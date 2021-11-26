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Мостовой: «В стыках Россия должна попасть на Северную Македонию»

вчера, 16:32

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от стыковых матчей национальной команды в отборе к ЧМ-2022.

Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша всё-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее.

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Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:39
и здесь , сочинитель писем не угадал....
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:33
Хочу в соперники Австрию, будет трындец полный))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:23
Кому должна?
beefs
beefs
вчера в 17:19
ко попадет, тот и попадет, все равно результат будет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:08
Ещё одно умозаключение от умника.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:07
"Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам".
А вот Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия спят и видят, что бы им досталась сборная России или Шотландия с Уэльсом. Ну не с Италией или Португалией они хотят встречаться в самом деле.
Cat01
Cat01
вчера в 17:03
Заявка принята!
Mangur
Mangur
вчера в 17:03
В любом случае , "барчуки " проиграют.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:02
Но достанется Польша.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 16:59
Главное что бы не турки. Это будет полный ...
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 16:51
Хороший сон для всех игроков сборной и болельщиков......
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ David Young (раскрыть)
вчера в 16:44
Спасибо большое.
David Young
David Young ответ Adrian von Ziegler (раскрыть)
вчера в 16:43
Здравствуйте.

Не поздно, просто начните ставить через линию, выбирайте матч, затем выбирайте на что и сколько Вы хотите поставить.

Об остальных правилах и особенностях конкурса можно прочитать здесь - Конкурс Прогнозов - Призы и Правила https://www.soccer.ru/game?from=tab
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:39
Дай то бог.
протон
протон
вчера в 16:38
Македония как раз таки накидать сможет кошелку полную, ибо им есть что доказывать и куда стремиться, да и все команды, кроме нашей - бегут и играют.
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