ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиШотландия. Премьер-лига 2021/2022

Лэмпард не возглавит «Рейнджерс»

вчера, 10:17

Бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не входит в список кандидатов на должность главного тренера «Рейнджерс», пишет Sky Sports.

Ранее английская пресса связывала специалиста с шотландским клубом. «Рейнджерс» же недавно покинул Стивен Джеррард, который перебрался в «Астон Виллу».

Все новости
СлухиВан Бронкхорст может возглавить «Рейнджерс»
Сегодня, 09:46 Комментарии2
СлухиЗидан сообщил «Манчестер Юнайтед», что не возглавит команду до лета
Вчера, 19:50 Комментарии9
СлухиПереговоры «Спартака» с тренером Ваноли находятся в продвинутой стадии
16 ноября Комментарии26
СлухиНуну Санту ждёт предложений от клубов АПЛ
16 ноября Комментарии6
СлухиКуман может возглавить «Рейнджерс»
14 ноября Комментарии5
Зидан отказывается возглавить «Диснейленд для взрослых». Почеттино променяет Месси на Роналду
14 ноябряВадим Багров в блоге Футбол - это больКомментарии17
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:42
Рейнджерс с его составом любой может тренировать и всегда быть не ниже второго места в чемпионате Шотландии.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:25
Франк Лампард не был включен в окончательный список из трех тренеров «Рейнджерс». Сообщается, что бывший тренер «Челси» больше не рассматривается советом директоров «Айброкс».

Видение Джованни ван Бронкхорста клуба «согласовано» с теми, кто был на собеседовании.

Они сказали, что голландский герой - один из трех оставшихся в числе целей «рейнджеров». Однако Лэмпарда в этом списке нет. Говорят, что спортивный директор Росс Уилсон проведет дальнейшие обсуждения с теми, кто сегодня остался в шорт-листе.
beefs
beefs
вчера в 11:07
интересная информация, только не для нас...
Bombardier
Bombardier
вчера в 10:57
Невелика потеря.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:49
Ждёт у моря погоды 😀
112910415
112910415
вчера в 10:45
постараемся это пережить )
Cat01
Cat01
вчера в 10:27
видно так будет
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:27
Не возглавит и не возглавит...
Будет ожидать предложения в Англии...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:20
Ну и ладно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100