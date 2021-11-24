«Мы сыграли против одной из лучших команд Европы». Витория — о «Наполи» .

Главный тренер «Спартака» поделился мыслями после победы над «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Я доволен результатом, выиграть у такого состава «Наполи» непросто, мы сыграли матч с отличной тактикой. Мы выстроили отличную оборону по центру, не давали играть внутри поля и отлично развивали наши атаки. Знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, у нас была хорошая схема, мы сыграли против одной из лучших команд в Европе.

Можно ли сказать, что расстановка оптимальна для этого подбора игроков? Команда привыкла к игре в четыре защитника, у нее было отличное чувство тактики.