Надо уходить в клуб в котором будешь играть.
shlomo
shlomo
вчера в 10:16
Вопрос один...когда он будет играть? (иначе вообще навык игры потеряет...)....
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 10:10
Если и будет, то когда?!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:51
Дыма без огня не бывает, им недовольны.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:49
Остается вопрос - будет ли дан Луневу шанс в воротах "Байера"?
112910415
112910415
вчера в 09:48
клуб так не считает ...
иначе вовсе не продать !
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