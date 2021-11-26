Игонин: «Не думаю, что травма Крицюка станет проблемой для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал травму голкипера питерского клуба Станислава Крицюка.
Не думаю, что это станет серьезной проблемой. Получается, его травма выпадает на период межсезонье и никакой трагедии из этого делать не стоит. Есть Кержаков, мы знаем его качества. Не самая проблемная позиция. Понятно, что Крицюк нужен команде при выходе из обороны, его потеря несколько поменяет тактику и игру в атаке. Вообще, всё, что касается РПЛ — неважно кто будет стоять в воротах.
Убедил ли Крицюк своей игрой за «Зенит»? Безусловно! Я так понимаю, что в первую очередь, он убедил тренера и руководство, потому, что уже его поставили в ворота в первом же матче после перехода. В его компетенции сомневаться не приходится. Фигура вратаря важна, но в РПЛ думаю, что Кержаков справится. Сейчас — это стал основной турнир, после того, как «Зенит» потерял шансы на выход из группы в Лиге чемпионов.
Добавил то что Вы просили добавить.
Всего доброго.
Добавил то что Вы просили добавить.
Всего доброго.
Станиславу скорейшего восстановления...
А на время отсутствия....вратарей полно...приглашай кого хочешь...
Станиславу скорейшего восстановления...
А на время отсутствия....вратарей полно...приглашай кого хочешь...