Титов о будущем Карпина: «Если покинет сборную, то его заберёт любой клуб»

Экс-игрок московского «Спартака» поделился мыслями касательно работы тренера сборной России и его будущего:

Важно понимать, что ответственность в сборной не сравнима с деятельностью в клубе. Здесь фанаты могут подкинуть тебя очень высоко, а потом убрать руки и не поймать. Если мы болеем за сборную, то давайте поддерживать ее и дальше после неудачи с хорватами. Жизнь-то продолжается. Мы не знаем, кто придет после Валеры. А если станет еще хуже?

Черчесова после ЧМ -2018 тоже боготворили? У Карпина другая ситуация — ему еще надо пробиться на мундиаль, тогда как Черчесов уже был там из-за домашнего статуса турнира. Саламыч знал, что ему нужно только подойти к чемпионату мира в оптимальной форме. У Валеры же сумасшедшие шесть игр в квалификации и стыки. Он потратил кучу энергии, десять раз подумал: а на фига мне это нужно — у меня дома дети и жена-красавица.

Если он покинет сборную, то его заберет любой клуб. Думаю, что и зарубежный.