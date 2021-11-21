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«Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера

вчера, 13:36

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил об увольнении Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера.

48-летний норвежский специалист возглавлял МЮ с декабря 2018 года. Под его руководством команда не выиграла ни одного трофея. Лучший результат МЮ в АПЛ при Сульшере – второе место в сезоне-2020/21. В том же сезоне клуб в финале Лиги Европы уступил «Вильярреалу».

В 5 из 7 последних матчей в чемпионате МЮ терпел поражения, последним для Оле-Гуннара во главе «Юнайтед» стал матч против «Уотфорда», в котором МЮ уступил со счетом 1:4.

Ранее стала известна сумма компенсации, которую МЮ выплатит норвежцу.

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galem72
galem72
сегодня в 11:33
Как же браться Глейзеры опоздали с этим решением...
Если в начале его тренерского этапа в Юнайтед у меня и были хоть какие-то симпатии к Сульшеру, даже при его откровенной пустоте в кресле, то сейчас нет ни грамма позитива в его сторону. Он с регулярной частотой говорил в своих вьюхах о безмерной любви и уважении к клубу и его истории, а сам, как откровенный дилетант, довёл МЮ до такого упадочного состояния, да ещё и компенсацию требует. Сплошное мерзкое лицемерие!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Oplot (раскрыть)
сегодня в 11:24
НА каком ЧМ? В 18 году он развалил собственную сборную изнутри, на чм-14 года он получил награду лучшему игроку как утешительный приз,но лучшим тогда был именно Роббен.
Oplot
Oplot ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 21:32
Лео и на чм был лучшим не волнуйся)😉и еще посмотрим как будет дальше😉😉😉
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 19:30
😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍🏻 У них и так психика слабая😂
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 19:08
Согласен, не ЧМ, но для Лео сойдет и такой.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 18:34
Помню как пенельсси дважды уходил из сборной))))))) Это было после проигрышей на КА от Чили)))) Потом вернулся и Бразилы снова опозорили,и тот поднял вой.И с четвертой попытки дали ему наконец этот кубок,так он и там затерялся в плей-офф)))))))))))
Oplot
Oplot ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 18:30
Это для таких как ты,которые смеялись,а Лео взял и выиграл трофей со сборной.Да и обошел Роналду по всем основным параметрам.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 18:19
Смешны оправдания Лео от его персофанов. Он обвинил, публично ,целую организацию в коррупции, правда потом сдав заднюю. И да, выиграл, на втором десятке пребывания в сборной трофей, правда, сей турнир проводился 4 раза за последние 7 лет, видимо, чтобы кто-то наконец, его выиграл. Но гораздо интереснее смотреть ,как Лео будет уживаться с равными себе по статусу партнерами в ПСЖ, учитывая ,что уже про их химию не самые лучшие слушки ходят.
Oplot
Oplot
вчера в 17:59
Твои высказывания смешны Лео вернулся и победил в Кубке Америки,показал что он может и сборной бвть чемпионом.А преданность Роналду МЮ мы увидим на деле если они не попадут в ЛЧ.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 17:31
Не помню, чтобы Рон уходил и приходил в сборную Португалии из-за колебаний настроения, не помню ,чтобы Роналду саботировал игру сборной, как Лео на чм-2018 года, а уж касаемо симуляций, то одни, в силу юности ,вторые, в силу нежелания, не помнят, как Лео симулировал в начале своей карьеры
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:51
Давно пора было это сделать. Долго же они его терпели.
allemz
allemz
вчера в 16:16, ред.
Слезы наворачиваются от увиденного, спасибо тебе за всё хорошее, маэстро! Человек, за 3 года вписавший свое имя с большой буквы в историю тренеров-титанов мирового футбола. После множества триумфов, подобно царю, ушел на отдых, заодно дав время на передышку хейтерам. Ненадолго, конечно, ведь скоро весь футбольный мир снова погрузится в хаос, когда Великий снова возьмется за дело и в очередной раз оседлает распиаренных тупорылых неудачников вроде Гвардиолы, Клоппа и Тухеля, их малолетние глоры будут тонуть в своих слезах, а персональные хейтеры массово вешаться в ужасе
Oplot
Oplot ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
вчера в 16:05
Но он не пинался повязками и в лежащих соперников в отличии от Роналду.Таких вот истеродных моментов у Месси на порядок меньше.И в плане симулирований и честной игры у Лео намного лучше репутация,я не припомню чтобы он хоть раз падал как дельфин.
Terek-Anji
Terek-Anji ответ СДС (раскрыть)
вчера в 15:59
Как можно претендовать на знатока футбола и при этом занижать одну из главных звёзд последнего десятилетия?

