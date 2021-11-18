«Это неуважение к Сульшеру». Роджерс — о слухах про своё назначение в МЮ

Главный тренер «Лестера» ответил на вопрос о слухах касательно его возможного назначения на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

Есть два момента. Во-первых, с вашей стороны неуважительно задавать этот вопрос, когда у команды есть тренер, Сульшер — хороший тренер и хороший человек, который работает в клубе.

Во-вторых, я действительно не могу это комментировать, потому что это неправда. Я присутствую здесь как тренер «Лестера», я горжусь тем, что нахожусь в этом клубе, имею честь быть здесь и полностью предан игрокам, клубу, владельцам.

Вот, собственно, и все. Весь остальной шум вокруг этого — это то, что мы не можем контролировать. Я сосредоточен, как делал это в своей карьере, так что единственный клуб, о котором я думаю, — это «Челси», и я готовлюсь к этому матчу.