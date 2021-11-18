Сантуш: «Уйду из сборной Португалии, если не выйдем на ЧМ-22»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что готов покинуть свой пост, если команда не сможет пробиться на ЧМ-22.
Когда я приходил на эту работу, то сказал, что уйду, если не выполню задачу.
Мы три раза выходили на крупные турниры, выйдем и сейчас. Но если мы не сможем этого сделать, то я уйду.
Отсутствие Португалии на ЧМ, если такое случится, будет неожиданностью для многих, а для К.Роналду это будет "трагедией", так как это будет у него, пожалуй последний шанс в футбольной карьере игрока быть участником ЧМ...Но зная К.Роналду, его умения добиваться поставленной цели, его амбициозный характер и его любовь к футболу, вполне возможно что мы увидим сборную Португалии на ЧМ или ЧЕ под руководством главного тренера сборной Португалии - К.Роналду!
Отсутствие Португалии на ЧМ, если такое случится, будет неожиданностью для многих, а для К.Роналду это будет "трагедией", так как это будет у него, пожалуй последний шанс в футбольной карьере игрока быть участником ЧМ...Но зная К.Роналду, его умения добиваться поставленной цели, его амбициозный характер и его любовь к футболу, вполне возможно что мы увидим сборную Португалии на ЧМ или ЧЕ под руководством главного тренера сборной Португалии - К.Роналду!