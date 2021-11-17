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Нидерланды обыграли Норвегию и стали ещё одним участником ЧМ-2022

сегодня, 00:38
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 0Логотип футбольный клуб НорвегияНорвегияМатч завершен

Сборная Нидерландов обыграла сборную Норвегии со счётом 2:0 и вышла на ЧМ-2022.

Роттердам, стадион Де Кейп

Нидерланды — Норвегия 2:0 (0:0)
Голы: Бергвейн 84, Депай 90+1

Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вейналдум, де Йонг, Классен (де Рон 74), Бергвейн, Депай, Груневельд (Аке 89)
Главный тренер: ван Гал Луи.

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Ольсен 87), Страндберг, Ханче-Ольсен, Мелинг, Эдегор, Норманн (Роде Грегерсен 74), Торсби (Аурснес 46), Сольбаккен (Хауге 46), Серлот, Эльюнусси
Главный тренер: Сольбаккен Столе.

Предупреждения: Торсби 39, Серлот 43, Думфрис 79, де Лигт 80

Судья: Тюрпен Клеман.

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 11:46
Пора нидерландцам напомнить о себе 😉
112910415
112910415
сегодня в 08:06
Ура !
Не пришло ли время больших побед ?!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:37
Молодцы, удачной игры на Мундиале.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:16
Надеемся старина Ван Гаал тряхнет стариной и возьмет долгожданный для Нидерландов ЧМ!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:53
Жаль на ЧМ 2018 не пробились, надеюсь, Ван Гаал к ЧМ новых потециальных звёзд откроет, раскроет даст миру футбола новые имена из сборной Нидерландов!!!
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