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Владимир Олейник: «На матч между Россией и Украиной люди бы пришли»

вчера, 13:33

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник отметил, что стыковой поединок между сборными России и Украины в рамках отбора на ЧМ-2022 собрал бы большое количество людей:

Эта встреча (России и Украины) неестественная для украинского народа. Параллели можно провести: Шуфутинский сказал, что рад приехать в Киев 8 марта. Ему запретили. Но если народ покупает билеты, дорогие билеты, значит, он хочет слушать Шуфутинского.

На матч между Россией и Украиной люди бы пришли. Но это политика раздора, политика антироссии по всем фронтам — спорт, искусство, религия и так далее. Надо поменять не только власть, но и политику.

Согласно регламенту УЕФА, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке стыковых поединков за путевку на ЧМ-2022, которая состоится 26 ноября в Цюрихе.

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Россия  Украина
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:04
пришли бы и не только люди))
протон
протон ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:51
Насчет царя имею в виду режим обнуленного, имею свои полит взгляды по отношению к этой власти воров и жуликов, а насчёт игры между двумя сборными России и Украины очень хотелось бы что бы две братские государства сели за стол переговоров и решали мирно вопросы политические, играли не только в футбол, но и в другие виды спорта, и экономические связи которые утрачены в силу определенных причин как из вне и внутри государств, еще не настало время для игр в футбол, При всем желании Олейника, и Губерниева.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:33
Ненужная политическая игра закончившаяся бы мордобоем.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:11
Полный стадион и плевали бы друг другу на спину
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:05
Правосеки не дадут.
Cat01
Cat01
вчера в 13:53
Футбол должен быть без политики...
Futurista
Futurista
вчера в 13:48
Пришли бы "вежливые люди"...
berda2003
berda2003
вчера в 13:42
в окраине не реально, да, и наши не поедут...
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:39
Царизм уже давно не является одним из составляющих российского государства.

Было бы хорошо если бы эти сборные могли сыграть через какое-то время без каких-либо серьёзных проблем.
протон
протон
вчера в 13:37
При царском режиме в России еще не настало время, что бы играли эти государства между собой в футбол. и аналогично с той стороны.
протон
протон
вчера в 13:35
Но с условием, что ты будешь диктором на Киевском стадионе во время этого матча
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