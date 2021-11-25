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Зинченко: «Играть в полузащите я способен»

вчера, 16:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал свой выход в полузащите в поединке Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (2:1).

Я уже давно не играл на этой позиции за „Манчестер Сити", но не могу сказать, что это нечто новое для меня. Играть в полузащите я способен. Я выступаю за сборную Украины именно на этой позиции. Может быть, я сыграл не очень здорово и не смог отличиться голом, но самое главное — мы победили.

Поддержка со стороны наших фанатов всегда великолепна, и неважно, играем ли мы дома или в гостях. Хочу сказать им спасибо.

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Все комментарии
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 21:48
Зинченко очень хороший футболист... но его уровень на ступень пониже. Тот же Палмер подрастает... и уже виден потенциал... через сезон-полтора сможет безболезненно заменить Гюндо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:24
Саня был худшим в этом матче, не зря его заменили после перерыва. А вообще последний год Саня выглядит очень посредственно.
Elliada
Elliada
вчера в 17:51
По одной игре не скажешь, да еще против ПСЖ. Если Гвардиола даст еще несколько шансов, там видно будет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:17
Этот сможет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:54
неплохо получилось
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