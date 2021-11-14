Гендиректор «Аталанты»: «Тема ухода Миранчука в клубе не поднимается»

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино ответил на вопрос о слухах, согласно которым российский полузащитник может покинуть команду.

На сегодняшний день нет никаких проблем, касающихся этого игрока, тема его ухода не поднимается.

Не знаю, будет ли его агент говорить [спортивным директором] Сартори и [президентом] Перкасси, на данный момент могу сказать лишь одно: мне не кажется, что у игрока проблемы.

Решения по составу принимает тренер, и результаты подтверждают его правоту.