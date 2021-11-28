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Talksport включил Баринова в список возможных трансферов МЮ при Рангнике

вчера, 09:17

Британская радиостанция Talksport представила список игроков, которых может подписать «Манчестер Юнайтед» в случае прихода в клуб Ральфа Рангника, на данный момент занимающего пост директора по спорту и развитию в «Локомотиве».

Одним из игроков в этом списке стал полузащитник «Локо» Дмитрий Баринов.

«Дмитрий Баринов – звездный игрок „Локомотива“. Еще один центральный полузащитник, который может стать умным, но недооцененным подписанием.

Многим игрокам из России трудно попасть в такой клуб, как „Манчестер Юнайтед“, но Баринов может сделать этот шаг.

Игрок сборной России – серьезный футболист, а после выступлений со сборной на Евро-2020 он стал игроком, который готов выступать на международной арене», – говорится в статье.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:38
О, понеслась спекуляция всеми подряд. Баринова в МЮ, Головина в Эвертон, Кокорина - за пивом
Брулин
Брулин
вчера в 14:51
Дело в том, что цель Рангника заработать денег. Взять игрока из Локо, а потом продать из МЮ это гарантированный доход. Игрок МЮ в любом случае дороже, даже если он ни разу не выйдет на поле.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 13:57
Бред уровня рашатудей
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:33
Мало вериться
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:25
Этот переход, особенно после подписания "Челси" Тюкавина, еще больше усилит конкуренцию в АПЛ.
Ника228
Ника228
вчера в 12:57
Баринов конечно хорош .. но МЮ .. не верится
k7bshskgdtdd
k7bshskgdtdd
вчера в 12:55
Уж точно не хуже фреда
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 12:54
Британская радиостанция оказалась покруче армянского радио
112910415
112910415
вчера в 12:45
сомнительно до предела
dr.dimas
dr.dimas
вчера в 12:10
единственный игрок который в последнем матче сборной боролся
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:38
Это настолько смешно, на сколько это вообще возможно. Кому нужен этот посредственный футболист? Он даже для нижней части таблицы АПЛ слабый.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:32
После Евро 2020 всех наших тормозов-миллионеров надо было лишать статуса профессиональных футболистов и заставить мести улицы! Какая там ещё международная карьера? Какой МЮ? Что за вздор?
Сп62
Сп62
вчера в 11:26
Лиха беда начало.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 11:22
Баринов отличный игрок, но, к сожалению не по меркам английского чемпионата, да ещё к тому же подвержен травмам больше чем другие.Не думаю, что эта информация соответствует действительности.
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 11:18
"Дмитрий Баринов - звёздный футболист", который "может стать умным", а пока туповат)
4RT
4RT
вчера в 11:03
После Евро-2020 всех наших можно продать в М.Ю. Оптом 😁
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 10:55
похоже Рангник хочет добить МЮ
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:54
Что они там курят?)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:46
Давай фашист - развалил Локомотив , развали и МЮ !
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 10:43
Он даже для лавки слаб, вот соучек из Вэст Хэма вполне может сойти, топ конечно это Деклан Райс
berda2003
berda2003
вчера в 10:42
на лавке освободили место...
vova505
vova505
вчера в 10:30, ред.
Вот это да...
Не слежу за ним особенно. Неужели он действительно "звездный игрок Локомотива"? Не верится как-то.
Какой Манчестер Юнайтед?
Опять фейк вероятно. Кому-то заняться нечем и слухи распускают.
cska1948
cska1948
вчера в 10:15
Из Баринова хотят сделать второго Миранчука?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:51
Да ну нафиг, не поверю
kust07
kust07
вчера в 09:45
Хоть какая-то польза есть от него
particular
particular
вчера в 09:45
Излишне бодрые ожидания от ещё не состоявшихся событий...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:43
Если игрок действительно нравится, то вполне может быть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:38
Для этого ягдкоманда и шляется по нашим тылам.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:34
Баринов до пенсии будет игроком Локомотива
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:29
Первоапрельский выпуск британской радиостанции 🤣🤣🤣
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