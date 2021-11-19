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Луис Энрике может возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:09

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.

«Красные дьяволы» рассматривают множество кандидатов на замену норвежскому специалисту. Новым претендентом на пост наставника манчестерского клуба стал главный тренер сборной Испании Луис Энрике.

Руководству «Манчестер Юнайтед» нравится атакующий стиль футбола Энрике и его способность успешно работать со звёздными игроками.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:42
Вряд ли Луис Энрике променяет сборную своей страны на МЮ. Он будет готовить Испанию к Чемпионату мира в Катаре.
Сантус
Сантус
вчера в 15:21
Манки как то лихорадочно тыкают пальцем в фамилии всех более не менее известных спецов.Думаю они перечислят ещё многих,но Сульшер сезон доковыляет...
зигзаг
зигзаг
вчера в 14:59, ред.
Энрике отличный тренер и в хандрящей на тот момент Барсе он проявил себя лучшим образом. Внёс вертикаль в атаки, каждый игрок при нем раскрыл свой потенциал , оживил двигатель Барсы и вернул ее на вершину.
амурец
амурец
вчера в 14:43
Энрике тренер не плохой, но не для МЮ
6fgb3uwczm95
6fgb3uwczm95
вчера в 14:40
Лучше уж не надо
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:31
Я так понял Руководство такими новостями подстегивает Оле, чтобы работал лучше))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:29
Час от часу не легче 🙄
112910415
112910415
вчера в 14:10
это уже истерическая суета
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:47
А хозяева МЮ разрешение на замену ГТ у Роналду спросили ?
Как бы он не съел этого Энрике !
Может он сам хочет стать главным тренером МЮ как Хави ?
Выкупит у шейхов долю , денег у него хватит .
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 12:41
Упустили Конте, теперь в панике готовы выбрать любого.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:46
Никак не определятся, что делать с Сульшером.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:16
Не пойдёт он туда, ему и в сборной Испании неплохо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:07, ред.
Луис Энрике уже дал понять, что не покинет свой пост тренера Испании не раньше, чем после Чемпионата мира 2022 года, вероятно, исключив его из гонки за следующего тренера «Манчестер Юнайтед».

Нынешний босс «Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер в последние недели чувствовал себя неуверенно, поскольку его команда еще больше истощилась, а досадные поражения были нанесены от «Лестер Сити», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Понятно, что одна из основных причин, по которой Сульшер не был уволен, заключается в том, что подходящая замена не найдена, а клуб не заинтересован в Антонио Конте, который вместо этого перешел в «Тоттенхэм».

Тем не менее, клуб в частном порядке заявил, что потребуется смена менеджера, и теперь приступает к планам преемственности. Менеджер «Лестер Сити» Брендан Роджерс - идеальный кандидат, но Эрик тен Хаг из «Аякса» и босс Испании Энрике также впечатлили. Проблема, однако, в том, что все трое преуспевают на своих нынешних должностях и вряд ли уйдут в середине своих кампаний.

В результате неясно, Сульшер будет уволен, или вполне возможно, что он доигрывает сезон на «Олд Траффорд?»

Даже летом Энрике все равно не будет подходящим вариантом, поскольку он недавно заявил, что не покинет свою роль главного тренера Ла Рохи до истечения срока его контракта, который состоится после Чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря.

Энрике пользовался огромным успехом на своей последней позиции в клубе, выиграв с «Барселоной» в 2015 году, и когда недавно его спросили, был ли президент каталонского клуба Лапорта на связи по поводу вакантной на тот момент должности менеджера, он быстро отверг это предположение.

«Не думаю, что у него есть мой номер телефона», - сказал он.

«Я тренер здесь, и я обычно сдерживаю слово. Я точно буду здесь, пока не закончится мой контракт».
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:56
Несмотря на то, что Л.Энрике в качестве главного тренера " Барселоны" выиграл требл, в первый же сезон, когда он возглавил "Барселону" в качестве главного тренера, на мой взгляд этот тренер уступает таким тренерам, как Клопп, Гвардиола, Симеоне, Конте. Ж.Моуриньо - в расцвете его тренерской карьеры...

И в той же "Барселоне", в которой он был главным тренером три сезона, в третьем сезоне всё, что ему удалось выиграть, это Кубок Испании, выиграв в финале у "Алавеса".... И это при том, какое "созвездие игроков" играло тогда за "Барселону"! И при этом созвездии во втором и третьем сезоне Л.Энрика в "Барселоне"- в ЛЧ, "Барселона" завершала своё выступление в ЛЧ на стадии 1/4 финала!

А ведь до "Барселоны" были ещё "Рома" и "Сельта"...!
8 июня 2011 года Луис Энрике был назначен главным тренером «Ромы». Контракт был подписан сроком на 2 года. По итогам сезона 2011/12 «Рома» заняла лишь 7-е место, и Луис Энрике покинул свой пост. 8 июня 2013 года стал главным тренером испанской «Сельты», подписав контракт на 2 года. По итогам сезона «Сельта» заняла 9-е место в Примере, а Луис Энрике заявил, что покидает клуб.


Успех Л.Энрике в первом сезоне в "Барселоне", на мой взгляд, это прежде всего команда, которая осталась после Гвардиолы... Тот отлаженный механизм в команде, который оставил после себя Гвардиола, и то "созвездие игроков", которое было в команде... Этой команде надо было только не мешать играть, и Л.Энрике не мешал... Но, "багаж" Гвардиолы закончился, и в результате этого мы и увидели "Барселону" в третьем и последнем сезоне для Л.Энрика, с одним единственным трофеем-Кубок Испании, который несложно было выиграть у "Алавеса"...

Выбор МЮ - Л.Энрике в качестве главного тренера, если этот выбор состоится, неоднозначен... Но если выберут, посмотрим на МЮ-Л.Энрике...
Elliada
Elliada
вчера в 10:43
Кто бы не возглавил МЮ, он будет находится под большим давлением.
LOpp
LOpp
вчера в 10:36
с ума что ли сошли?
протон
протон
вчера в 10:24
Только не Роджерс
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 10:23
Если только после ЧМ.
drug01
drug01
вчера в 10:12
Надо пробовать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:12
МОЖЕТ И ПОЛУЧИТСЯ...
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