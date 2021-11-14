Смородская требует штраф ответственным за газон в игре Россия — Хорватия.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от поединка Россия — Хорватия (0:1) в рамках отборочного цикла к ЧМ -2022:

Поле было в ужасном состоянии, на стадионе не функционировал дренаж. В какой-то степени это нас спасало, потому что не давало Хорватии играть на всю мощь. Сегодня всем было трудно в таких условиях. Также россиянам было сложно играть в таком темпе.

Я считаю, что требуется оштрафовать ответственных за состояние газона в сегодняшней игре. Они не должны были допустить проведение матча на таком газоне.