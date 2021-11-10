Агент Лунёва прокомментировал слухи о возможном уходе вратаря из «Байера»

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» , в своем телеграм-канале прокомментировал сообщения в СМИ про возможный уход россиянина из немецкого клуба.

Если в СМИ появляется информация, что клуб проявляет интерес к игроку, то это не значит, что игрок сам по себе хочет уйти из своей нынешней команды. И это не означает, что его нынешний клуб недоволен им и хочет избавиться от него. Не означает, что это провальный трансфер, что он проиграл конкуренцию.

Чтобы проиграть конкуренцию, нужно сыграть бездарно 1-2 матча, и тогда руководство принимает решение. Андрей на сегодня не сыграл ни одного матча. О каком провальном трансфере можно говорить? Провальный ли трансфер Лунёва? Нет, клуб так не считает.