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Титов о будущем Карпина: «Если покинет сборную, то его заберёт любой клуб»

вчера, 10:14

Экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями касательно работы тренера сборной России Валерия Карпина и его будущего:

Важно понимать, что ответственность в сборной не сравнима с деятельностью в клубе. Здесь фанаты могут подкинуть тебя очень высоко, а потом убрать руки и не поймать. Если мы болеем за сборную, то давайте поддерживать ее и дальше после неудачи с хорватами. Жизнь-то продолжается. Мы не знаем, кто придет после Валеры. А если станет еще хуже?

Черчесова после ЧМ-2018 тоже боготворили? У Карпина другая ситуация — ему еще надо пробиться на мундиаль, тогда как Черчесов уже был там из-за домашнего статуса турнира. Саламыч знал, что ему нужно только подойти к чемпионату мира в оптимальной форме. У Валеры же сумасшедшие шесть игр в квалификации и стыки. Он потратил кучу энергии, десять раз подумал: а на фига мне это нужно — у меня дома дети и жена-красавица.

Если он покинет сборную, то его заберет любой клуб. Думаю, что и зарубежный.

Соглашение Карпина и его тренерского штаба заканчивается 31 марта 2022 года.

Сборная России в своей отборочной группе к ЧМ-2022 заняла второе место. Команде предстоят стыковые матчи будущей весной.

