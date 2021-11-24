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«Мы сыграли против одной из лучших команд Европы». Витория — о «Наполи»

вчера, 21:19
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился мыслями после победы над «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Я доволен результатом, выиграть у такого состава «Наполи» непросто, мы сыграли матч с отличной тактикой. Мы выстроили отличную оборону по центру, не давали играть внутри поля и отлично развивали наши атаки. Знали, что нам следует быстро выигрывать мячи, у нас была хорошая схема, мы сыграли против одной из лучших команд в Европе.

Можно ли сказать, что расстановка оптимальна для этого подбора игроков? Команда привыкла к игре в четыре защитника, у нее было отличное чувство тактики.

Победа над «Наполи» стала знаковой для московской команды.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 17:44
Да чего уж тут скромничать, скажем прямо - самой лучшей!
112910415
112910415
сегодня в 10:57
тренер заслужил эту славную победу
juvenale
juvenale
вчера в 22:59
Против лучшей команды Европы,играющей в ЛЕ)))))
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:51
С победой , красавцы, но наполи сложно отнести к одним из лучших, даже турнир не лучший
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:20
Главное в последнем туре не обделаться, а то можно и на 4 место улететь...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:53
«Мы сыграли против одной из лучших команд Европы». Витория — о «Наполи» .
Во первых хочу от души поздравить команду Спартак во главе с Руи Витория и всех болельщиков футбола с Победой !!! После вчерашней невзрачной , можно сказать вымученной ничьей нашего чемпиона Зенита, настроение у болельщиков очень порадовал игрой и счётом на табло московский Спартак , чем я думаю все этому очень рады. Руи Витория сделал всё от него зависящее, поставленной тактикой на игру и конечно же психологическим настроем игроков, которые с первых же минут показали команде гостей, кто в доме хозяин ! И это сразу отразилось счётом на табло, где в первом тайме уже горел такой радостный для всех счёт 2:0 . И этого хватило для окончательной Победы красно белых , хоть гости и забили всё же один мяч в ворота Селихова, который сегодня сыграл на высшем уровне и спас в нескольких очень опасных ударов итальянцев . Но итоговый счёт так и остался победным для Спартака !!! Ещё раз с Победой Руи !!! Удачи тебе в Спартаке !
Всем Добра !!!
drug01
drug01
вчера в 21:40
Ага... Все запел!!!!
tsk116
tsk116
вчера в 21:34
да отскочили по погоде
beefs
beefs
вчера в 21:31
вот какие мы крутые...
ABir
ABir
вчера в 21:25
Витория спасибо, Селихову огромный +, всей команде уважение за настрой и борьбу!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:24
Молодцы,уважуха,ещё одну победу надо
протон
протон
вчера в 21:21
Наполи разбит дважды, кто бы мог подумать перед началом турнира
Спасибо, Руй! При таком беспределе внутри команды и саботаже эскортницы, дважды дернуть Наполи и взять очки с Лестером это феноменальное достиение
протон
протон
вчера в 21:20
Молодец. Не удивлюсь если федун его уволит.
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