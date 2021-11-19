Луис Энрике может возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:09

Будущее главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера находится под вопросом.

«Красные дьяволы» рассматривают множество кандидатов на замену норвежскому специалисту. Новым претендентом на пост наставника манчестерского клуба стал главный тренер сборной Испании .

Руководству «Манчестер Юнайтед» нравится атакующий стиль футбола Энрике и его способность успешно работать со звёздными игроками.