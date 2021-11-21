«Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера

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вчера, 13:36

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил об увольнении с должности главного тренера.

48-летний норвежский специалист возглавлял МЮ с декабря 2018 года. Под его руководством команда не выиграла ни одного трофея. Лучший результат МЮ в АПЛ при Сульшере – второе место в сезоне-2020/21. В том же сезоне клуб в финале Лиги Европы уступил «Вильярреалу».

В 5 из 7 последних матчей в чемпионате МЮ терпел поражения, последним для Оле-Гуннара во главе «Юнайтед» стал матч против «Уотфорда», в котором МЮ уступил со счетом 1:4.