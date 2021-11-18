Ван Бронкхорст может возглавить «Рейнджерс»

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вчера, 09:46

Бывший главный тренер «Фейеноорда» близок к назначению на аналогичный пост в «Рейнджерс».

Ранее 46-летний нидерландец выступал за клуб из Глазго в качестве игрока.

«Рейнджерс» же недавно покинул Стивен Джеррард, который перебрался в «Астон Виллу».