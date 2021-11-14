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Смородская требует штраф ответственным за газон в игре Россия — Хорватия

вчера, 21:32
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от поединка Россия — Хорватия (0:1) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2022:

Поле было в ужасном состоянии, на стадионе не функционировал дренаж. В какой-то степени это нас спасало, потому что не давало Хорватии играть на всю мощь. Сегодня всем было трудно в таких условиях. Также россиянам было сложно играть в таком темпе.

Я считаю, что требуется оштрафовать ответственных за состояние газона в сегодняшней игре. Они не должны были допустить проведение матча на таком газоне.

Сборная России сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022. Хорваты завоевали прямую путевку в Катар.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:14
Ольга Юрьевна знает : её мнение предельно интересно российскому народу ! )
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:41
Поле было на нашей стороне.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:08
Плохой газон помог не проиграть крупно.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:48
от разгрома нас спас гений Карпина, но среди армейских это трудно признать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:44
Погода спасла нас от разгрома.
Землянин
Землянин
вчера в 23:29
Удивительно, в решающем матче, где команде хозяев нужна победа, так oб@cp@тьcя с полем и газоном. Жаль, что и нам это вышло боком
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:18
Теперь будем год искать виноватых!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:02
На таком поле невозможно было встать на колено!
Futurista
Futurista
вчера в 22:29
Если абстрагироваться от Смородской, поле действительно было в ужасном состоянии...думаю если бы матч проходил в Москве любая приличная европейская команда при проигрыше подала бы протест...
cska1948
cska1948
вчера в 22:20
"...В какой-то степени это нас спасало, потому что не давало Хорватии играть на всю мощь..."
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Видимо Смородской хотелось чтобы наша команда проиграла с ещё более крупным счётом, раз требует наказания за плохой газон.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:18
Смородская требует штраф ответственным за газон в игре Россия — Хорватия.
makkie
makkie
вчера в 22:02
О, любительница пообсуждать расизм выступила.
Что там, кстати, по поводу её клеветы в адрес Спартака? Надеюсь, накажут тётю Олю.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:56
Я всегда к тётушке Оле отношусь безразлично а здесь пожалуй её поддержу, дело не в штрафе а в другом, если бы игра проходила у нас и на таком поле то вони было бы на всю планету и впервую очередь от самих хорватов.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:47
У Смродской ключевое слово это штраф.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:46
Разрешаю Смородской оштрафовать усташей.
Сантус
Сантус
вчера в 21:37
Хитрая тётка Оля.В одном посте и похвалила газон(помог) и облаяла....Огонь баба...)
beefs
beefs
вчера в 21:37
О чем это она, дождь лил такой, что дренаж не справился...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:35
Это нам не поможет, результат на табло
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