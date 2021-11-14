Гендиректор «Аталанты»: «Тема ухода Миранчука в клубе не поднимается»

Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино ответил на вопрос о слухах, согласно которым российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть команду.
На сегодняшний день нет никаких проблем, касающихся этого игрока, тема его ухода не поднимается.
Не знаю, будет ли его агент говорить [спортивным директором] Сартори и [президентом] Перкасси, на данный момент могу сказать лишь одно: мне не кажется, что у игрока проблемы.
Решения по составу принимает тренер, и результаты подтверждают его правоту.
если не отпустят, прогрессировать не получится
если не отпустят, прогрессировать не получится
Наши журналисты подтвердят это…)))
Наши журналисты подтвердят это…)))