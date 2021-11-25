Владимир Олейник: «На матч между Россией и Украиной люди бы пришли»

Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник отметил, что стыковой поединок между сборными России и Украины в рамках отбора на ЧМ -2022 собрал бы большое количество людей:

Эта встреча (России и Украины) неестественная для украинского народа. Параллели можно провести: Шуфутинский сказал, что рад приехать в Киев 8 марта. Ему запретили. Но если народ покупает билеты, дорогие билеты, значит, он хочет слушать Шуфутинского.

На матч между Россией и Украиной люди бы пришли. Но это политика раздора, политика антироссии по всем фронтам — спорт, искусство, религия и так далее. Надо поменять не только власть, но и политику.