Оуэн выбрал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказал мнение, что форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заслуживает выиграть «Золотой мяч» в текущем году.
Я выбрал бы Роберта. Есть и другие кандидаты, не поймите меня неправильно. Салах провел прекрасный сезон, хотя он ничего не смог выиграть. Жоржиньо, с другой стороны, для «Челси» выиграл все. Но я не думаю, что он потенциально достаточно хорош, чтобы завоевать этот приз раньше таких футболистов, как Левандовски.
Его цифры впечатляют. Было бы большим преступлением, если бы он продолжил свою карьеру, не выиграв эту награду. Он прекрасный форвард.
33-летний Левандовски забил 48 голов в 40 матчах в минувшем сезоне.
В 2001 году Оуэну был вручен Золотой мяч,который в ту пору еще не являлся собственностью Лионеля Месси и Криштиану Роналду...хотя лично для меня главным претендентом был Рауль...но тогда журналюги посчитали иначе
Хотя все мы видели случаи когда ЗМ вручался не тем кто его заслуживал...но сейчас с Оуэном сложно не согласиться ...Роберт заслужил!
В 2001 году Оуэну был вручен Золотой мяч,который в ту пору еще не являлся собственностью Лионеля Месси и Криштиану Роналду...хотя лично для меня главным претендентом был Рауль...но тогда журналюги посчитали иначе
Хотя все мы видели случаи когда ЗМ вручался не тем кто его заслуживал...но сейчас с Оуэном сложно не согласиться ...Роберт заслужил!