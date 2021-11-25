Гаврилов: «„Наполи“ не заслужил это поражение от „Спартака“»

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о результате поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором «красно-белые» обыграли «Наполи» (2:1):

«Наполи» не заслужил это поражение от «Спартака». Оно не по игре. Первый мяч я вообще не беру в расчёт, повезло, что пенальти назначили. Я бы такой пенальти не поставил. А второй гол более логичный: продолжение атаки, верховая подача, сложный мяч для голкипера. Ну и погода помогла. Итальянцы перемёрзли у нас.

Вчера «Наполи» вышел не в оптимальном составе. А у них скоро очередной матч чемпионата Италии против «Лацио». В этом году они постараются приложить все усилия, чтобы выиграть Серию А. Им чемпионат Италии важнее, чем Лига Европы.

Когда завершился первый тайм, я думал, что «Спартак» всё равно проиграет 2:3. Команде повезло: в двух-трёх моментах первого тайма удары приходились в голкипера. Сейчас говорят о мастерстве Селихова, да нет там мастерства. Просто на удачу.