Уж лучше помолчать, чем такую хохму расписывать.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:53
Какой Олег? гОле-Лукойе) Вот скорее всего Лукойл-то и позовет)
shlifen
shlifen
вчера в 15:53
А уволили бы на пару недель раньше - глядишь и успели бы Конте перехватить. А теперь и Антонио должен будет мучаться в Тоттенхеме (скажем честно, Леви слишком прижимистый владелец, чтобы всерьёз тратиться под тренера, вероятно просто будет ждать что Конте как-нибудь выиграет ему Лигу Конференций), и МЮ остался без возможности подписать толкового тренера. Да Конте обожает закупать игроков под себя и свой футбол - но проблема МЮ не в деньгах (тратили не сильно меньше чем Сити), а на футбольном поле (где трофеи? команда с таким бюджетом должна стабильно бороться за АПЛ, и доходить до 1/4 или 1/2 ЛЧ). И главное, Конте тратит, но даёт результат...
Теперь же всех крутых тренеров разобрали.
Тухель, Гвардиола и Клопп в своих клубах железно.
Флик ушёл в сборную Германии, а Нагельсман явно устраивает боссов Баварии.
Почеттино пока не особо справляется даже в ПСЖ (где конкуренция в чемпионате мягко скажем "практически отсутствует").
Зидан или будет ждать сборную Франции, или подхватит ПСЖ (где во первых родная страна, во вторых команда уже ломиться от звёзд, и в третьих трофеи собирать сильно проще чем в МЮ)

Единственный толковый вариант - Тен Хааг, но его судя по всему пока всё устраивает в Аяксе (тем более уходить посреди сезона), и даже Ньюкасл его не смог заманить деньгами и перспективным проектом. Плюс опять же, есть варианты и понадёжнее для него - через год-два вполне возможно что кто-то из топов (те же Сити или Реал) захотят уже сменить своих тренеров, а пока можно и спокойно в голландии тренировать и строить симпатичную команду.))

P.S. Учитывая периодический идиотизм руководства МЮ в принятии решений (кто бы ещё держал Сульшера ТАК долго? Кто бы ещё купил Погба за 105 млн, носился с ним как дитём, а теперь отпустит бесплатно? Кто бы ещё отвалил за Магуайра 85 млн?), я вообще не удивлюсь, если решат пригласить кого-то из своих старых звёзд (Кин, Скоулз, Гиггз или даже Гарри Нэвила) - а в результате, опять потеряют годы, сотни лимонов, и не сдвинуться с места в развитии. Зато по финансам всё будет "в шоколаде", а для владельцев - это самое важное...)
Бет Террор
Бет Террор ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:24
Чьё-чье а ваше мнение авторитетно,сэр!👍😁
Бет Террор
Бет Террор
вчера в 15:22
Сейчас обеляют его многие.по факту: бабки есть?да!игроки есть?да! тренер есть?да!кто? Сульшер!а говорите:есть...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:21
Рано ему тренировать клубы уровня МЮ. Пусть на каком-нибудь, прости Г-ди, Дерби Каунти поупражняется, что ли 😉
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 15:18
Весьма смешно, учитывая, как часто он уходил-возвращался в сборную и как обвинял КОМНЕБОЛ в коррупции после поражения от бразильцев.
D_О_M_I_N_A_T_O_R
D_О_M_I_N_A_T_O_R
вчера в 14:58
Роналду 9 голов в ЛЧ и АПЛ с МЮ в сильной лиге, пенельсси 4 гола за 3.5 месяца в фермерской лиге и ЛЧ)))))
David Young
David Young ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:54
.
Oplot
Oplot ответ Танк Т34 (раскрыть)
вчера в 14:53
Роналду истеричный.Месси лучше во всем.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:52, ред.
Теперь отдохнет Оле))
Брулин
Брулин
вчера в 14:52
МЮ до Сульшера был точно таким же. Менял тренеров как перчатки, показывая слабые результаты. При Сульшере хоть эпизодами смотрелись прилично. Поэтому не факт что после его ухода команда заиграет лучше.
Oplot
Oplot
вчера в 14:50
Стоит сказать что прошлые сезоны у него были относительно неплохи.2 место в прошлом году.Но в этом году были причины разлада в команде.Одна из них Кристофер,его капризы и истеричность.Ему уж не привыкать ,,сьедать"" тренеров.
Танк Т34
Танк Т34 ответ СДС (раскрыть)
вчера в 14:48
Причем тут сильные, или слабые команды! Роналдо лидер и ради того, что бы играть заставляет себя тренироваться, худеть и опять тренировка! Месси же пришел в ПСЖ без страсти, а ради денег.......
протон
протон
вчера в 14:43
Надо было Моуринью дать поработать побольше, он лучший тренер в МЮ после ухода Фергюсона
Танк Т34
Танк Т34
вчера в 14:42
1,5 года назад надо было гнать..... Не только в России все через ж....
СДС
СДС
вчера в 14:40
После увольнения я не думаю что что то сильно измениться)))
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