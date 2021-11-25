Зинченко: «Играть в полузащите я способен»

Украинский футболист «Манчестер Сити» прокомментировал свой выход в полузащите в поединке Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1).

Я уже давно не играл на этой позиции за „Манчестер Сити", но не могу сказать, что это нечто новое для меня. Играть в полузащите я способен. Я выступаю за сборную Украины именно на этой позиции. Может быть, я сыграл не очень здорово и не смог отличиться голом, но самое главное — мы победили.

Поддержка со стороны наших фанатов всегда великолепна, и неважно, играем ли мы дома или в гостях. Хочу сказать им спасибо.