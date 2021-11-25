Владимир Олейник: «На матч между Россией и Украиной люди бы пришли»

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник отметил, что стыковой поединок между сборными России и Украины в рамках отбора на ЧМ-2022 собрал бы большое количество людей:
Эта встреча (России и Украины) неестественная для украинского народа. Параллели можно провести: Шуфутинский сказал, что рад приехать в Киев 8 марта. Ему запретили. Но если народ покупает билеты, дорогие билеты, значит, он хочет слушать Шуфутинского.
На матч между Россией и Украиной люди бы пришли. Но это политика раздора, политика антироссии по всем фронтам — спорт, искусство, религия и так далее. Надо поменять не только власть, но и политику.
Согласно регламенту УЕФА, сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке стыковых поединков за путевку на ЧМ-2022, которая состоится 26 ноября в Цюрихе.
Было бы хорошо если бы эти сборные могли сыграть через какое-то время без каких-либо серьёзных проблем.
Было бы хорошо если бы эти сборные могли сыграть через какое-то время без каких-либо серьёзных проблем.