Talksport включил Баринова в список возможных трансферов МЮ при Рангнике

Британская радиостанция Talksport представила список игроков, которых может подписать «Манчестер Юнайтед» в случае прихода в клуб Ральфа Рангника, на данный момент занимающего пост директора по спорту и развитию в «Локомотиве».
Одним из игроков в этом списке стал полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.
«Дмитрий Баринов – звездный игрок „Локомотива“. Еще один центральный полузащитник, который может стать умным, но недооцененным подписанием.
Многим игрокам из России трудно попасть в такой клуб, как „Манчестер Юнайтед“, но Баринов может сделать этот шаг.
Игрок сборной России – серьезный футболист, а после выступлений со сборной на Евро-2020 он стал игроком, который готов выступать на международной арене», – говорится в статье.
Не слежу за ним особенно. Неужели он действительно "звездный игрок Локомотива"? Не верится как-то.
Какой Манчестер Юнайтед?
Опять фейк вероятно. Кому-то заняться нечем и слухи распускают.
Не слежу за ним особенно. Неужели он действительно "звездный игрок Локомотива"? Не верится как-то.
Какой Манчестер Юнайтед?
Опять фейк вероятно. Кому-то заняться нечем и слухи распускают.