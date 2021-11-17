Лэмпард не возглавит «Рейнджерс»

Бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард не входит в список кандидатов на должность главного тренера «Рейнджерс», пишет Sky Sports.
Ранее английская пресса связывала специалиста с шотландским клубом. «Рейнджерс» же недавно покинул Стивен Джеррард, который перебрался в «Астон Виллу».
Видение Джованни ван Бронкхорста клуба «согласовано» с теми, кто был на собеседовании.
Они сказали, что голландский герой - один из трех оставшихся в числе целей «рейнджеров». Однако Лэмпарда в этом списке нет. Говорят, что спортивный директор Росс Уилсон проведет дальнейшие обсуждения с теми, кто сегодня остался в шорт-листе.
Видение Джованни ван Бронкхорста клуба «согласовано» с теми, кто был на собеседовании.
Они сказали, что голландский герой - один из трех оставшихся в числе целей «рейнджеров». Однако Лэмпарда в этом списке нет. Говорят, что спортивный директор Росс Уилсон проведет дальнейшие обсуждения с теми, кто сегодня остался в шорт-листе.
Будет ожидать предложения в Англии...
Будет ожидать предложения в Англии...