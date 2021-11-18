Сантуш: «Уйду из сборной Португалии, если не выйдем на ЧМ-22»

Главный тренер сборной Португалии заявил, что готов покинуть свой пост, если команда не сможет пробиться на ЧМ -22.

Когда я приходил на эту работу, то сказал, что уйду, если не выполню задачу.

Мы три раза выходили на крупные турниры, выйдем и сейчас. Но если мы не сможем этого сделать, то я уйду.