Червиченко — о «Локомотиве»: «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос» .

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио».
В этом турнире всё как-то очень странно происходит. Казалось, у «Спартака» нет шансов, но сейчас «красно-белые» находятся на первом месте в своей группе. Два раза на одной неделе наши команды итальянских грандов не победят. Вчера у «Спартака» всё получилось благодаря Селихову, судье и везению, а сегодня у «Локомотива» нет даже Гильерме, поэтому в успех верится с трудом. Гильерме был последним рубежом, а сейчас и этот рубеж отсутствует. «Локо» практически не имеет шансов на евровесну, так как в последних матчах этой группы «Марсель» и «Лацио» попытаются заработать максимум очков.
За последние лет 10 впервые вижу, чтобы успешного тренера меняли на что-то непонятное с единственной целью — дербанить бюджет клуба. Это просто неуважение к болельщикам, когда одного из лучших тренеров лиги вот так увольняют. Николич не заслужил такого отношения к себе. Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос.
Когда это он был президентом Локо
Когда это он был президентом Локо
Как же некрасиво и неприятно читать от бывшего президента Локомотива, явно выраженный негатив в некогда якобы родной для себя клуб. И даже своим ядом успел брызнуть в сторону Спартака. Почему интересно в основе своей, все бывшие начинают негативно высказываться в сторону своих бывших клубов, та же Смородская которая при малейшему поводу никогда не пройдёт мимо . А они когда нибудь вообще сравнивали , то что было при их правлении и чего они добивались . Да нет конечно, это им не нужно. Самое главное быть на виду , быть так сказать в тренде . Очень неприятно видеть и слышать от таких людей что либо в адрес любых клубов , а также тренеров . И всё таки с каким ядом были сказана последняя фраза, что «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос» . А ведь даже и не прошло и одного сезона, с тех пор как в Локо начали работать Рангник и тем более главный тренер Локо Гисдоль. А гражданин бывший Червиченко уже пустил под откос Локо. Очень не достойный поступок бывшего ! И пусть у Локо всё получится !!!
Удачи тебе Паровоз !!! Всем Добра !!!
Как же некрасиво и неприятно читать от бывшего президента Локомотива, явно выраженный негатив в некогда якобы родной для себя клуб. И даже своим ядом успел брызнуть в сторону Спартака. Почему интересно в основе своей, все бывшие начинают негативно высказываться в сторону своих бывших клубов, та же Смородская которая при малейшему поводу никогда не пройдёт мимо . А они когда нибудь вообще сравнивали , то что было при их правлении и чего они добивались . Да нет конечно, это им не нужно. Самое главное быть на виду , быть так сказать в тренде . Очень неприятно видеть и слышать от таких людей что либо в адрес любых клубов , а также тренеров . И всё таки с каким ядом были сказана последняя фраза, что «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос» . А ведь даже и не прошло и одного сезона, с тех пор как в Локо начали работать Рангник и тем более главный тренер Локо Гисдоль. А гражданин бывший Червиченко уже пустил под откос Локо. Очень не достойный поступок бывшего ! И пусть у Локо всё получится !!!
Удачи тебе Паровоз !!! Всем Добра !!!