Мостовой: «В стыках Россия должна попасть на Северную Македонию»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от стыковых матчей национальной команды в отборе к ЧМ -2022.

Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша всё-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее.