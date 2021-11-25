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Червиченко — о «Локомотиве»: «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос»

вчера, 16:15
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио».

В этом турнире всё как-то очень странно происходит. Казалось, у «Спартака» нет шансов, но сейчас «красно-белые» находятся на первом месте в своей группе. Два раза на одной неделе наши команды итальянских грандов не победят. Вчера у «Спартака» всё получилось благодаря Селихову, судье и везению, а сегодня у «Локомотива» нет даже Гильерме, поэтому в успех верится с трудом. Гильерме был последним рубежом, а сейчас и этот рубеж отсутствует. «Локо» практически не имеет шансов на евровесну, так как в последних матчах этой группы «Марсель» и «Лацио» попытаются заработать максимум очков.

За последние лет 10 впервые вижу, чтобы успешного тренера меняли на что-то непонятное с единственной целью — дербанить бюджет клуба. Это просто неуважение к болельщикам, когда одного из лучших тренеров лиги вот так увольняют. Николич не заслужил такого отношения к себе. Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Да дружище, перепутал. Но в принципе это не меняет сути.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:52
Вы случаем не перепутали Червичкенко с Черевченко?
112910415
112910415
вчера в 19:22
пока рано делать выводы ... может и прав
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:50
Не считаю отсутствие Гильерме фатальным для "Локомотива", "Лацио" способен опрокинуть "Локомотив" хоть с бразильцем, хоть без него, как и сенсация может случиться вне зависимости от Маринато. Чтобы судить об остальном - надо, чтобы прошло какое-то время, хотя в стезе разбазаривания бюджета Червиченко видимо собаку съел и всех насквозь видит.
valt134
valt134
вчера в 17:08
Закон «Бумеранга» никто не отменял. И вот он возвращается...
makeika
makeika
вчера в 17:02
Про то что поменяли успешного тренера на непонятно что, это он все правильно сказал!!
makeika
makeika
вчера в 17:01, ред.
Бывший президент «Локомотива» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио».
Когда это он был президентом Локо
протон
протон
вчера в 17:01
Я верю в Локомотив
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:57
Червь переключился на Локо, в спартаке все проблемы он решил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:44
Червиченко — о «Локомотиве»: «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос» .
Как же некрасиво и неприятно читать от бывшего президента Локомотива, явно выраженный негатив в некогда якобы родной для себя клуб. И даже своим ядом успел брызнуть в сторону Спартака. Почему интересно в основе своей, все бывшие начинают негативно высказываться в сторону своих бывших клубов, та же Смородская которая при малейшему поводу никогда не пройдёт мимо . А они когда нибудь вообще сравнивали , то что было при их правлении и чего они добивались . Да нет конечно, это им не нужно. Самое главное быть на виду , быть так сказать в тренде . Очень неприятно видеть и слышать от таких людей что либо в адрес любых клубов , а также тренеров . И всё таки с каким ядом были сказана последняя фраза, что «Черкизовский паровоз идёт под немецкий откос» . А ведь даже и не прошло и одного сезона, с тех пор как в Локо начали работать Рангник и тем более главный тренер Локо Гисдоль. А гражданин бывший Червиченко уже пустил под откос Локо. Очень не достойный поступок бывшего ! И пусть у Локо всё получится !!!
Удачи тебе Паровоз !!! Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:35
Поживем и увидим куда кривая железная дорога выведет.
beefs
beefs
вчера в 16:34
Да понятно, что футбол уже никого не интересует, сейчас другие приоритеты...
Futurista
Futurista
вчера в 16:31
За такой прогноз даже Мурило в мурло может заехать...удачи Локо...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:24, ред.
Червиченко со Смородской видать много времени вместе проводят!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:17
Может быть.
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