Смородская требует штраф ответственным за газон в игре Россия — Хорватия.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от поединка Россия — Хорватия (0:1) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022:
Поле было в ужасном состоянии, на стадионе не функционировал дренаж. В какой-то степени это нас спасало, потому что не давало Хорватии играть на всю мощь. Сегодня всем было трудно в таких условиях. Также россиянам было сложно играть в таком темпе.
Я считаю, что требуется оштрафовать ответственных за состояние газона в сегодняшней игре. Они не должны были допустить проведение матча на таком газоне.
Сборная России сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Хорваты завоевали прямую путевку в Катар.
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Видимо Смородской хотелось чтобы наша команда проиграла с ещё более крупным счётом, раз требует наказания за плохой газон.
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Видимо Смородской хотелось чтобы наша команда проиграла с ещё более крупным счётом, раз требует наказания за плохой газон.
Что там, кстати, по поводу её клеветы в адрес Спартака? Надеюсь, накажут тётю Олю.
Что там, кстати, по поводу её клеветы в адрес Спартака? Надеюсь, накажут тётю Олю.