«Манчестер Юнайтед» уволил Сульшера

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил об увольнении Оле-Гуннара Сульшера с должности главного тренера.
48-летний норвежский специалист возглавлял МЮ с декабря 2018 года. Под его руководством команда не выиграла ни одного трофея. Лучший результат МЮ в АПЛ при Сульшере – второе место в сезоне-2020/21. В том же сезоне клуб в финале Лиги Европы уступил «Вильярреалу».
В 5 из 7 последних матчей в чемпионате МЮ терпел поражения, последним для Оле-Гуннара во главе «Юнайтед» стал матч против «Уотфорда», в котором МЮ уступил со счетом 1:4.
Ранее стала известна сумма компенсации, которую МЮ выплатит норвежцу.
Теперь же всех крутых тренеров разобрали.
Тухель, Гвардиола и Клопп в своих клубах железно.
Флик ушёл в сборную Германии, а Нагельсман явно устраивает боссов Баварии.
Почеттино пока не особо справляется даже в ПСЖ (где конкуренция в чемпионате мягко скажем "практически отсутствует").
Зидан или будет ждать сборную Франции, или подхватит ПСЖ (где во первых родная страна, во вторых команда уже ломиться от звёзд, и в третьих трофеи собирать сильно проще чем в МЮ)
Единственный толковый вариант - Тен Хааг, но его судя по всему пока всё устраивает в Аяксе (тем более уходить посреди сезона), и даже Ньюкасл его не смог заманить деньгами и перспективным проектом. Плюс опять же, есть варианты и понадёжнее для него - через год-два вполне возможно что кто-то из топов (те же Сити или Реал) захотят уже сменить своих тренеров, а пока можно и спокойно в голландии тренировать и строить симпатичную команду.))
P.S. Учитывая периодический идиотизм руководства МЮ в принятии решений (кто бы ещё держал Сульшера ТАК долго? Кто бы ещё купил Погба за 105 млн, носился с ним как дитём, а теперь отпустит бесплатно? Кто бы ещё отвалил за Магуайра 85 млн?), я вообще не удивлюсь, если решат пригласить кого-то из своих старых звёзд (Кин, Скоулз, Гиггз или даже Гарри Нэвила) - а в результате, опять потеряют годы, сотни лимонов, и не сдвинуться с места в развитии. Зато по финансам всё будет "в шоколаде", а для владельцев - это самое важное...)
Теперь же всех крутых тренеров разобрали.
Тухель, Гвардиола и Клопп в своих клубах железно.
Флик ушёл в сборную Германии, а Нагельсман явно устраивает боссов Баварии.
Почеттино пока не особо справляется даже в ПСЖ (где конкуренция в чемпионате мягко скажем "практически отсутствует").
Зидан или будет ждать сборную Франции, или подхватит ПСЖ (где во первых родная страна, во вторых команда уже ломиться от звёзд, и в третьих трофеи собирать сильно проще чем в МЮ)
Единственный толковый вариант - Тен Хааг, но его судя по всему пока всё устраивает в Аяксе (тем более уходить посреди сезона), и даже Ньюкасл его не смог заманить деньгами и перспективным проектом. Плюс опять же, есть варианты и понадёжнее для него - через год-два вполне возможно что кто-то из топов (те же Сити или Реал) захотят уже сменить своих тренеров, а пока можно и спокойно в голландии тренировать и строить симпатичную команду.))
P.S. Учитывая периодический идиотизм руководства МЮ в принятии решений (кто бы ещё держал Сульшера ТАК долго? Кто бы ещё купил Погба за 105 млн, носился с ним как дитём, а теперь отпустит бесплатно? Кто бы ещё отвалил за Магуайра 85 млн?), я вообще не удивлюсь, если решат пригласить кого-то из своих старых звёзд (Кин, Скоулз, Гиггз или даже Гарри Нэвила) - а в результате, опять потеряют годы, сотни лимонов, и не сдвинуться с места в развитии. Зато по финансам всё будет "в шоколаде", а для владельцев - это самое важное...)