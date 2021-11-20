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Оуэн выбрал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

вчера, 08:18

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Майкл Оуэн высказал мнение, что форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заслуживает выиграть «Золотой мяч» в текущем году.

Я выбрал бы Роберта. Есть и другие кандидаты, не поймите меня неправильно. Салах провел прекрасный сезон, хотя он ничего не смог выиграть. Жоржиньо, с другой стороны, для «Челси» выиграл все. Но я не думаю, что он потенциально достаточно хорош, чтобы завоевать этот приз раньше таких футболистов, как Левандовски.

Его цифры впечатляют. Было бы большим преступлением, если бы он продолжил свою карьеру, не выиграв эту награду. Он прекрасный форвард.

33-летний Левандовски забил 48 голов в 40 матчах в минувшем сезоне.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 16:04
У Месси таких неоднозначных ЗМ уже четыре
амурец
амурец ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 16:02
Он уже так 4 их получил
Брулин
Брулин
вчера в 11:12
В свое время Оуэн же получил Золотой Мяч, хотя фаворитом был Рауль, так что все неоднозначно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:55
Месси готов пройти к ЗМ по трупам.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:52
Главное, чтобы ЗМ не получил Месси.
А заслужил его Левандовски, второй год подряд.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:14
Полностью поддерживаю мнение Оуэна
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:14
Я с ним согласен!
ОПС
ОПС
вчера в 09:51
Одним словом - заслужил.
112910415
112910415
вчера в 09:48
и это весомое мнение
ABir
ABir
вчера в 09:25
Возможно это один из последних шансов Левандовски на Золотой мяч
амурец
амурец
вчера в 09:25
Все говорят либо Левандовски км либо Бензема, но ЗМ уже решили подарить тому кто привык получать его на халяву
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 09:22
Леву с 1 ЗМ.) Не останавливайся поляк, и дальше уничтожай некоторых со счетом 8-2))))))))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:01
Ну да - Роберт!
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:58
Воспитанник Ливерпуля в конце 90-х буквально ворвался в футбольную элиту. Блестяще сыграл на ЧМ-98. Отыграв восемь сезонов в Ливерпуле и завоевав несколько титулов включая Кубок Англии, Майкл принял решение перебраться в Мадридский Реал. Возможно, это решение было ошибкой. В Испании британского форварда замучили травмы, из-за которых он так и не сумел полностью продемонстрировать свой потенциал.
В 2001 году Оуэну был вручен Золотой мяч,который в ту пору еще не являлся собственностью Лионеля Месси и Криштиану Роналду...хотя лично для меня главным претендентом был Рауль...но тогда журналюги посчитали иначе
Хотя все мы видели случаи когда ЗМ вручался не тем кто его заслуживал...но сейчас с Оуэном сложно не согласиться ...Роберт заслужил!
Elliada
Elliada
вчера в 08:57
Сколько ненавистников. Победитель уже известен. Не забудьте поздравить Месси с ЗМ
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 08:48
Про карлика уже никто и не вспоминает))) Верно говорит,уже многие за Леву!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:27
Конечно, Оуэн прав, вообщем даже любой из этого списка только не карлик.
протон
протон
вчера в 08:22
Да, в этом году, в общем то, пофик кому дадут...
Месси сам запорол все своей халтурой...
А так то все знают, что лучше него в футбол никто не играет...
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