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Все комментарии
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 15:49
Я смотрю - очередной псевдо-эксперт нарисовался
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:31
Если Карпин бросит сборную то это будет выглядеть некрасиво. Если уж взялся за дело то доводи его до конца.
YVG
YVG
вчера в 14:01
Тренер, который в своей карьере с клубами никогда ничего не добился, ничего не добьется и со сборной. Его место в спартаке, менять пятое место в одном сезоне на восьмое в другом и всегда быть в центре скандала.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 13:57
Он и про Аленичева так говорил, недавно про Тихонова.
прохожий.
прохожий. ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:46
В ЦСКА он сам не пойдет никогда.( Об этом он не раз говорил).Зенит его не позовет,так как Карпин любит сам принимать решения о подборе игроков,а это не подходит руководителям Зенита.А Спартак это треш.Пока Федун и К у руля тренерская чехорда будет продолжаться.Карпину это не надо.Скорей всего это будет опять южная команда.Ростов,Краснодар.
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:36
Просто Карпин хочет продления контракта до окончания отбора на следующее Евро - вот тут у него будет много времени на подбор игроков и тогда уже с него можно спросить по полной)) А сейчас околофутбольные деятели пусть благодарят его за то что вывел сборную в стыки на один уровень с Италией и Португалией))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:22
Может быть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:14
А когда-то он тренировал Армавир....
николай николаев 3
николай николаев 3 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:11
Извини, с телефона и пишет что хочет.
порт
порт
вчера в 12:48
Когда Карпин говорит, "а на фига нужна мне эта сборная", это нормально, а когда это же говорит игрок, это предательство? Или я что то пропустил?
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:47
Любой клуб вряд ли возьмёт Валеру, а такие как Урал, Химки, Нижний, пожалуй, да.
shur
shur
вчера в 11:46
...по чесноку, только в Спартак, за идеей возрождения клуба, только вот одно
совпадение, что в Сборной, что в Клубе - полная ж-па, с нуля начинать надо, а это у
нас в стране проблематично!!! А, так я его вижу опять в Ростове, без шума и пыли,
потихоньку и средненько!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:37
В Думу ему пора ! Там все спортсмены и артисты ...
николай николаев 3
николай николаев 3
вчера в 11:34, ред.
Кто подскажет за какие тренеские идеи и заслуги Карпиным должны так интересоваться? Что он интересного сделал в сборной? Просто пиар вокруг него, а сборная набирала очки благодаря фарту и не более. Разве ничья с Хорватами не везение. А может автогол с Словакией не удача? Ведь нас катали в этих матчах. А разве не позорный первый тайм с Кипром и не известно какой бы был второй если б Сафонов не спас на последних минутах первого тайма и не грубейшая ошибка защитника Кипра в начале второго? Разве это не фарт? Подскажите когда сборная выиграла именно благодаря гл тренера? Кто скажет чем сборная Карпина играла лучше чем сборная Черчесова? Перестаньте делать себе идолов и поклоняться им. Только в России может тренер команды идущей на последнем месте в лиги стать гл тренером сборной. Пипец и вы с таким понятием ждёте сильной сборной? Почему не лучшего тренера Семака? Почему не тренера стабильно играющей два сезона подряд команды Сочи идущие в пятёрке, Федотова? Что показал Карпин? Заслуга игры Ростова это состав Попов, Еременко, Ионов и хорошая молодёжь. Чуть ослаб состав и Карпин провалил Ростов до дна, а разве в Сочи сильней состав Ростова? Почему с Тедеевым тем же составом Ростов набирает обороты, с Карпиным весну провалили и сезон начали с провала? Перестаньте пиарщиков делать звездами. Если Карпин был лучшим футболистом, здесь ни кто не оспорит, но не надо с него делать Бескова и Лобановского.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:11
Никуда он не уйдёт,потому что самолюбив (пусть вспыльчив ),достаточно последователен в своих представлениях "о сущностях" и амбициозен.А "жена-красавица"-это скорее минус(при её сетевой активности),и это вряд ли в плюс ,при принятии решения.
На природе посидит,подышит и поймёт,что общая негативная оценка возможностей и перспектив сборной в данном случае скорее бонус любому тренеру,взявшемуся за это безнадёжное дело. "Что с них,мол,взять,тут и сам Моуриньо беспомощен!".Ну а полить грязью мы всегда горазды,вот теперь снова обострится "проблема" рекордсмена-шалуна,ну так это для Валеры привычное поле противоборства,и только по вкусу!
112910415
112910415
вчера в 11:11
" любой клуб " не возьмёт, не найдёт достаточных аргументов
Oplot
Oplot
вчера в 11:04, ред.
Тогда в срочном порядке нужно возвращать Черчесова.Он был одним из лучших тренеров планеты.Уверенно выводил свою команду на ЧМ и ЧЕ в отличии от Карпина.При Черчесове у команды было стремление доминировать и подавлять любого соперника.Дзюба и Кудряшов раскрыли себя с самых лучших сторон,и показали свой невероятный талант.При Карпина команда не развивается,а Черчесов снова может вернуть сборной великую, мировую славу,известность благодаря своему тренерскому гению.
YVG
YVG
вчера в 10:56
Такое впечатление, что Титов опять на бромантане катается.
протон
протон
вчера в 10:51
Думаю да, Карпин показывает дело.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:49
Если Карпин уйдёт сейчас, до стыковых матчах - ни один серьёзный клуб с ним контракт не заключит. Ибо человек готовый сдаться в середине пути никому не нужен. Карпин в любом случае должен доработать до конца стыков. Тогда он может быть кому-то интересен.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:47
Это еще не факт.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:44
Никак не пойму одно, с чего взяли, что Черчесова боготворили после чемпионата Мира. Черчесов перед началом чемпионата подвергался жесточайшей критики и у людей, кто действительно интересуется и смотрит футбол, кроме решающих матчей сборной, он также продолжал вызывать настороженное отношение, только после Чемпионата Мира 2018 года хейт немного поугас. Боготворили его возможно болельщики национальной сборной, которые смотрят матчи сборной в финальной части чемпионата мира после передачи Урганта про "Усы надежды", то есть люди несколько далекие от футбола. И по моему, что Карпина примет любой клуб - это полная ерунда. Кто-нибудь всерьез верит, что Карпин может оказаться в "Зените", "ЦСКА" или "Спартаке" и это не говоря уже про зарубежные клубы, где он по сути до сих пор нет никто и звать никак. Конечно поддержка Титова очень приятна, но надо адекватно оценивать ситуацию.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:38, ред.
Если В.Карпин покинет сборную именно сейчас, оставив игроков, которые поверили в него, и уйдёт в отставку, оставив сборную России перед стыковыми матчами, то он потеряет свой авторитет и очень надолго, а возможно и навсегда...

Все мы знаем, кто "бежит с тонущего корабля", а сборная России сейчас это и есть "тонущий корабль", так как шансы выиграть путёвку по новой системе стыковых матчей мизерные, новая система практически исключает попадания слабых сборных на ЧМ...

НО, если уж ты принял решение и возглавил сборную России так надо идти до финиша, несмотря на то, какой этот финиш будет...А не бросать сборную на распутье!!!
Идти до финиша вместе с командой, которая в тебя поверила...
Cat01
Cat01
вчера в 10:32
Первый будет Спартак!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:31
Титов как же вы все надоели хваля друг друга какой ему другой клуб он в Ростове ничего не показал, а в Европе7 да там ему делать нечего может быть в Польшу или Казахстан может в Чехию, а может сразу в Индию там наш вроде отличился, а чем Карпин хуже
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:19
Уверен, Карпин не уйдёт из сборной, просто хотел немного жалости к себе.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:15
Ему надо в европу ехать!
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