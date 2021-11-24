КДК отменил красную карточку Мурило, полученную в матче с «Ахматом»

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило, которую он получил в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
На 34-й минуте встречи арбитр Сергей Иванов удалил защитника за фол последней надежды на форварде Артёме Архипове.
«КДК отменил красную карточку Мурило на основании решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Таким образом, Мурило сможет сыграть в матче 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
Вот пока у нас за такое просто грозить пальчиком, так и будет продолжаться.
Так, что кто думает, что замена Прядкина на Ашота Хачатурянца приведёт к лучшему, то глубоко ошибается. Просто будет перенаправление потоков...
Вот пока у нас за такое просто грозить пальчиком, так и будет продолжаться.
Так, что кто думает, что замена Прядкина на Ашота Хачатурянца приведёт к лучшему, то глубоко ошибается. Просто будет перенаправление потоков...