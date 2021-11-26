Игонин: «Не думаю, что травма Крицюка станет проблемой для „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал травму голкипера питерского клуба .

Не думаю, что это станет серьезной проблемой. Получается, его травма выпадает на период межсезонье и никакой трагедии из этого делать не стоит. Есть Кержаков, мы знаем его качества. Не самая проблемная позиция. Понятно, что Крицюк нужен команде при выходе из обороны, его потеря несколько поменяет тактику и игру в атаке. Вообще, всё, что касается РПЛ — неважно кто будет стоять в воротах.