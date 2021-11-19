Луис Энрике может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.
«Красные дьяволы» рассматривают множество кандидатов на замену норвежскому специалисту. Новым претендентом на пост наставника манчестерского клуба стал главный тренер сборной Испании Луис Энрике.
Руководству «Манчестер Юнайтед» нравится атакующий стиль футбола Энрике и его способность успешно работать со звёздными игроками.
И в той же "Барселоне", в которой он был главным тренером три сезона, в третьем сезоне всё, что ему удалось выиграть, это Кубок Испании, выиграв в финале у "Алавеса".... И это при том, какое "созвездие игроков" играло тогда за "Барселону"! И при этом созвездии во втором и третьем сезоне Л.Энрика в "Барселоне"- в ЛЧ, "Барселона" завершала своё выступление в ЛЧ на стадии 1/4 финала!
А ведь до "Барселоны" были ещё "Рома" и "Сельта"...!
8 июня 2011 года Луис Энрике был назначен главным тренером «Ромы». Контракт был подписан сроком на 2 года. По итогам сезона 2011/12 «Рома» заняла лишь 7-е место, и Луис Энрике покинул свой пост. 8 июня 2013 года стал главным тренером испанской «Сельты», подписав контракт на 2 года. По итогам сезона «Сельта» заняла 9-е место в Примере, а Луис Энрике заявил, что покидает клуб.
Успех Л.Энрике в первом сезоне в "Барселоне", на мой взгляд, это прежде всего команда, которая осталась после Гвардиолы... Тот отлаженный механизм в команде, который оставил после себя Гвардиола, и то "созвездие игроков", которое было в команде... Этой команде надо было только не мешать играть, и Л.Энрике не мешал... Но, "багаж" Гвардиолы закончился, и в результате этого мы и увидели "Барселону" в третьем и последнем сезоне для Л.Энрика, с одним единственным трофеем-Кубок Испании, который несложно было выиграть у "Алавеса"...
Выбор МЮ - Л.Энрике в качестве главного тренера, если этот выбор состоится, неоднозначен... Но если выберут, посмотрим на МЮ-Л.Энрике...
И в той же "Барселоне", в которой он был главным тренером три сезона, в третьем сезоне всё, что ему удалось выиграть, это Кубок Испании, выиграв в финале у "Алавеса".... И это при том, какое "созвездие игроков" играло тогда за "Барселону"! И при этом созвездии во втором и третьем сезоне Л.Энрика в "Барселоне"- в ЛЧ, "Барселона" завершала своё выступление в ЛЧ на стадии 1/4 финала!
А ведь до "Барселоны" были ещё "Рома" и "Сельта"...!
8 июня 2011 года Луис Энрике был назначен главным тренером «Ромы». Контракт был подписан сроком на 2 года. По итогам сезона 2011/12 «Рома» заняла лишь 7-е место, и Луис Энрике покинул свой пост. 8 июня 2013 года стал главным тренером испанской «Сельты», подписав контракт на 2 года. По итогам сезона «Сельта» заняла 9-е место в Примере, а Луис Энрике заявил, что покидает клуб.
Успех Л.Энрике в первом сезоне в "Барселоне", на мой взгляд, это прежде всего команда, которая осталась после Гвардиолы... Тот отлаженный механизм в команде, который оставил после себя Гвардиола, и то "созвездие игроков", которое было в команде... Этой команде надо было только не мешать играть, и Л.Энрике не мешал... Но, "багаж" Гвардиолы закончился, и в результате этого мы и увидели "Барселону" в третьем и последнем сезоне для Л.Энрика, с одним единственным трофеем-Кубок Испании, который несложно было выиграть у "Алавеса"...
Выбор МЮ - Л.Энрике в качестве главного тренера, если этот выбор состоится, неоднозначен... Но если выберут, посмотрим на МЮ-Л.Энрике...
Нынешний босс «Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер в последние недели чувствовал себя неуверенно, поскольку его команда еще больше истощилась, а досадные поражения были нанесены от «Лестер Сити», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Понятно, что одна из основных причин, по которой Сульшер не был уволен, заключается в том, что подходящая замена не найдена, а клуб не заинтересован в Антонио Конте, который вместо этого перешел в «Тоттенхэм».
Тем не менее, клуб в частном порядке заявил, что потребуется смена менеджера, и теперь приступает к планам преемственности. Менеджер «Лестер Сити» Брендан Роджерс - идеальный кандидат, но Эрик тен Хаг из «Аякса» и босс Испании Энрике также впечатлили. Проблема, однако, в том, что все трое преуспевают на своих нынешних должностях и вряд ли уйдут в середине своих кампаний.
В результате неясно, Сульшер будет уволен, или вполне возможно, что он доигрывает сезон на «Олд Траффорд?»
Даже летом Энрике все равно не будет подходящим вариантом, поскольку он недавно заявил, что не покинет свою роль главного тренера Ла Рохи до истечения срока его контракта, который состоится после Чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря.
Энрике пользовался огромным успехом на своей последней позиции в клубе, выиграв с «Барселоной» в 2015 году, и когда недавно его спросили, был ли президент каталонского клуба Лапорта на связи по поводу вакантной на тот момент должности менеджера, он быстро отверг это предположение.
«Не думаю, что у него есть мой номер телефона», - сказал он.
«Я тренер здесь, и я обычно сдерживаю слово. Я точно буду здесь, пока не закончится мой контракт».
Нынешний босс «Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер в последние недели чувствовал себя неуверенно, поскольку его команда еще больше истощилась, а досадные поражения были нанесены от «Лестер Сити», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».
Понятно, что одна из основных причин, по которой Сульшер не был уволен, заключается в том, что подходящая замена не найдена, а клуб не заинтересован в Антонио Конте, который вместо этого перешел в «Тоттенхэм».
Тем не менее, клуб в частном порядке заявил, что потребуется смена менеджера, и теперь приступает к планам преемственности. Менеджер «Лестер Сити» Брендан Роджерс - идеальный кандидат, но Эрик тен Хаг из «Аякса» и босс Испании Энрике также впечатлили. Проблема, однако, в том, что все трое преуспевают на своих нынешних должностях и вряд ли уйдут в середине своих кампаний.
В результате неясно, Сульшер будет уволен, или вполне возможно, что он доигрывает сезон на «Олд Траффорд?»
Даже летом Энрике все равно не будет подходящим вариантом, поскольку он недавно заявил, что не покинет свою роль главного тренера Ла Рохи до истечения срока его контракта, который состоится после Чемпионата мира по футболу в Катаре, 18 декабря.
Энрике пользовался огромным успехом на своей последней позиции в клубе, выиграв с «Барселоной» в 2015 году, и когда недавно его спросили, был ли президент каталонского клуба Лапорта на связи по поводу вакантной на тот момент должности менеджера, он быстро отверг это предположение.
«Не думаю, что у него есть мой номер телефона», - сказал он.
«Я тренер здесь, и я обычно сдерживаю слово. Я точно буду здесь, пока не закончится мой контракт».