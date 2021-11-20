Оуэн выбрал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии высказал мнение, что форвард мюнхенской «Баварии» заслуживает выиграть «Золотой мяч» в текущем году.

Я выбрал бы Роберта. Есть и другие кандидаты, не поймите меня неправильно. Салах провел прекрасный сезон, хотя он ничего не смог выиграть. Жоржиньо, с другой стороны, для «Челси» выиграл все. Но я не думаю, что он потенциально достаточно хорош, чтобы завоевать этот приз раньше таких футболистов, как Левандовски.

Его цифры впечатляют. Было бы большим преступлением, если бы он продолжил свою карьеру, не выиграв эту награду. Он прекрасный форвард.