Нидерланды обыграли Норвегию и стали ещё одним участником ЧМ-2022

Сборная Нидерландов обыграла сборную Норвегии со счётом 2:0 и вышла на ЧМ-2022.
Роттердам, стадион Де Кейп
Нидерланды — Норвегия 2:0 (0:0)
Голы: Бергвейн 84, Депай 90+1
Нидерланды: Силлессен, Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, Вейналдум, де Йонг, Классен (де Рон 74), Бергвейн, Депай, Груневельд (Аке 89)
Главный тренер: ван Гал Луи.
Норвегия: Нюланд, Педерсен (Ольсен 87), Страндберг, Ханче-Ольсен, Мелинг, Эдегор, Норманн (Роде Грегерсен 74), Торсби (Аурснес 46), Сольбаккен (Хауге 46), Серлот, Эльюнусси
Главный тренер: Сольбаккен Столе.
Предупреждения: Торсби 39, Серлот 43, Думфрис 79, де Лигт 80
Судья: Тюрпен Клеман.
Не пришло ли время больших побед ?!
Не пришло ли время больших побед ?!