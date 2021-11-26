Мостовой: «В стыках Россия должна попасть на Северную Македонию»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от стыковых матчей национальной команды в отборе к ЧМ-2022.
Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша всё-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее.
А вот Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия спят и видят, что бы им досталась сборная России или Шотландия с Уэльсом. Ну не с Италией или Португалией они хотят встречаться в самом деле.
А вот Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия спят и видят, что бы им досталась сборная России или Шотландия с Уэльсом. Ну не с Италией или Португалией они хотят встречаться в самом деле.
Не поздно, просто начните ставить через линию, выбирайте матч, затем выбирайте на что и сколько Вы хотите поставить.
Об остальных правилах и особенностях конкурса можно прочитать здесь - Конкурс Прогнозов - Призы и Правила https://www.soccer.ru/game?from=tab
Не поздно, просто начните ставить через линию, выбирайте матч, затем выбирайте на что и сколько Вы хотите поставить.
Об остальных правилах и особенностях конкурса можно прочитать здесь - Конкурс Прогнозов - Призы и Правила https://www.soccer.ru/game?from=tab