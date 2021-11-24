КДК отменил красную карточку Мурило, полученную в матче с «Ахматом»

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вчера, 17:30

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мурило, которую он получил в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

На 34-й минуте встречи арбитр Сергей Иванов удалил защитника за фол последней надежды на форварде Артёме Архипове.

« КДК отменил красную карточку Мурило на основании решения экспертно-судейской комиссии при президенте РФС », – сказал глава КДК Артур Григорьянц.