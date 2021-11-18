Ван Бронкхорст может возглавить «Рейнджерс»

Бывший главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст близок к назначению на аналогичный пост в «Рейнджерс».
Ранее 46-летний нидерландец выступал за клуб из Глазго в качестве игрока.
«Рейнджерс» же недавно покинул Стивен Джеррард, который перебрался в «Астон Виллу».
Чемпионы Шотландии в Премьер-лиге искали замену главному тренеру после того, как Стивен Джеррард перешел в «Астон Виллу» на прошлой неделе после трех лет руководства. Бывший игрок «Рейнджерс» ван Бронкхорст руководил «Фейеноордом» с 2015 по 2019 год и в последнее время был главным тренером «Гуанчжоу Сити», считается, что клуб первым выбрал эту роль для него.
Спортивный директор «Рейнджерс» Росс Уилсон вел переговоры, и понятно, что и клуб, и ван Бронкхорст довольны тем, как они продвигаются, и договоренность неизбежна.
Ван Бронкхорст играл за «Рейнджерс» с 1998 по 2001 год, выиграв два чемпионских титула, включая тройной чемпионский титул в сезоне 1998-99, и сыграл 117 матчей. Он также заработал 106 матчей за сборную Нидерландов за очень успешную игровую карьеру, в том числе за «Арсенал» и «Барселону».
«Рейнджерс» опережает «Селтик» на четыре очка, занимая верхнюю строчку в таблице Премьер-лиги после 13 игр. Их следующий матч в воскресенье - полуфинал Кубка Шотландской лиги против Хиберниана в Хэмпден-Парке.
Если предположить, что сделка будет согласована и объявлена с ван Бронкхорстом до выходных, маловероятно, что полуфинал станет его первой ответственной игрой. В настоящее время «Рейнджерс» возглавляет временная тренерская команда, в которую входят Дэвид МакКаллум и Джермейн Дефо, а руководящая должность остается вакантной.
Следующий матч «Рейнджерс» после этих выходных - игра группового этапа Лиги Европы на «Иброкс» против «Спарты» в следующий четверг. После этого идут выездные матчи лиги с Ливингстоном и Хибернианом. Клуб очень хотел быстро найти нового менеджера после выхода в Лигу чемпионов, но с уверенностью, если они сохранят свой титул в этом сезоне.
Чемпионы Шотландии в Премьер-лиге искали замену главному тренеру после того, как Стивен Джеррард перешел в «Астон Виллу» на прошлой неделе после трех лет руководства. Бывший игрок «Рейнджерс» ван Бронкхорст руководил «Фейеноордом» с 2015 по 2019 год и в последнее время был главным тренером «Гуанчжоу Сити», считается, что клуб первым выбрал эту роль для него.
Спортивный директор «Рейнджерс» Росс Уилсон вел переговоры, и понятно, что и клуб, и ван Бронкхорст довольны тем, как они продвигаются, и договоренность неизбежна.
Ван Бронкхорст играл за «Рейнджерс» с 1998 по 2001 год, выиграв два чемпионских титула, включая тройной чемпионский титул в сезоне 1998-99, и сыграл 117 матчей. Он также заработал 106 матчей за сборную Нидерландов за очень успешную игровую карьеру, в том числе за «Арсенал» и «Барселону».
«Рейнджерс» опережает «Селтик» на четыре очка, занимая верхнюю строчку в таблице Премьер-лиги после 13 игр. Их следующий матч в воскресенье - полуфинал Кубка Шотландской лиги против Хиберниана в Хэмпден-Парке.
Если предположить, что сделка будет согласована и объявлена с ван Бронкхорстом до выходных, маловероятно, что полуфинал станет его первой ответственной игрой. В настоящее время «Рейнджерс» возглавляет временная тренерская команда, в которую входят Дэвид МакКаллум и Джермейн Дефо, а руководящая должность остается вакантной.
Следующий матч «Рейнджерс» после этих выходных - игра группового этапа Лиги Европы на «Иброкс» против «Спарты» в следующий четверг. После этого идут выездные матчи лиги с Ливингстоном и Хибернианом. Клуб очень хотел быстро найти нового менеджера после выхода в Лигу чемпионов, но с уверенностью, если они сохранят свой титул в этом сезоне.