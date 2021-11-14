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Гендиректор «Аталанты»: «Тема ухода Миранчука в клубе не поднимается»

сегодня, 00:22

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино ответил на вопрос о слухах, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть команду.

На сегодняшний день нет никаких проблем, касающихся этого игрока, тема его ухода не поднимается.

Не знаю, будет ли его агент говорить [спортивным директором] Сартори и [президентом] Перкасси, на данный момент могу сказать лишь одно: мне не кажется, что у игрока проблемы.

Решения по составу принимает тренер, и результаты подтверждают его правоту.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:35
будут сложности, однако
если не отпустят, прогрессировать не получится
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:49
...не поднимаетсчя,но подразумевается.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:18
В запасе тоже кто-то должен быть.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:09
Алексею нужна игровая практика, а всё остальное это лирика. Удачи
stanichnik
stanichnik
сегодня в 06:47
Зато у нас только ленивый не обсуждает эту тему.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:23
Надо руки в брюки и соскакивать пока плесенью не покрылся .
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:22
Гендиректор просто не в курсе,)
Наши журналисты подтвердят это…)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:59
Замариновали парня , но видно есть на то причины.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:27
Миранчук там у вас с лавки не поднимается...
drug01
drug01
сегодня в 00:23
Значит всё слухи
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