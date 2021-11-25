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Гаврилов: «„Наполи“ не заслужил это поражение от „Спартака“»

вчера, 15:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о результате поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором «красно-белые» обыграли «Наполи» (2:1):

«Наполи» не заслужил это поражение от «Спартака». Оно не по игре. Первый мяч я вообще не беру в расчёт, повезло, что пенальти назначили. Я бы такой пенальти не поставил. А второй гол более логичный: продолжение атаки, верховая подача, сложный мяч для голкипера. Ну и погода помогла. Итальянцы перемёрзли у нас.

Вчера «Наполи» вышел не в оптимальном составе. А у них скоро очередной матч чемпионата Италии против «Лацио». В этом году они постараются приложить все усилия, чтобы выиграть Серию А. Им чемпионат Италии важнее, чем Лига Европы.

Когда завершился первый тайм, я думал, что «Спартак» всё равно проиграет 2:3. Команде повезло: в двух-трёх моментах первого тайма удары приходились в голкипера. Сейчас говорят о мастерстве Селихова, да нет там мастерства. Просто на удачу.

После этого матча «Спартак» занимает первое место в группе, опережая «Наполи» по дополнительным показателям. У обеих команд по 7 очков.

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Все комментарии
friulec
friulec
сегодня в 11:19
Гаврилов прав. Наполи и первый матч провалил, а в сериале потом сыграл хорошо, совсем по-другому. И сейчас они играли без желания. Не как Лацио, и это в обоих матчах было заметно. Да и играли без 7 человек основы и капитана.
cska1948
cska1948 ответ МапС (раскрыть)
сегодня в 09:18
По Гаврилову выходит, что на результат матча надо смотреть РЕАЛЬНО, а не петь дифирамбы.
cska1948
cska1948 ответ Галя Каблукова (раскрыть)
сегодня в 09:16
Умного человека возраст делает мудрее. А Гаврилов и в молодые годы на футбольном поле был мудрее многих.
pomor45
pomor45
вчера в 23:13
И Гаврилов прав, и Наполи поражение заслужил своим выбором состава в пользу будущего матча с Лацио в своём чемпионате. Футбольная фортуна не любит ловкачества и помогла Спартаку поставить погнавшегося за двумя зайцами Лучано на место в ЛЕ, позволив одному зайцу убежать Не удивлюсь, если с Лацио убежит второй заяц. Вот тогда и будем рассуждать кто и что заслужил.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 19:31
Что старость с людьми делает...
YVG
YVG
вчера в 19:23
Хоть один трезво смотрит на происходящее.
Kolenok
Kolenok
вчера в 18:44
Гаврилов с Червиченко скорешился похоже!
Futurista
Futurista ответ antant1 (раскрыть)
вчера в 18:18
Руй...не согласен)...
antant1
antant1
вчера в 18:07
Короче отберите у Спартака 6 очков и отдайте заслужившему Наполи)
112910415
112910415
вчера в 18:05
ну, пусть будет у Гаврилова такое мнение
Александр Котельников
Александр Котельников
вчера в 17:46
Понятно опять ставку сделал
за
за
вчера в 17:19
У Спартак тоже проблема с кадрами. Что же теперь на Федуна и Зарему сетовать??
МапС
МапС
вчера в 17:11
По Гаврилову выходит: проиграли - плохо, победили - исчо хуже.
valt134
valt134
вчера в 17:11
Юра имеет право на такие высказывания. Он-Легкнда и Гордость Спартака.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:08
И Спартак вполне мог проиграть! Но Селихов не хотел повторять того, что было с Максименко)
протон
протон
вчера в 16:59
Это тот Гаврилов? Которому, если не знаешь что делать, отдай мяч?))
протон
протон
вчера в 16:58
С такими друзьями враги не нужны
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 16:57
Как бы я не относился к СпаМу и Семьлхивову, но игра порадовала. Красавцы. Ну почему так же не играют в РПЛ? Селихов побил фарт Акинфеева. Игорь раз спас своей ногой, Селихов 3 раза своими конечностями))) Дай бог чтоб так было чаще.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:50
А это он к чему сказал?
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:44
В Депрессии Юра, наверн жена не дала .
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 16:41
Гаврилов звбыл добавить: "А вот мы...."
Futurista
Futurista
вчера в 16:37
Табло не согласно)...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:21
Кто больше забил, тот победу и заслужил, а остальное все - лирика.
pele1981
pele1981
вчера в 16:16
Нужно было голы забивать, тогда бы и не проиграли! А раз проиграли, то значит заслужили!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:15
Что то Юра погнал ..... Во первых это игра и во во вторых мы же тоже видели этот матч и игру Селихова Саши . Ну ...это его личное мнение. А в Наполи мороза вроде не было и играла вся основа и Максименко жутчайшие ляпы делал ...это значит в порядке вещей по Гавриловски....)
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Счёт на табло, а остальное всё философия !!!
баск
баск
вчера в 16:14
Да прям.
Гаврилов явно противоречит самому себе.

Если Наполи халатно относится к ЛЕ (а за ними такое водится, и в этом
он прав), то настучать им по башке в этом турнире- как раз вполне заслуженно
и богоугодно, с чем Спартак и справился, в том числе благодаря Селихову.

Всегда неприятно смотреть, когда люди ревнуют к чужому успеху, как актёришки в театрах. Некрасиво это, Гаврилов, не по-мужски.
А уж в отношении бывших одноклубников это тем более гаденько.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:14
Проиграли значить не заслужили
Cat01
Cat01
вчера в 16:08
Просто повезло
makkie
makkie
вчера в 16:01
Сейчас говорят о мастерстве Селихова, да нет там мастерства. Просто на удачу.
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Мы, видимо, разные матчи смотрели.
Селихов спас как минимум в трёх эпизода - дважды в первом тайме и один раз во втором. Удары были приличными, их еще отбить надо было. Тот же Максименко наверняка пропустил бы 2-3 мяча как минимум, а Селихов всё потащил.

Но в целом соглашусь, что Наполи не наиграл на поражение. Как и Спартак в матче с Краснодаром. Тем не менее, счёт на табло - и это главное!
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