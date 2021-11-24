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КДК отменил красную карточку Мурило, полученную в матче с «Ахматом»

вчера, 17:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило, которую он получил в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

На 34-й минуте встречи арбитр Сергей Иванов удалил защитника за фол последней надежды на форварде Артёме Архипове.

«КДК отменил красную карточку Мурило на основании решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом, Мурило сможет сыграть в матче 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:44
грустная запоздавшая справедливость
Конь 666
Конь 666
вчера в 21:54
Раз карточку отменили, тогда и судье по шапке, please
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 19:46
Судья, продажная к...л ты!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:01
Мурило сможет играть в следующем матче, это хорошо, три очка не вернуть это плохо. А теперь главный вопрос: "А что с Игорем Ивановым? Арбитр допустил ошибку, которая явно повлияла на результат матча! Его как минимум надо лишать право судить до конца сезона, но максимум пропустит тур. Люди, которые сидели за ВАРом и не исправили явную ошибку судьи, вообще останутся безнаказанными...
Вот пока у нас за такое просто грозить пальчиком, так и будет продолжаться.
Так, что кто думает, что замена Прядкина на Ашота Хачатурянца приведёт к лучшему, то глубоко ошибается. Просто будет перенаправление потоков...
протон
протон
вчера в 17:53
Что и требовалось доказать. Иванова вообще на полиграфе бы проверить
Хотелось бы увидеть санкции к Иванову и судьям ВАР. Эпизод был очень явный и очевидный, кк никак не могло быть. Молчание судей на ВАР нужно расследовать как намеренное нарушение регламента
протон
протон
вчера в 17:52
А очки уходят зрителям из Грозного
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:51
Пускай в ответке Ахмат с 34-й минуты играет в меньшинстве)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:44
Эти карточки надо показывать тем арбитрам, что их показали и дисквалифицировать на следующий матч.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:43
Москвичам многое можно...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:42
Зачем давать чтобы потом отменить.
pendulum47
pendulum47
вчера в 17:37
Хоть ума хватило отменить карту. Вопросы по работе ВАР и что им Иванов рассказал по каким критериям показывал прямую? Почему не позвали посмотреть?
ЖК + ШУ за СПА
О симуляции нет и речи, контакт был? Был! направление атаки в сторону углового флага, контроля мяча не было.
Futurista
Futurista
вчера в 17:33
Локо с 34 мин. играл в меньшинстве и в итоге проиграл...как теперь это отменить?)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:31
Хорошо что разобрались!
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