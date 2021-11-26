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Игонин: «Не думаю, что травма Крицюка станет проблемой для „Зенита“»

вчера, 16:45

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал травму голкипера питерского клуба Станислава Крицюка.

Не думаю, что это станет серьезной проблемой. Получается, его травма выпадает на период межсезонье и никакой трагедии из этого делать не стоит. Есть Кержаков, мы знаем его качества. Не самая проблемная позиция. Понятно, что Крицюк нужен команде при выходе из обороны, его потеря несколько поменяет тактику и игру в атаке. Вообще, всё, что касается РПЛ — неважно кто будет стоять в воротах.

Убедил ли Крицюк своей игрой за «Зенит»? Безусловно! Я так понимаю, что в первую очередь, он убедил тренера и руководство, потому, что уже его поставили в ворота в первом же матче после перехода. В его компетенции сомневаться не приходится. Фигура вратаря важна, но в РПЛ думаю, что Кержаков справится. Сейчас — это стал основной турнир, после того, как «Зенит» потерял шансы на выход из группы в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:37
Есть кем заменить.
МапС
МапС
вчера в 17:01
В зените только одна проблемная позиция - тренерская.
David Young
David Young ответ Байкал-38. (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:54
Здравствуйте.

Добавил то что Вы просили добавить.

Всего доброго.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:52, ред.
Не проблема...
Станиславу скорейшего восстановления...
А на время отсутствия....вратарей полно...приглашай кого хочешь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:50
Какая может быть проблема, у них есть Керж.
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