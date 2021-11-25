Гаврилов: «„Наполи“ не заслужил это поражение от „Спартака“»

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился мнением о результате поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором «красно-белые» обыграли «Наполи» (2:1):
«Наполи» не заслужил это поражение от «Спартака». Оно не по игре. Первый мяч я вообще не беру в расчёт, повезло, что пенальти назначили. Я бы такой пенальти не поставил. А второй гол более логичный: продолжение атаки, верховая подача, сложный мяч для голкипера. Ну и погода помогла. Итальянцы перемёрзли у нас.
Вчера «Наполи» вышел не в оптимальном составе. А у них скоро очередной матч чемпионата Италии против «Лацио». В этом году они постараются приложить все усилия, чтобы выиграть Серию А. Им чемпионат Италии важнее, чем Лига Европы.
Когда завершился первый тайм, я думал, что «Спартак» всё равно проиграет 2:3. Команде повезло: в двух-трёх моментах первого тайма удары приходились в голкипера. Сейчас говорят о мастерстве Селихова, да нет там мастерства. Просто на удачу.
После этого матча «Спартак» занимает первое место в группе, опережая «Наполи» по дополнительным показателям. У обеих команд по 7 очков.
Гаврилов явно противоречит самому себе.
Если Наполи халатно относится к ЛЕ (а за ними такое водится, и в этом
он прав), то настучать им по башке в этом турнире- как раз вполне заслуженно
и богоугодно, с чем Спартак и справился, в том числе благодаря Селихову.
Всегда неприятно смотреть, когда люди ревнуют к чужому успеху, как актёришки в театрах. Некрасиво это, Гаврилов, не по-мужски.
А уж в отношении бывших одноклубников это тем более гаденько.
Гаврилов явно противоречит самому себе.
Если Наполи халатно относится к ЛЕ (а за ними такое водится, и в этом
он прав), то настучать им по башке в этом турнире- как раз вполне заслуженно
и богоугодно, с чем Спартак и справился, в том числе благодаря Селихову.
Всегда неприятно смотреть, когда люди ревнуют к чужому успеху, как актёришки в театрах. Некрасиво это, Гаврилов, не по-мужски.
А уж в отношении бывших одноклубников это тем более гаденько.
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Мы, видимо, разные матчи смотрели.
Селихов спас как минимум в трёх эпизода - дважды в первом тайме и один раз во втором. Удары были приличными, их еще отбить надо было. Тот же Максименко наверняка пропустил бы 2-3 мяча как минимум, а Селихов всё потащил.
Но в целом соглашусь, что Наполи не наиграл на поражение. Как и Спартак в матче с Краснодаром. Тем не менее, счёт на табло - и это главное!
_____________________________
Мы, видимо, разные матчи смотрели.
Селихов спас как минимум в трёх эпизода - дважды в первом тайме и один раз во втором. Удары были приличными, их еще отбить надо было. Тот же Максименко наверняка пропустил бы 2-3 мяча как минимум, а Селихов всё потащил.
Но в целом соглашусь, что Наполи не наиграл на поражение. Как и Спартак в матче с Краснодаром. Тем не менее, счёт на табло - и это главное!