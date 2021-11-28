Talksport включил Баринова в список возможных трансферов МЮ при Рангнике

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вчера, 09:17

Британская радиостанция Talksport представила список игроков, которых может подписать «Манчестер Юнайтед» в случае прихода в клуб , на данный момент занимающего пост директора по спорту и развитию в «Локомотиве».

Одним из игроков в этом списке стал полузащитник «Локо» .

«Дмитрий Баринов – звездный игрок „Локомотива“. Еще один центральный полузащитник, который может стать умным, но недооцененным подписанием.

Многим игрокам из России трудно попасть в такой клуб, как „Манчестер Юнайтед“, но Баринов может сделать этот шаг.

Игрок сборной России – серьезный футболист, а после выступлений со сборной на Евро-2020 он стал игроком, который готов выступать на международной арене», – говорится в статье.