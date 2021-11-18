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Сантуш: «Уйду из сборной Португалии, если не выйдем на ЧМ-22»

вчера, 08:50

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что готов покинуть свой пост, если команда не сможет пробиться на ЧМ-22.

Когда я приходил на эту работу, то сказал, что уйду, если не выполню задачу.

Мы три раза выходили на крупные турниры, выйдем и сейчас. Но если мы не сможем этого сделать, то я уйду.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 03:03
Если игрок толкает тренера, и бегает по бровке, впереди тренера, то наверное нужно как то определяться, либо ты руководишь, либо игрок
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:32
Если бы не было этого Роналду то в финал они не попали бы. Вы уже 5 лет хотите чтобы его убрали но он не даёт никому покоя
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:30
Это не гордость . это он считает что уже не тянет на роль тренера если не может выйти на ЧМ. Это не черчесов который играл в ужасный футбол и говорил много глупостей из за которых многие уже не болели за сборную
olba
olba ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:55
Два случая)
Тимофей Темляков
Тимофей Темляков
вчера в 15:08
Открытым текстом сказал игрокам, что делать. Вот и посмотрим, кто из игроков не любит тренера.
Karlnfo
Karlnfo
вчера в 14:56
ну не то что карпин уж) сразу бежать с одного проигрыша
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:43
"Если Криштиану скажет уйти - я уйду."
DXTK
DXTK
вчера в 12:20
Сантуш ты же умный мужик............ хотите выйти на ЧМ............. уберите Роналду, как в финале ЧЕ 16 года, и будет вам счастье,................ вы же видели, где был этот герой в матче с сербами.......... пропал......... команды была в десятероем........
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 12:09
Ты человек мудрый но на этот раз к сожалению ошибся.
зигзаг
зигзаг
вчера в 11:23
Да... люлей от Сербов хороших пеналда и ко получили
Брулин
Брулин
вчера в 11:07
Конечно вылетят, ибо попадут в стыках на непроходимую Россию. Так что, собирай чемодан, Сантуш.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:34
Мне это нравится больше - «выйдем и сейчас».
ОПС
ОПС
вчера в 10:31
Хозяин - барин. Решил, твое дело.
Gahi
Gahi
вчера в 10:30, ред.
Фернандо Сантушу в октябре исполнилось 67 лет за плечами богатый тренерский опыт с лучшими клубными командами Греции и Португалии, а также он руководил сборными командами этих стран. В 2014 года Сантуш возглавил сборную Португалию, через два года 10 июля 2016 года сборная Португалии, под его руководством, впервые в своей истории стала чемпионом Европы, обыграв в финале хозяев турнира сборную Франции. Через три года в 2019 году Сантуш добился со сборной Португалией первой победы в розыгрыше Лиги Наций УЕФА обыграв в финале сборную Нидерландов. И вот для Фернандо Сантуша осталась одна заветная мечта - выиграть чемпионат мира со сборной командой Португалией, но для этого нужно, во-первых, отобраться через стыковые матчи, а затем, если всё пройдёт удачно, бороться за трофей. Но в любом случае как бы удачно не выступила сборная Португалия под руководством Сантуша он для себя уже определил что уйдёт при любом результате команды. А всё равно Фернандо Сантушу хочется уйти победителем с большого футбольного форума. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:25
Это серьезное заявление, лишний стимул для сборной
kust07
kust07
вчера в 10:06
Сантуш заболел болезнью Карпина)))
синдром Карпина у дяди Сантуша это диагноз
протон
протон
вчера в 09:54
Аллегри, Сарри, Пирло. На подходе Оле и Сантуш. Казалось бы, что у них общего 🤣
Bombardier
Bombardier
вчера в 09:50
Нешуточная угроза!
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:45
Ща из спартачей выгонят португальца чем не вариант
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:44
Выйду куда они денутся.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:37
С Сербией просто произошел несчастный случай.
Cat01
Cat01
вчера в 09:29
Желаем остаться работать
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:22
Не так-то просто будет выиграть стыковые матчи сборной Португалии, да ещё по новым правилам, когда надо выиграть у двух команд, а не у одной, как было ранее... Очень многое будет зависеть от того, какую команду определит жеребьёвка в соперники. Но в любом случае в финальных стыковых матчах слабых соперников не будет...Пожалуй, новые правила это хорошее нововведение определения участников ЧМ в два этапа... Правила, которые исключают до минимума попадания слабых команд, не соответствующих уровню ЧМ...
Отсутствие Португалии на ЧМ, если такое случится, будет неожиданностью для многих, а для К.Роналду это будет "трагедией", так как это будет у него, пожалуй последний шанс в футбольной карьере игрока быть участником ЧМ...Но зная К.Роналду, его умения добиваться поставленной цели, его амбициозный характер и его любовь к футболу, вполне возможно что мы увидим сборную Португалии на ЧМ или ЧЕ под руководством главного тренера сборной Португалии - К.Роналду!
112910415
112910415
вчера в 09:12
спокойствие, только спокойствие !
не придётся уходить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:09, ред.
Ой какие мы гордые.
И дайвера с собой захвати...
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 09:06
Многие говорят, но не все уходят...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:02
Не выход на чемпионат мира с составом сборной Португалии - ээпический провал. Здесь без вариантов.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:01
Должны выйти, по идее.
beefs
beefs
вчера в 08:59
это правильно, нужно во время самому уходить...
particular
particular
вчера в 08:58, ред.
По-мужски, ответственно и порядочно. Многие готовы сказать, но не способны сделать...
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