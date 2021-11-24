«Мы сыграли против одной из лучших команд Европы». Витория — о «Наполи» .

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями после победы над «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
Я доволен результатом, выиграть у такого состава «Наполи» непросто, мы сыграли матч с отличной тактикой. Мы выстроили отличную оборону по центру, не давали играть внутри поля и отлично развивали наши атаки. Знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, у нас была хорошая схема, мы сыграли против одной из лучших команд в Европе.
Можно ли сказать, что расстановка оптимальна для этого подбора игроков? Команда привыкла к игре в четыре защитника, у нее было отличное чувство тактики.
Победа над «Наполи» стала знаковой для московской команды.
Во первых хочу от души поздравить команду Спартак во главе с Руи Витория и всех болельщиков футбола с Победой !!! После вчерашней невзрачной , можно сказать вымученной ничьей нашего чемпиона Зенита, настроение у болельщиков очень порадовал игрой и счётом на табло московский Спартак , чем я думаю все этому очень рады. Руи Витория сделал всё от него зависящее, поставленной тактикой на игру и конечно же психологическим настроем игроков, которые с первых же минут показали команде гостей, кто в доме хозяин ! И это сразу отразилось счётом на табло, где в первом тайме уже горел такой радостный для всех счёт 2:0 . И этого хватило для окончательной Победы красно белых , хоть гости и забили всё же один мяч в ворота Селихова, который сегодня сыграл на высшем уровне и спас в нескольких очень опасных ударов итальянцев . Но итоговый счёт так и остался победным для Спартака !!! Ещё раз с Победой Руи !!! Удачи тебе в Спартаке !
Всем Добра !!!
Во первых хочу от души поздравить команду Спартак во главе с Руи Витория и всех болельщиков футбола с Победой !!! После вчерашней невзрачной , можно сказать вымученной ничьей нашего чемпиона Зенита, настроение у болельщиков очень порадовал игрой и счётом на табло московский Спартак , чем я думаю все этому очень рады. Руи Витория сделал всё от него зависящее, поставленной тактикой на игру и конечно же психологическим настроем игроков, которые с первых же минут показали команде гостей, кто в доме хозяин ! И это сразу отразилось счётом на табло, где в первом тайме уже горел такой радостный для всех счёт 2:0 . И этого хватило для окончательной Победы красно белых , хоть гости и забили всё же один мяч в ворота Селихова, который сегодня сыграл на высшем уровне и спас в нескольких очень опасных ударов итальянцев . Но итоговый счёт так и остался победным для Спартака !!! Ещё раз с Победой Руи !!! Удачи тебе в Спартаке !
Всем Добра !!!
Спасибо, Руй! При таком беспределе внутри команды и саботаже эскортницы, дважды дернуть Наполи и взять очки с Лестером это феноменальное достиение
Спасибо, Руй! При таком беспределе внутри команды и саботаже эскортницы, дважды дернуть Наполи и взять очки с Лестером это феноменальное достиение