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«Это неуважение к Сульшеру». Роджерс — о слухах про своё назначение в МЮ

вчера, 19:37

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс ответил на вопрос о слухах касательно его возможного назначения на пост наставника «Манчестер Юнайтед».

Есть два момента. Во-первых, с вашей стороны неуважительно задавать этот вопрос, когда у команды есть тренер, Сульшер — хороший тренер и хороший человек, который работает в клубе.

Во-вторых, я действительно не могу это комментировать, потому что это неправда. Я присутствую здесь как тренер «Лестера», я горжусь тем, что нахожусь в этом клубе, имею честь быть здесь и полностью предан игрокам, клубу, владельцам.

Вот, собственно, и все. Весь остальной шум вокруг этого — это то, что мы не можем контролировать. Я сосредоточен, как делал это в своей карьере, так что единственный клуб, о котором я думаю, — это «Челси», и я готовлюсь к этому матчу.

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Все комментарии
Рома Олейник
Рома Олейник
сегодня в 14:52
А я помню, как перед трансфером Бекхэма в "Реал" всё отрицали и говорили, что это неуважение к Луишу Фигу.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 05:39
Сульшер − хороший человек и плохой тренер, а Роджерс пусть и дальше тренирует "лис". Не нужен он в МЮ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:04
Высшая этика Роджерса.
Foxes
Foxes
вчера в 21:22
Руки прочь от Роджерса!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:55
Не дают спокойно Сульшеру поработать
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:41
Хоть один нормальный нашёлся. А то сейчас послушаешь некоторых - при живом тренере сами предлагают свои услуги.
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:40
Сульшер -парадоксальный тренер, он уже так болтается года 2 на грани)))
shlomo
shlomo
вчера в 19:37
Сульшер еще повоюет...:)))
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