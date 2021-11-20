Титов о будущем Карпина: «Если покинет сборную, то его заберёт любой клуб»

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями касательно работы тренера сборной России Валерия Карпина и его будущего:
Важно понимать, что ответственность в сборной не сравнима с деятельностью в клубе. Здесь фанаты могут подкинуть тебя очень высоко, а потом убрать руки и не поймать. Если мы болеем за сборную, то давайте поддерживать ее и дальше после неудачи с хорватами. Жизнь-то продолжается. Мы не знаем, кто придет после Валеры. А если станет еще хуже?
Черчесова после ЧМ-2018 тоже боготворили? У Карпина другая ситуация — ему еще надо пробиться на мундиаль, тогда как Черчесов уже был там из-за домашнего статуса турнира. Саламыч знал, что ему нужно только подойти к чемпионату мира в оптимальной форме. У Валеры же сумасшедшие шесть игр в квалификации и стыки. Он потратил кучу энергии, десять раз подумал: а на фига мне это нужно — у меня дома дети и жена-красавица.
Если он покинет сборную, то его заберет любой клуб. Думаю, что и зарубежный.
Соглашение Карпина и его тренерского штаба заканчивается 31 марта 2022 года.
Сборная России в своей отборочной группе к ЧМ-2022 заняла второе место. Команде предстоят стыковые матчи будущей весной.
Все мы знаем, кто "бежит с тонущего корабля", а сборная России сейчас это и есть "тонущий корабль", так как шансы выиграть путёвку по новой системе стыковых матчей мизерные, новая система практически исключает попадания слабых сборных на ЧМ...
НО, если уж ты принял решение и возглавил сборную России так надо идти до финиша, несмотря на то, какой этот финиш будет...А не бросать сборную на распутье!!!
Идти до финиша вместе с командой, которая в тебя поверила...
Все мы знаем, кто "бежит с тонущего корабля", а сборная России сейчас это и есть "тонущий корабль", так как шансы выиграть путёвку по новой системе стыковых матчей мизерные, новая система практически исключает попадания слабых сборных на ЧМ...
НО, если уж ты принял решение и возглавил сборную России так надо идти до финиша, несмотря на то, какой этот финиш будет...А не бросать сборную на распутье!!!
Идти до финиша вместе с командой, которая в тебя поверила...