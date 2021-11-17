Лэмпард не возглавит «Рейнджерс»

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вчера, 10:17

Бывший наставник «Челси» не входит в список кандидатов на должность главного тренера «Рейнджерс», пишет Sky Sports.

Ранее английская пресса связывала специалиста с шотландским клубом. «Рейнджерс» же недавно покинул Стивен Джеррард, который перебрался в «Астон Виллу».