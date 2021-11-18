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Ван Бронкхорст может возглавить «Рейнджерс»

вчера, 09:46

Бывший главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст близок к назначению на аналогичный пост в «Рейнджерс».

Ранее 46-летний нидерландец выступал за клуб из Глазго в качестве игрока.

«Рейнджерс» же недавно покинул Стивен Джеррард, который перебрался в «Астон Виллу».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:03
Джованни ван Бронкхорст вот-вот будет объявлен новым менеджером «Рейнджерс». Клуб уверен в заключении сделки в четверг. Представители «Рейнджерс» встретились с 46-летним тренером в Амстердаме во вторник, чтобы обсудить условия после первой встречи в субботу в Лондоне.

Чемпионы Шотландии в Премьер-лиге искали замену главному тренеру после того, как Стивен Джеррард перешел в «Астон Виллу» на прошлой неделе после трех лет руководства. Бывший игрок «Рейнджерс» ван Бронкхорст руководил «Фейеноордом» с 2015 по 2019 год и в последнее время был главным тренером «Гуанчжоу Сити», считается, что клуб первым выбрал эту роль для него.

Спортивный директор «Рейнджерс» Росс Уилсон вел переговоры, и понятно, что и клуб, и ван Бронкхорст довольны тем, как они продвигаются, и договоренность неизбежна.

Ван Бронкхорст играл за «Рейнджерс» с 1998 по 2001 год, выиграв два чемпионских титула, включая тройной чемпионский титул в сезоне 1998-99, и сыграл 117 матчей. Он также заработал 106 матчей за сборную Нидерландов за очень успешную игровую карьеру, в том числе за «Арсенал» и «Барселону».

«Рейнджерс» опережает «Селтик» на четыре очка, занимая верхнюю строчку в таблице Премьер-лиги после 13 игр. Их следующий матч в воскресенье - полуфинал Кубка Шотландской лиги против Хиберниана в Хэмпден-Парке.

Если предположить, что сделка будет согласована и объявлена ​​с ван Бронкхорстом до выходных, маловероятно, что полуфинал станет его первой ответственной игрой. В настоящее время «Рейнджерс» возглавляет временная тренерская команда, в которую входят Дэвид МакКаллум и Джермейн Дефо, а руководящая должность остается вакантной.

Следующий матч «Рейнджерс» после этих выходных - игра группового этапа Лиги Европы на «Иброкс» против «Спарты» в следующий четверг. После этого идут выездные матчи лиги с Ливингстоном и Хибернианом. Клуб очень хотел быстро найти нового менеджера после выхода в Лигу чемпионов, но с уверенностью, если они сохранят свой титул в этом сезоне.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:49
Тогда удачной работы в Глазго.
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